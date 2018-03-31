中超第4轮恒大客场1比0权健，阿兰付出红牌的代价，悍将将缺席随后主场对阵鲁能的比赛。虽然这期间有一场亚冠客战布里兰的比赛，阿兰正好全力备战外战，但是对阵鲁能也是强强对话，阿兰的缺席总会为球队制造一些难题，一旦这场大战失分的话，悍将也会后悔吃到这张没必要的红牌。





赛季刚开启不久就剑拔弩张，除了球场上的激烈拼抢，还有看台上的一些声音，人们纳闷为什么权健会如此仇视恒大，其实这是太正常的事情，只是恒大的支持者忽略了而已。以往英超球队夺冠后的赛季都会遭遇更为凶狠的对待，以及针对性上困扰，这就是强者需要面对的。恒大雄霸中超6个赛季，任何一支有血性的球队都会更加竭力，所以上轮联赛恒大主场作战也只能1比0小胜河南建业。





此外现在的恒大主帅是权健的上任主帅，首次面对老东家自然要承受更多的压力。这个时候就要看身为王者球队的心态和球场上的状态了，如果被大动作激怒，被一些球场上的声音所干扰，自然是不可能轻松拿下对手的。红牌也是这样的比赛中最容易产生的东西，只是相比输球和平局就不被人们重视了。





这场比赛恒大和权健上半场相持不下，下半场阿兰的不理智导致平衡被打破了，当时他挥臂击打刘奕鸣就是自领红牌的动作，这样做也很愚蠢，也会为接下来的大战埋下伏笔。因为主裁都会记忆一些比较易怒的球员，在随后的比赛中这些球员也可能遭遇同样的处罚，或更为严重的处罚，外战中更要忌惮吃到黄牌和红牌。恒大是鲁莽减员，而权健也因为发力太猛导致张诚受伤，球队因此浪费了一个换人名额，这一点同样是需要注意的，亚冠和联赛一周双赛的确需要更为理性的备战和应战。





上赛季权健双杀了恒大，这其中主场4比3，客场2比1，除了主帅的应对得力外，这支球队的确也具备克制恒大的实力，本场只是1球小负也并不说明什么。全场比赛权健射门14比7，射正3比1，角球4比7，多数数据优于恒大，这说明球队主场发挥是比较到位的，只是运气不如恒大好罢了。





郜林是本场建功的人，对比国家队的表现则会有一些质疑的声音。而且这粒进球也有运气的成分，只能说恒大在定位球的高点上有优势，而对手阵中也有暗送秋波的人。这粒进球是角球机会，开出后导致权健的维特塞尔解围失误，郜林抓住这一次机会抽射得手，如果对手不犯错的话，郜林则没有这样力挽狂澜的实力。更为重要的是当时恒大已经少一人作战，比分领先后也加强了防守，所以权健才没能有进球产生，倘若还是11打11未必会有相同的结果。原因是恒大不满足这1比0的比分，进攻的同时也会给对手机会，而全线更做足防守了，对手的机会自然就减少了。





本轮结束后恒大取得6胜2平1负的战绩，不过本赛季前4场1胜2平1负，亚冠两场平局也暴露了球队的不足，接下来亚冠越走得远，联赛就越可能爆冷失分。球队近4场比赛都零封对手，防守端的提升是到位的，这一点倒是恒大的可取之处。





权健更换主帅后不稳也是正常的，本轮比赛结束后，球队9场比赛的战绩是4胜1平4负，赛季前4场不败3场胜仗是高开低走，说明主帅应对问题的纠错能力不足。近5场比赛只是在亚冠对阵全北的比赛中拿下了对手，这其中联赛三连败更需要注意，否则联赛失分太多随后追分不易。联赛除了0比1恒大外，球队客场2比3泰达、主场1比2北京人和的确不该，接下来联赛的压力会更大，急需摆脱连败的颓势。





值得一提的是本场是权健第一次被对手零封，上赛季同样在主场迎战恒大，球队4比3拿下对手。当时阿兰助攻于汉超破门，王永珀连续中孙可和权敬源破门，帕托也打进1球，王永珀自己造点主罚命中，的确是当场比赛的关键先生，而为恒大扳回两球的保利尼奥则已经加盟了巴萨。





本场比赛王永珀有2次射门1次射正，传2次威胁球，3次犯规2次被犯规。孙可相对低迷，4次射门无射正，2次过人和抢断，浪费了队友送出的绝佳机会。此外莫德斯特4次射门也只有1次射正，发挥也不尽如人意。





恒大的高拉特2次射门无射正，传1次威胁球，本场球队的点球机会也被他浪费了，而且连续错失点球机会也证明球员的心态上产生了变化。郜林2次射门1次射正，阿兰打了51分钟的比赛3次射门0射正，古德利无射门。值得一提的是上次权健拿下恒大的比赛中，恒大3次击中门框，权健2次中柱，而本场则都没有击中门框，说明双方的发挥都欠佳。





阿兰的红牌导致自己连续6场都进球的个人纪录被终结，接下来能否重新找回进球的感觉也是一个问号。此外权健主帅本赛季连续两场将帕托换下，导致球队内部失和，队内的停训停赛加罚款的处罚也是自损实力，从这一点看输球和不胜场次增多也是必然的。任何一支球队出现问题，除了比赛中攻防两端不利外，就是伤病和停赛的影响，而内乱则是最大的问题，不及时解决的话则可能有无法挽救的后果。





恒大经此一战后亚冠客战会更竭力和专注，好在队内整体实力强，个别球员能重新找回状态的话，球队的确可以延续连胜的走势，只是如阿兰这样的自残行为是不可再犯了。



