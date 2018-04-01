英超再度开战第一日的比赛，曼联、利物浦和曼城都斩杀对手，后者3比1轻取埃弗顿后完成对英超所有球队的通杀，瓜帅的球队可谓是威风八面，接下来联赛对阵曼联的比赛如果全取三分的话就可以提前锁定联赛冠军。虽然瓜帅在赛后称对阵曼联会派遣替补上阵，认为欧冠两回合战利物浦更为重要，但是事实上曼城主帅也会希望在和穆里尼奥直接碰面的比赛中提前夺冠，因为意义更不同。

目前联赛还剩下6轮，曼城接下来联赛的对手是曼联、西布朗、斯旺西、西汉姆、哈德斯和南安普顿，这样的赛程的确能让球队更专心于欧冠的比赛。本轮过后也可以为曼城定义，本赛季无疑是俱乐部最为杰出的赛季。本轮前即便担心会国际比赛日的影响，但是球员们出战都极其的出色，这说明这支球队已近无敌。

接下来就要看克洛普能否第二次给瓜帅制造难题了，毕竟联赛首败是渣叔所赐的。即便越过红军，曼城还可能要面对巴萨、皇马、拜仁这样的强队，这其中巴萨本赛季还没输过，如果接下来遭遇母队的花，赐予对手赛季首败的话，瓜帅或许会更满意。当然对于曼城主帅来说，最在意的还是欧冠奖杯。

曼城本赛季不胜的场次不多，球队分别在联赛1比1埃弗顿、0比0水晶宫、3比4利物浦、1比1伯恩利，欧冠1比2矿工、1比2巴塞尔、足总杯0比1维冈竞技。球队接下来也不会再度遭遇这些对手，而且除了维冈竞技外，其余的对手也都曾在本赛季拜倒在曼城脚下，因此球队只需要总结这些不胜比赛中的不足，以期待随后的比赛中全部赢球就行。

事实上对于曼城最关键的比赛只有6场，这6场关键战是随后联赛对阵曼联，球队只要赢球就可以提前拿到联赛冠军。随后1/4决赛对阵利物浦两回合一胜一平或一胜和小负就可以晋级，然后是半决赛两回合和也是只要赢一场，然后不大比分输球和平局都能确保球队晋级决赛。最后就是一战定乾坤的欧冠决赛，如果能赢的话，三冠王就是曼城。因为联赛杯已经收入囊中，联赛冠军也是囊中之物了，最关键的就是欧冠。

接下来对阵利物浦一战是客场作战，本赛季球队客战失分比主场多，所以这场比赛需要抢开局，只要有客场进球的话，次回合回到主场赢球的几率就会大。本场对阵埃弗顿的比赛曼城分被在第4、第13、第37分钟进球，上半场就锁定了胜局，可以看出瓜帅志在短平快的拿下对手，主力球员基本都首发出战，这样的意图很明显。

这三粒进球分别是席尔瓦传中助攻萨内凌空破门，德布劳内助攻无人防守的热苏斯头球建功，席尔瓦的传中球助攻斯特林破门。席尔瓦再证实力，其他进攻火力也齐齐发威，的确有助于随后对阵利物浦的比赛。

值得一提的是本轮比赛张伯伦替补参与了利物浦的绝杀球，只打了24分钟的他必定是保存了足够的体能。因为在4比3拿下曼城的比赛中张伯伦的表现足够出色，所以主帅克洛普也是有意的保存这柄利器的体能，好在大战中更多发挥威力。

同样征战弱旅，利物浦赢的没有曼城轻松，曼城对阵埃弗顿的比赛射门18比6，射正4比2，角球11比2，控球率更是高达82%比18%。利物浦2比1水晶宫的比赛中，红军射门16比6，射正6比3，角球6比4，控球率68%比32%。

曼城3比4利物浦的首发是埃德森、沃克尔、斯通斯、奥塔门迪、德尔夫、京多安、费尔南迪尼奥、德布劳内、斯特林、阿圭罗、萨内。这其中奥塔门迪传球失误导致球队失球，埃德森也出现失误，反衬出张伯伦和萨拉赫的关键性，所以接下来的比赛除了防守不出错外，就是针对张伯伦的防守需要做到位。