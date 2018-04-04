凌晨皇马3比0力克尤文，C罗倒钩球成为热点。明晨英超内战还没开战就已经开火了。利物浦主帅克洛普因为目前球队没找到次回合客战曼城的训练场地而发怒，并称曼彻斯特双雄意在阻道红军的备战，继而达到各自的目的。

目前的情况是曼联和曼城都拒绝了利物浦在各自的球场训练，这也让红军未战先忧，尤其是在欧冠首回合迎战曼城前出现这样的问题，很显然是有点扰乱对手军心的意思。主帅在大战中的作用不可忽略，激怒了克洛普也可能导致比赛中出现错漏，而且首回合就在为次回合担心，也力证克洛普对者联合和比赛的重视程度，这样的场外纷扰也的确是不利于球队发挥的。

利物浦次回合有难题需要解决，这不是克洛普抱怨就能解决的。但是瓜帅的曼城首回合借球场训练却是相当的顺利，球队已经在埃弗顿的古迪逊公园球场进行备战训练了，这样对比下来也难怪渣叔震怒了。

英超这三位主帅的确是性格各异，瓜迪奥拉是绵里藏针，赛前和克洛普相互恭维，却不肯让对手在球场训练。穆帅是直言快语，和克洛普之前也有过一些口水战，所以直接不给与场地训练也丝毫不避讳。克洛普同样是炮筒子脾气，有什么说什么，但是暂时也只能口头抗议，接下来只有在赛场上一较高下了。

本赛季英超第8轮的双红会，两队战成0比0平，但是赛后两位主帅的口水战不断成为热点。穆帅认为利物浦的中场强，曼联重点在于控制中场，保守的打法也是情势所逼，也是最为正确的选择。而克洛普则公开鄙薄穆帅的战术，并认为只有曼联主帅才会只有保守。言外之意是名帅中也只穆帅前怕狼后怕虎，不敢于踢攻势足球。克洛普的言论也让前曼联主帅范加尔借机生事，称自己执教曼联士气曾4次拿下利物浦，这样的话语也让这次口水战升级了。

事实证明克洛普的攻势足球也让球队在对阵曼城的比赛中惨败，的确没有太多的资本弱视穆帅的战术。很显然这次口水战增加了两人的敌意，自然不可能心甘情愿的让克洛普使用球场了。目前曼联位居联赛第二，而利物浦则位居其后，如果接下来欧冠杯曼城淘汰的话，联赛想超越榜首球队已无可能，甚至想超越曼联也不易。因为目前多赛一场的情况下利物浦和曼联的分差是2分，即便曼彻斯特德比战曼联输球，也只有2分差距。而近期赛前瓜帅公开表示德比战会派替补出战，自己更重视对阵利物浦的两回合比赛，这样的话一旦曼联赢球，就比利物浦多5个积分。所以所谓的攻势足球也仅仅是个人好恶，战绩和排名应该才是王道。

事实上穆帅和渣叔的口水战远不止这一次，此前种种也都埋下了恩怨。穆帅无论在哪里都会受到记者和裁判的另类打压，而克洛普就曾公开调侃穆帅，称自己和狂人关系不错，原因是自己不是记者或裁判。言外之意则在只穆帅和记者以及裁判关系欠佳，明显是有阴损，不够光明。

除了战术上的意愿不同，克洛普还拿曼联引入博格巴来说事，并称自己即便有钱也不会这样花。而穆帅也还击了对手，他认为有的球队是不会有这样的烦恼，因为这样的大笔引援也只有顶级球队才有。言外之意利物浦非炙手可热的豪门球队，即便想纳入强援也未必加盟。事实上近几个赛季的利物浦的确不是夺冠热门，因为球队在送走苏亚雷斯后就已经无法更接近冠军奖杯，掉链子倒是常事。