下周中欧冠开战，有一周双赛任务的球队都没有输球。这其中西甲三强皇马客场3比0拉斯帕尔马斯，巴萨则和塞维利亚战成2比2平。曼城和利物浦均拿下弱旅，尤文3比1AC米兰、拜仁6比0多特蒙德、罗马客场1比1博格尼亚，虽然各队都有个别伤员的存在，但是欧冠开战前不败也能更好的备战接下来的大战。

C罗下半个赛季状态提升不少，无论是俱乐部还是国家队都有关键的表现，本轮西甲他没有进大名单，可以看出主帅是想他全力备战欧冠客战尤文的比赛。梅西此前因伤无法参加国家队热身赛，球队1比6惨败给西班牙，本来联赛也该休息备战主场对阵罗马的比赛，但是因为塞维利亚先后在第36和第50分钟打进两球，梅西才不得已被主帅在第58分钟的时候替换登贝莱登场。虽然末尾梅西和苏亚雷斯在两分钟内各自打进1球，帮助球队保持住了赛季不败战绩，但是带伤打了这半场的比赛，梅西的确是勉为其难，如果影响接下来对阵罗马的发挥，则是得不偿失。

事实上皇马和巴萨的实力相近，只是没有梅西的巴萨和没有C罗的皇马就会差很多，这也是巴萨潜在的危机，未来可能会成为困住球队的顽疾。

塞维利亚被誉为本赛季1/4决赛中的大礼包，本轮的比赛也再度证明了自身的实力，相信没有人会认为该队还是送分童子，接下来球队在主场迎战拜仁也未必就无法从对手身上拿到1分。拜仁对阵多特蒙德虽然大胜，但是大战前大比分赢球并不是利好的，所以欧冠客战需要留心爆冷。

塞维利亚对阵巴萨的比赛中先后进球的是巴斯克斯和穆里尔进球，当时科雷亚在左侧传中助攻巴斯克斯推射破门，后者的跑位灵动导致巴萨球员无人盯防，所以这粒进球也是极其的轻松。下半场埃斯库德罗射门被扑之后，穆里尔紧跟着的射门击中乌姆蒂蒂腿上偏转入网，这粒进球更为写意，的确是速度和反应迅捷所致。此后塞维利亚还曾制造纳瓦斯1次单刀机会，可惜被皮克门线救险，否则3球领先的确可能赐予巴萨赛季首败的。

这场比赛的赛后数据显示巴萨射门20比21，射正9比6，各进两球，角球9比5，控球率是60%比40%。西甲射手榜上梅西26球位居第一，C罗和苏亚雷斯22球位居第二和第三，后者因为进球数点球多而位列第三。塞维利亚的L-穆里尔打进7球是队内的射手王，位列射手榜第24位，穆尼尔打进6球，此外本耶德尔和萨拉比亚各进6球，塞维利亚可谓是多点开花。不过本赛季球队的失球数比较多，联赛30轮打进39球，丢了46球，这一点也成战拜仁的隐忧。

不过对阵巴萨一战明显这支劲旅的部署更具针对性，加上梅西没首发，球队两粒进球也的确令对手胆寒。巴萨目前多赛一场的情况下比马竞多12分，如果对手本轮赢球的话依旧是9分优势，联赛还有8轮的情况下，本赛季联赛冠军还不够稳，所以主帅才不能不让梅西冒险。

经此一战可以看出巴萨和阿根廷一样对于梅西都有绝度的依赖症，所以一旦缺少梅西则会崩盘，这也是梅球王不及C罗的一点。而更多的疲惫和伤病影响则可能导致本赛季随后的比赛以及今夏的世界杯都会受到影响，针对这一点主帅巴尔韦德和梅西都需要反思。

接下来欧冠对阵罗马，梅西不登场的话，即便下半场上场救急也可能无法挽救败局，所以主帅一定会派遣梅西首发出战，一旦比分领先可选择下半场将他换下。罗马本轮客战博格尼亚，上半场普尔加打破僵局，下半场第74分钟哲科扳平比分，相同的是后者也是替补出战救急的，这一点和巴萨很相似。本场比赛萨拉维也打了61分钟的比赛，佩蒂送出1次助攻，但是两人都没有射正球门，所以接下来对阵巴萨能否发威还是个未知数。