



今天是坎特27岁生日，对于切尔西来说这位悍将是球队夺冠功臣，也是孔蒂执教蓝军之后的最强引援，有他的出色发挥才能有上赛季联赛傲视群雄。今夏世界杯法国队也在寄望坎特能祭出绝佳的表现，帮助球队斩获奖杯。坎特是勤奋的代表，更是励志的楷模，因为他的职业生涯并没有想象中那样容易，而孔蒂则是悍将的伯乐，现今的坎特是所有豪门所希望得到的MVP。

在中国足球期待一位关键先生而不可得的时候，谁也不会想到一位六年前还在学习会计专业的坎特，效力的是法国的低级别球队布伦的预备队，而六年后已经名扬全球，成为无可取代的英超MVP。

切尔西也是迅速崛起的豪门球队，坎特当初也是被孔蒂的实力所动选择为蓝桥效力。加盟切尔西首个赛季就获得英超最佳，帮助球队再夺英超冠军，而且此前还助力莱斯特城完成英超登顶的神奇。从上赛季到本赛季坎特的关键性都可决定球队的战绩，伤停的比赛中球队不胜的场次居多，所以坎特和阿扎尔成为切尔西最不缺少的核心球员。

孔蒂的3-4-3阵型也很适合坎特的发挥，这个阵型曾经豪取13连胜和600分钟无失球的纪录，这些都和坎特的稳健息息相关。坎特有超级的体能和灵动性，也可以顺应很多战术体系，无论搭档的队友是谁都能做到攻防兼备。他的覆盖面积之广，也被球迷们誉为海洋之外由坎特覆盖，可见他的表现深得球迷热捧。

上赛季一个博格巴是4个坎特的价格，但是赛季末蓝军登顶，坎特最佳。本赛季博格巴依旧没能在曼联真正爆发，也成为将帅失和的主因，相比之下坎特的含金量更足。坎特是防守型后腰，但是他不仅能高效拦截，还能在前场抢球，加上大面积覆盖的能力，配上小法的长传，的确是切尔西的利器。因为这样的坎特需要另外一名后腰成为站桩型后腰，所以小法一直在苦练拦截能力和站桩能力。本赛季德林沃特加盟，假以时日两人还可能为切尔西贡献更多。

在坎特到来之前，球队曾有两位功勋球员是绝对的楷模，他们就是马克莱莱和埃辛，而坎特的到来则是再度复制了前辈的神奇，而且有更多的优势面。虽然本赛季送走了马蒂奇导致了一些问题，但是坎特的适应能力和应变能力还是可以弥补小法在后腰位置速度和防守上的两个弱点的。

坎特不仅仅是共防俱佳，也是解放阿扎尔的一个重要棋子，之前穆帅让阿扎尔回防被认为是浪费进攻天才，而孔蒂上任之后，在拥有坎特的前提下给了阿扎尔更多的自由，并希望他多进攻和射门，所以扎球王的数据也提升了不少。主帅这样的选择也是因为坎特的能力，他在阿扎尔的后面，防守的确不需要担心。

本赛季切尔西是遇到了一些问题，英超对手的针对性也的确做的不错，所以求变的孔蒂也在做各种尝试，但是坎特却一如既往的稳健。在欧冠客战巴萨出局之后，足总杯客战莱斯特城一战就是坎特助攻佩德罗破门，帮助球队加时赛晋级，这一场胜仗也让主帅的压力减少，关键性足够。坎特上赛季还曾在1比0曼联的杯赛中打进1球，可以说这两粒进球都是扭转乾坤的进球。