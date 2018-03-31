



本轮英超利物浦2比1逆转水晶宫，萨拉赫再成救命先生，否则球队吃到平局则可能有隐忧，毕竟现在红军和前后的对手积分相近，想确保欧冠资格的话，联赛还是赢球更佳。球队下周中还要打欧冠主场对阵曼城的比赛，联赛获胜也能让球员们的压力减轻，士气方面也会更高一些。

这场逆转战也不轻松，因为水晶宫保级任务重，所以本场也很力拼，何况利物浦队内还有卡里乌斯出击送点，导致球队客战中第13分钟就1球落后了。过早失球虽然可以扳平比分，但是对阵英超中下游球队，一旦领先后这些弱旅都会采取密集防守，想破门也真心不易。

利物浦的两粒进球都是下半场打进的，第49分钟的进球是米尔纳助攻马内破门，但是随后也迟迟无法反超比分，直到第84分钟才由萨拉赫进球定格比赛。可以说没有这位关键先生站出来解决问题，利物浦还真可能拿一场平局，这场比赛赢得惊险，同时也折射出球队的无力。

值得一提的是这场比赛克洛普的首发也是很谨慎的，因为他并没有让萨拉赫、菲尔米诺、马内这样的大将得到休息的时间，所以球队失分后并没有再度犯错，球队也持续威胁着对手，才能有末尾的绝杀球。更为重要的是克洛普在第64分钟用张伯伦换下了马内，否则末尾的进球也可能就没了。因为当时的这次进攻就是张伯伦右路拿球后精准传中球找到罗伯逊，后者远点传球助攻萨拉赫推射建功，所以这个替补奇兵也在本场比赛中起到关键性的作用。

本赛季4比3拿下曼城的比赛中张伯伦的作用就很到位，当时他接菲尔米诺的传球，突破到禁区后劲射破门，第9分钟就领先曼城，这一球的关键性不言而喻。即便随后曼城扳平了比分，但是下半场依旧是张伯伦一脚直传球助攻菲尔米诺再下一城，两人的化学效应很到位，而且张伯伦当场的比赛很出色。那场比赛中张伯伦2次射门都射正，打进一球，送一次助攻，还传3次威胁球，能赐予曼城联赛首败，这比转会的确很值得，相信教授看到也会有一丝丝的后悔。

那场比赛利物浦大腿萨拉赫6次射门，3次射正，同样1球1助攻，传2次威胁球，双星闪耀球队才能有那样的胜局傲视群雄。本场比赛客战保级队难度也是必须肯定的，萨拉赫再成焦点，全场比赛4次射门，3次射正，传3次威胁球，依旧是球队最重要的一员。替补登场的张伯伦只打了26分钟的比赛，传1次威胁球，间接助攻队友破门，关键性不是数据可以论证的，但是克洛普一定很得意自己的这次换人选择。