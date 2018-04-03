近期的切尔西输掉了伦敦德比，赛后关于主帅孔蒂的话题不少，只是这些内容不是指责和点评主帅的执教错漏，而是认定意大利人想利用失败更早的挥别蓝桥。因为切尔西之前一旦战绩不佳或从欧冠出局后，老板阿布都可能第一时间宣布主帅离任，所以花在主帅违约金的金额的确是切尔西一个巨大的数字，因此人们臆测孔蒂输掉争4大战就是想逼迫高层解雇自己，好更早的得到违约金并重返意大利，或接洽自己的下一站。

在足球世界里从来都是有两面性的，球员无所谓忠诚，因为只要有更好的发展机会，球员就可以选择加盟更顶级的球队，而抛开对自己依赖的母队。如尤文诸将随球队降级之后再度重返意甲的壮举的确也不多，因为司空见惯，所以球员们这样选择没有人会指摘。

这样的模式同样可能在教练身上发生，因为外媒体经常会传出切尔西主帅下课的预测，原因是在切尔西下课的主帅的确太多了，每一位入主蓝桥的主帅也会做好离开的准备。那些不想被中途下课的名帅则对切尔西退避三舍，例如瓜迪奥拉等这样的名帅。

孔蒂执教切尔西之后曾多次被提问到这样的事情，他自己也多次称不惧怕离开，但是多次提及则代表着介怀。此外就引援的事情也多有微词，认定俱乐部引援不佳才导致战绩不佳，这些其实都是推卸责任的说词。孔蒂也曾经是一名职业球员，球场上搏命从不懈怠，职业操守还是有口皆碑的。执教尤文时期也曾制造辉煌，但是末尾也是他自己希望离开，而这点也的确可能在切尔西身上重演。

孔蒂来到英超的处子赛季就拿下英超冠军，这样的开门红也让群雄忌惮，自身的感觉很很好，并认为有这样一座冠军奖杯，俱乐部就该将转会大权给自己，却无视了之前俱乐部对待任何名帅都是一视同仁的做法。论冠军穆帅给与切尔西最多，但是狂人也不能操控转会大权，论快速登顶欧冠莫过于迪马特奥，但是这些人都没能让俱乐部言听计从，所以孔蒂的述求的确是过分了。

每个人选择无论对与错，只是自己做出的决定。即便孔蒂真是用败仗和失去欧冠资格来逼迫俱乐部对自己动手，也没有人能阻拦。但是如果真是这样的话，接下来的执教生涯可能存在污点，执教的下一站高层如何定论则是仁者见仁了。

阿布入主切尔西十几年了，每一次突然解雇主帅都是想力挽狂澜，但是此前的主帅却从没有消极怠工的，更没有想尽早拿到违约金离开的。拉涅利执教切尔西送走很多老将，纳入加拉斯和兰帕德等这样的未来功勋，也是助力穆里尼奥入主连续夺冠的奠基者。穆帅两度执教蓝军也是竭尽全力，只是将帅失和才导致第二次离开蓝桥。这中间还有格兰特、斯科拉里、希丁克、安切洛蒂、博阿斯、迪马特奥、贝尼特斯，不管是正式主帅，还是救火教练，都很竭力的在为切尔西争夺每一场胜仗，却从没有为违约金而选择败仗的。

孔蒂的问题在过多的诉苦，对俱乐部有诸多的不满，和前任主帅穆里尼奥口水战后，球队的战绩就开始不稳，这些很明显是主帅没有将重点放在比赛上，而是放在了嘴巴痛快上的后果。本赛季客战曼城一战是耻辱一战，同样是输球，哪里有斯坦福桥惨案和莫斯科雨夜的壮烈和不屈。

近期孔蒂曾经的队友和好友维利亚公开表示孔蒂很想尽早离开，原因是对高层不满。孔蒂本人从马蒂奇转会到没能纳入自己心仪的意甲球星谈论无数次，却不曾谈及自身换人迟缓的错误，以及太过于重用巴卡约科的执拗导致的败局，更以一座冠军奖杯来作为资本，而事实上如果处子赛季不是只专注于内战的话，也未必能勇夺冠军。而本赛季双线作战则出现纰漏无法迅速弥补，才造成目前可能失去下赛季欧冠资格的恶果。

事实上无论切尔西目前的阵容如何，都应该尽早的换人，因为变化起码可以让对手无法适应，体能充分和跑动更为积极则可能建奇功。慢不说德林沃特在防守和身体强壮上绝对在小法之上，就算是派遣巴卡约科替补打一些比赛也比按兵不动好。即便小将再度出错也不是主帅的责任，年轻球员的确需要交学费，但是主帅按兵不动则是一种消极的行为。