近日外媒体爆出曼联即将和德赫亚续约，这份合约为期5年，门神的周薪将上涨到35万镑，并预言将在世界杯开启前完成。如果这份合同真签约了，一直觊觎德赫亚的皇马也将彻底死心了，而曼联可以永留这样的门神也可以在随后的赛季中更接近冠军。

目前曼联的最高周薪是桑切斯的50.5万镑周薪，如果门将签约成功的话则是队中第二多周薪，这的确是极其优厚的待遇，就看门将接下来如何定夺了。如果还想重返西甲的话，那么加盟皇马还是第一选，但是曼联之前的举措是不顾一切大力挽留，即便球员依旧想在西甲征战也未必能顺利如愿，所以德赫亚很可能就此低头完成续约。

上轮联赛曼联2比0斯旺西，下半场就是德赫亚的精彩扑救力保球门不失，同时也完成自己职业生涯的第150次零封，而且本赛季曼联门将还完成了各项赛事中的20次零封对手。悍将这样的表现也让人回想到曾经的切尔西门神切赫，他在穆帅第一次挥别蓝桥之后的几个赛季中起到了关键作用，多少次门前风声鹤唳，都是他力挽狂澜保证胜局和零封对手。

曼联从爵爷离开之后，也是经历了多个赛季的风云变幻，这其中最稳健的就是门将德赫亚，没有他的发挥曼联的战绩会更差，所以德赫亚的确是曼联的定海神针。本赛季门神希望的是球队的夺冠和个人拿到金手套，曼城的防线也更应该鼎力成全，否则德赫亚还可能有离心。

接下来联赛还有7场比赛，金手套之争在曼城门将埃德森和德赫亚之间产生，目前曼城门将零封场次是22场，德赫亚排在其后，两场的距离的确可能在随后完成超越。曼城随后的对手是曼联、热刺、西汉姆、哈德斯和南安普顿，欧冠两回合对阵利物浦。曼联的赛程是曼城、西布朗、伯恩茅斯、阿森纳、布赖顿霍夫和沃特福德，足总杯对阵热刺。相比之下曼城的赛程更难，所以专注于内战的曼联门将还是可能拿到金手套的。

目前积分榜上曼城失球数最少，只有21球，曼联失23球是第二少的球队，进球数上曼城88比60，可以看出球队的胜局多和球队进攻端的锐利相关，攻防两端的均衡也让门将更容易零封对手。和曼城相比曼联的防线则会有一些不足，所以德赫亚的作用更为关键，零封对手的难度也更大。

有数据显示目前排名英超射手榜前八的球员中都是各支球队的绝对利器，但是这其中只有瓦尔迪攻破过德赫亚的十指关，而萨拉赫、凯恩、阿奎罗、斯特林、卢卡库、菲尔米诺和孙兴民则没能攻破西班牙门神的五指关。此外不是锋霸的琼斯、拜利则曾让德赫亚望洋兴叹，所以接下来无论强队和弱旅，全队都需全力拼战才行，后防线犯错的次数必须减少。