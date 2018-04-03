近期的切尔西输掉了伦敦德比，赛后关于主帅孔蒂的话题不少，只是这些内容不是指责和点评主帅的执教错漏，而是认定意大利人想利用失败更早的挥别蓝桥。因为切尔西之前一旦战绩不佳或从欧冠出局后，老板阿布都可能第一时间宣布主帅离任，所以花在主帅违约金的金额的确是切尔西一个巨大的数字，因此人们臆测孔蒂输掉争4大战就是想逼迫高层解雇自己，好更早的得到违约金并重返意大利，或接洽自己的下一站。
在足球世界里从来都是有两面性的，球员无所谓忠诚，因为只要有更好的发展机会，球员就可以选择加盟更顶级的球队，而抛开对自己依赖的母队。如尤文诸将随球队降级之后再度重返意甲的壮举的确也不多，因为司空见惯，所以球员们这样选择没有人会指摘。
这样的模式同样可能在教练身上发生，因为外媒体经常会传出切尔西主帅下课的预测，原因是在切尔西下课的主帅的确太多了，每一位入主蓝桥的主帅也会做好离开的准备。那些不想被中途下课的名帅则对切尔西退避三舍，例如瓜迪奥拉等这样的名帅。
孔蒂执教切尔西之后曾多次被提问到这样的事情，他自己也多次称不惧怕离开，但是多次提及则代表着介怀。此外就引援的事情也多有微词，认定俱乐部引援不佳才导致战绩不佳，这些其实都是推卸责任的说词。孔蒂也曾经是一名职业球员，球场上搏命从不懈怠，职业操守还是有口皆碑的。执教尤文时期也曾制造辉煌，但是末尾也是他自己希望离开，而这点也的确可能在切尔西身上重演。
孔蒂来到英超的处子赛季就拿下英超冠军，这样的开门红也让群雄忌惮，自身的感觉很很好，并认为有这样一座冠军奖杯，俱乐部就该将转会大权给自己，却无视了之前俱乐部对待任何名帅都是一视同仁的做法。论冠军穆帅给与切尔西最多，但是狂人也不能操控转会大权，论快速登顶欧冠莫过于迪马特奥，但是这些人都没能让俱乐部言听计从，所以孔蒂的述求的确是过分了。
每个人选择无论对与错，只是自己做出的决定。即便孔蒂真是用败仗和失去欧冠资格来逼迫俱乐部对自己动手，也没有人能阻拦。但是如果真是这样的话，接下来的执教生涯可能存在污点，执教的下一站高层如何定论则是仁者见仁了。
阿布入主切尔西十几年了，每一次突然解雇主帅都是想力挽狂澜，但是此前的主帅却从没有消极怠工的，更没有想尽早拿到违约金离开的。拉涅利执教切尔西送走很多老将，纳入加拉斯和兰帕德等这样的未来功勋，也是助力穆里尼奥入主连续夺冠的奠基者。穆帅两度执教蓝军也是竭尽全力，只是将帅失和才导致第二次离开蓝桥。这中间还有格兰特、斯科拉里、希丁克、安切洛蒂、博阿斯、迪马特奥、贝尼特斯，不管是正式主帅，还是救火教练，都很竭力的在为切尔西争夺每一场胜仗，却从没有为违约金而选择败仗的。
孔蒂的问题在过多的诉苦，对俱乐部有诸多的不满，和前任主帅穆里尼奥口水战后，球队的战绩就开始不稳，这些很明显是主帅没有将重点放在比赛上，而是放在了嘴巴痛快上的后果。本赛季客战曼城一战是耻辱一战，同样是输球，哪里有斯坦福桥惨案和莫斯科雨夜的壮烈和不屈。
近期孔蒂曾经的队友和好友维利亚公开表示孔蒂很想尽早离开，原因是对高层不满。孔蒂本人从马蒂奇转会到没能纳入自己心仪的意甲球星谈论无数次，却不曾谈及自身换人迟缓的错误，以及太过于重用巴卡约科的执拗导致的败局，更以一座冠军奖杯来作为资本，而事实上如果处子赛季不是只专注于内战的话，也未必能勇夺冠军。而本赛季双线作战则出现纰漏无法迅速弥补，才造成目前可能失去下赛季欧冠资格的恶果。
事实上无论切尔西目前的阵容如何，都应该尽早的换人，因为变化起码可以让对手无法适应，体能充分和跑动更为积极则可能建奇功。慢不说德林沃特在防守和身体强壮上绝对在小法之上，就算是派遣巴卡约科替补打一些比赛也比按兵不动好。即便小将再度出错也不是主帅的责任，年轻球员的确需要交学费，但是主帅按兵不动则是一种消极的行为。
或许曾经执教切尔西的主帅们都会因为一些原因而责怪阿布对自己的不信任，但是应该也有人感念切尔西给予的这个平台和机会以及高额的薪金，让他们在英超这样的顶级联赛有施展拳脚的机会。孔蒂也应该少指责多感恩，即便想离开，也应该打好最后的所有比赛。
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