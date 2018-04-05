凌晨曼城客场0比3不敌利物浦的确是本赛季最冷的一战，就如同近期北方天气从炎日如夏突然转换为冰雪的寒冬天气一般，这样的惨剧如何收拾则需要球队和瓜帅来解决。比赛中瓜帅曾竖起四根手指，意思是有本事打进4球，主帅这样的意思也是自信自己有能力回到主场完成巴萨式的奇迹逆转晋级。虽然主帅勇气可嘉，但是想要复制巴萨淘汰大巴黎的确不易。

本赛季环顾五大联赛，强势如曼城，但是球队却两度在安菲尔德折戟的确是因为遇到了克星。上次联赛客战红军3比4败北，本轮欧冠0比3惨败，克洛普算是报了本赛季客场0比5被曼城血洗之仇，而英超榜首球队接下来是否能在主场上演逆转晋级战则有诸多的问号。

毕竟两队实力接近，利物浦首回合握有三球优势，只要在客场打进1粒进球的话，主队就很难翻盘。曼城本赛季太过顺风顺水，无论在那条战线都没有经历过如此严峻的考验，所以就连曼城的拥护者也对球队欧冠的前景不甚看好。并有人预言曼城多半个赛季的高光表现，将会在欧冠出局的那一刻变得索然无味，这样的论调也足以显露出人们对曼城的失望，同时也折射出瓜帅以及他的球员们失落的心情。

就在这场比赛前，克洛普还曾炮轰曼城和曼联联合起来拒绝给红军提供客战曼城的训练场地，因此认为双雄是在试图给自己制造阻力。赛前瓜帅和渣叔也都宣称要坚持攻势足球，拥有强大阵容的曼城自然不会选择保守，但是就是这样的一时意气酿成了惨剧，事实上强强对话的客场还是先做足防守，继而在进攻端威胁对手才是最好的安排。

其实本场比赛和皇马客场3比0拿下尤文很相似，皇马3分钟破门，利物浦则在第11分钟由萨拉赫先拔头筹，这样的话压力就在曼城这边。如果客队能在上半场扳平比分，起码只保持1球落后的话，中场经过调整的确可以在下半场完成逆转。糟糕的是上半场第19分钟和第30分钟连续失球，上半场就0比3的确很难扭转败局，士气受挫很明显，这一点都会影响到次回合主场的比赛。

上半场的数据显示曼城射门3比8，射正0比4，角球3比0，越位2比1，抢断18比14，射正的效率低是一个方面，急切的心态则暴露了球队不足，漏洞则被对手所利用了。菲尔米诺的射门被门将挡出，但是后卫们却没将这次险情彻底化解导致菲尔米诺助攻萨拉赫破门，这样的低级失误在本赛季的曼城身上很少见。

上一次联赛客战输给利物浦的主因就是张伯伦的强势发挥，上轮联赛克洛普让这位悍将轮休就是希望他能继续在对阵曼城的比赛中发威，但是瓜帅的防线球员们对于他的防守是不到位的，所以张伯伦才能接队友横传球轻松破门。马内在红军惨败曼城的比赛中吃到红牌下场，本场比赛打进第三球也是完成了复仇，萨拉赫的传球也的确神准。利物浦可以用31分钟打进3球的确是很高效，本赛季这样的酣胜并不不多，原因是限制了对手的核心球员，导致关键球员连线不到位，从而失去了对利物浦球门的威胁。

本场曼城的排兵布阵上京多安首发，下半场第57分钟被斯特林换下，没有让小快灵出来搅局也被认为是上半场无力的一个主因。此外阿奎罗伤停无法出战也是这场关键战的一个因素，大腿的作用再度被放大了。从下半场的数据中可以看出瓜帅调整阵容后，进攻端依旧没有起色，因为下半场数据显示曼城射门8比1，射正却是0比1，对手1次射正居然能射正，而曼城8次攻门居然无射正，这个数据更显露球队进攻的乏力。角球方面依旧有优势，但是5次角球机会也没有威胁到球门，曼城还吃到4张黄牌，这些都是问题，即便下一回合逆转晋级，这么多的黄牌也可能造成停赛。可以说这一场比赛是本赛季曼城完败，也是耻辱之战。

不过曼城还是有可能上演巴萨式的奇迹的，因为2016/17赛季欧冠1/8决赛首回合巴萨也是在客场0比4不敌巴黎圣日耳曼，但是次回合回到主场巴萨6比1完成逆转。当时巴萨在开场156秒就率先破门，抢开局明显是最为奏效的途径，随后上半场末尾因涅斯塔早对手乌龙半场锁定2比0的领先优势。

下半场内马尔在开场5分钟后就制造点球，梅西罚进又是一个抢开局的例子。即便卡瓦尼随后打进一球，但是顽强的巴萨楞是在末尾的7分钟内打进3球完成逆转。自然第88分钟的进球是定位球直接破门，要仰仗球员的自身实力。此外91分钟优势苏亚雷斯制造了点球，内马尔主罚命中，而其他球队想在一场比赛中两次获得点球的概率极低。巴萨末尾第95分钟的进球是内马尔定位球制造的机会，塞尔吉-罗伯托反越位进球完成逆转，过程很惊险，运气也的确是好。曼城目前只在首回合丢3球，难度是没有巴萨大，但是回到主场依旧需要不失球的情况下狂进4球才行，想制造两粒点球不易，定位球直接破门更不易，所以的确不被各界看好。

回看利物浦本赛季经历过的挫败，当属客场0比5惨败曼城，此外在马内停赛的影响下球队客场1比4不敌热刺，洛夫伦一时间成为质疑的焦点。夏季库蒂尼奥离开球队，因此更多的人们对本赛季的利物浦是不抱幻想的，但是血洗曼城的这场比赛再度证明了球队的血性和能量，杀富济贫依旧存在。接下来欧冠如果晋级的话，的确可能对其他三强形成压力。

成功并非一日之功，当人们并不看好张伯伦的时候，当人们认为这位悍将是衰星，并称其为张九龄的时候，却不知道克洛普的心思和运筹。可以说张伯伦出色发挥的两场比赛都是对阵曼城，而这场比赛的含金量的确是十足的，所以也有球迷戏称：世间再无张九龄，江湖再无张无绩，只有听说张震月，民间人称张毙城。如此赞誉的确是对本场竭力的张伯伦的最高褒奖，倘若球队晋级，欧冠专属首发必须是张伯伦。

利物浦一直都有重攻轻守的感觉，但是本场比赛防守端很见功力，否则强大的曼城如何能零射正呢。这其中阿诺德防萨内的确更见功力，而且全队都很竭力，哪怕是3比0的优势面也不肯放松警惕。下半场的场面一度是利物浦明明赢着，抢得和比分落后一样，而曼城明明比分落后，倒的跟领先对手的感觉似的按部就班，这就是本场比赛的缩写，曼城输的很彻底。



