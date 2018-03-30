本轮英超曼城将客战埃弗顿，因为本赛季第二轮太妃糖曾在客场1比1平曼城，那之后瓜帅的球队在联赛和国内杯赛一直连胜。直到2017年最后一场英超比赛中，球队才在客场意外的被水晶宫逼成0比0平，所以本轮比赛曼城全队总动员要复仇埃弗顿。

本赛季的曼城实力超群，2017年共有三场不胜，联赛两场平局外，只在欧冠小组赛末轮客场1比2不敌顿涅茨克矿工。进入2018年曼城也只输了4场，球队客场3比4不敌利物浦是联赛首败，随后客场1比1伯恩利。足总杯客场意外爆冷0比1不敌维冈竞技出局，欧冠主场1比2不敌巴塞尔是本赛季主场首败。可以说各种不败纪录都告破了，但是曼城的胜率依旧是英超最高的，这也说明瓜帅的球队攻防两端都足够出色。

曼城目前位列英超第一位，比第二的曼联多16分，净胜球多达20球，联赛还有7轮，如果曼联此后输球的话，曼城有望更早的提前夺冠。英超目前30轮战罢，曼城获得26胜3平1负的战绩，曼联则是20胜5平5负。本周末曼联将主场迎战斯旺西，下轮联赛则是曼彻斯特德比大战，曼城势必希望全取三分更接近冠军奖杯，而曼联则不可能失分，因为身后的三强还在紧紧追赶中。

值得一提的是本赛季曼城已经取胜了英超的18支球队，如果本场拿下太妃糖的话，就能对联赛所有对手完成通杀，这样的纪录也更令曼城人骄傲。曼城近6场比赛4胜2负，埃弗顿近6场比赛3胜3负，3场败仗都是客战，分别1比5阿森纳、0比1沃特福德、1比2伯恩利，所以说太妃糖本轮想拿下曼城很难。目前球队排在联赛第9位，也没有保级之忧，所以本轮比赛压力并不大。

本赛季埃弗顿对阵豪门拿到三场平局，球队先后1比1曼城、0比2切尔西、0比3热刺、0比4曼联，4场比赛中连续遭遇三强，中间还有联盟杯对阵亚特兰大的比赛，这一点也是球队遭遇4连败的主因。随后球队联赛杯1比2不敌切尔西出局。联赛1比1利物浦、0比0切尔西、0比2曼联、0比4热刺、1比5阿森纳，能逼平红蓝两军也算是不俗，只是进入2018年球队没能在豪门球队身上拿分。本轮战罢曼城后，下一轮要继续在主场迎战利物浦，遭遇小魔鬼赛程的埃弗顿还可能遭遇连败，对于球队来说能在两强身上拿平局就等于赢了。

因为联赛首次对阵曼城有效的限制了对手，接下来的比赛也可能重新复制以前的路子，只是过去的老套路能否让目前的曼城受困则是未知数。对于埃弗顿有利的是最近曼城多数球员都经历了国际比赛日的考验，体能上会有一些不足。加之曼城随后也要打欧冠客战利物浦的比赛，而且是在联赛结束后三天就要开战，所以曼城本轮也会派遣一些替补出战，这样的话埃弗顿的确有可能拿到1分，毕竟球队还有主场优势。

和联赛的领先优势相比，曼城欧冠1/4决赛首回合客战利物浦更为重要。因为此前曾在安菲尔德吃到联赛首败，所以欧冠客战更需要复仇对手，同时为晋级半决赛打好基础。

本赛季曼城1比1平埃弗顿的比赛中鲁尼打进1球，当时卡尔弗特在禁区过掉费尔南迪尼奥后助攻鲁尼破门，后者身边居然没有人防守，这显然是曼城防线盯防漏人造成的恶果。那场比赛上半场末尾沃克肘击卡尔弗特被红牌罚下也是球队随后一直没能扳平比分的一个因素。末尾替补出战的斯特林在第82分钟将比分扳平，当时也是霍尔盖特头球解围不彻底给斯特林的机会。可以看出两粒进球都是对手防守不到位和解围不彻底导致的，本轮比赛一旦曼城派遣多名替补出战的话，卡尔弗特和鲁尼则是最需要盯防的两大关键人物。