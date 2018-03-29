国际比赛日结束，五大联赛将在周末开打，英超重头戏也是争四大战就是切尔西主场迎战热刺。两队目前排名联赛第四和第五位，分差是5分，所以切尔西只有拿下对手才能缩小分差，继而在随后的比赛中超越对手拿到联赛第四的欧冠席位。国际比赛日后球员们存在疲劳问题，所幸的是锋霸莫拉塔本次没被国家队征召，倒是可以全力拼战联赛的6分战。





目前的切尔西首发锋霸会有两种选择，莫拉塔有足够的体能出战。吉鲁虽然被法国队征召，但是也只是在下半场末尾阶段替换登贝莱出战，时间很短，法国队当场比赛2比1拿下对手，吉鲁也没有获得进球。这样短的时间也就等同于热身，不需要担心体能问题，所以孔蒂可以按照自己想法安排阵容，个人认为还是给莫拉塔机会更好。





切尔西这次参与国家队赛事的球员中，阿扎尔是绝对主力，但是在热身赛2比0之后，比利时主帅也在下半场第59分钟将其换下，悍将也得到了一定的休息时间，所以也不需要担心体能问题。比利时4比0大胜沙特的比赛中，阿扎尔在第21分钟传球帮助卢卡库近距离攻，18分钟后阿扎尔中路带球漂亮过人后助攻卢卡库低射破门，表现极其活跃，所以回到联赛也可能继续延续强势效应。

这场热身赛前阿扎尔还公开表示世界杯结束前不考虑俱乐部的事情，和切尔西还有两年合约，在这里踢球很开心，这一点也让诸多传言化为乌有，扎球王也想全力为球队拼到欧冠资格。对阵热刺一战所有球员都知道这场比赛的重要性，此外捍卫主场尊严是很必要的。





阿扎尔本赛季为蓝军出战27场比赛，贡献11球，其中2粒点球，此外还送出2次助攻，共有40次射门，32次射正，目前位列射手榜第9位。而且阿扎尔的作用不仅仅是进球和助攻，更多的是多进攻的把控和组织。此前和莫拉塔也曾有极其默契的配合，所以对阵热刺一战急需进球证明自己的莫拉塔很希望得到阿扎尔的支持，此外就是寄望最佳拍档阿兹皮利奎塔的独家助攻。





值得一提的是本赛季客场2比1拿下热刺的比赛中，阿隆索上演梅开二度的好戏，第一球是任意球破门，这次定位球机会是路易斯造阿里犯规得到的机会。当巴舒亚伊送乌龙大礼后，阿隆索末尾绝杀对手。绝杀球同样是路易斯前场抢断后赢得的机会，佩德罗助攻阿隆索破门，而今路易斯无时间限制的伤停中，本场自然无法出战，所以阿隆索还需要和阿扎尔连线制造杀机。首次对阵热刺的比赛数据显示切尔西客场射门10比18，射正2比6，但是射正都转换为进球，效率的确高于主队。





这次国家队热身赛阿隆索首次被西班牙国家队征召，阿兹皮利奎塔也同样参与了热身比赛。不过两人在西班牙6比1大胜阿根廷的比赛都是替补登场，只打了20分和10分钟的比赛，第73分钟的进球也是门将直接找到阿斯帕斯获得的进球，所以两人稳健的发挥力保球门不失，因为出战时间段，两人也都有足够的体能出战本场比赛。



