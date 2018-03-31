本轮英超利物浦2比1逆转水晶宫，萨拉赫再成救命先生，否则球队吃到平局则可能有隐忧，毕竟现在红军和前后的对手积分相近，想确保欧冠资格的话，联赛还是赢球更佳。球队下周中还要打欧冠主场对阵曼城的比赛，联赛获胜也能让球员们的压力减轻，士气方面也会更高一些。
这场逆转战也不轻松，因为水晶宫保级任务重，所以本场也很力拼，何况利物浦队内还有卡里乌斯出击送点，导致球队客战中第13分钟就1球落后了。过早失球虽然可以扳平比分，但是对阵英超中下游球队，一旦领先后这些弱旅都会采取密集防守，想破门也真心不易。
利物浦的两粒进球都是下半场打进的，第49分钟的进球是米尔纳助攻马内破门，但是随后也迟迟无法反超比分，直到第84分钟才由萨拉赫进球定格比赛。可以说没有这位关键先生站出来解决问题，利物浦还真可能拿一场平局，这场比赛赢得惊险，同时也折射出球队的无力。
值得一提的是这场比赛克洛普的首发也是很谨慎的，因为他并没有让萨拉赫、菲尔米诺、马内这样的大将得到休息的时间，所以球队失分后并没有再度犯错，球队也持续威胁着对手，才能有末尾的绝杀球。更为重要的是克洛普在第64分钟用张伯伦换下了马内，否则末尾的进球也可能就没了。因为当时的这次进攻就是张伯伦右路拿球后精准传中球找到罗伯逊，后者远点传球助攻萨拉赫推射建功，所以这个替补奇兵也在本场比赛中起到关键性的作用。
本赛季4比3拿下曼城的比赛中张伯伦的作用就很到位，当时他接菲尔米诺的传球，突破到禁区后劲射破门，第9分钟就领先曼城，这一球的关键性不言而喻。即便随后曼城扳平了比分，但是下半场依旧是张伯伦一脚直传球助攻菲尔米诺再下一城，两人的化学效应很到位，而且张伯伦当场的比赛很出色。那场比赛中张伯伦2次射门都射正，打进一球，送一次助攻，还传3次威胁球，能赐予曼城联赛首败，这比转会的确很值得，相信教授看到也会有一丝丝的后悔。
那场比赛利物浦大腿萨拉赫6次射门，3次射正，同样1球1助攻，传2次威胁球，双星闪耀球队才能有那样的胜局傲视群雄。本场比赛客战保级队难度也是必须肯定的，萨拉赫再成焦点，全场比赛4次射门，3次射正，传3次威胁球，依旧是球队最重要的一员。替补登场的张伯伦只打了26分钟的比赛，传1次威胁球，间接助攻队友破门，关键性不是数据可以论证的，但是克洛普一定很得意自己的这次换人选择。
相比下来马内本场6次射门，1次射正，传1次威胁球，并不是最高效的球员，不过这员虎将也可能留力在接下来对阵曼城的比赛中祭出绝佳的表现。萨拉赫本场比赛后，个人进球数已经达到38球，联赛则贡献29球的确是傲人的数据，接下来战曼城他依旧是绝对的焦点，可以左右球队的命运。至于张伯伦的使用，个人认为克洛普会给与他首发出战的机会。
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