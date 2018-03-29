加载中…
正文 字体大小：

英超再度开战曼联主战弱旅取胜无忧备战同城德比需穆帅运筹

(2018-03-29 16:21:47)
转载
标签：

英超

曼联

斯旺西

利物浦

穆帅

 分类： 聚焦英超争霸
  英超再度开战曼联主战弱旅取胜无忧备战同城德比需穆帅运筹


      英超本轮开战，英超四大豪门都是对阵中游球队，这其中利物浦早场客战水晶宫，曼联则在主场一战斯旺西，随后是曼城客战埃弗顿，阿森纳主场迎战斯托克城，唯一的强强对话是切尔西主场战热刺。赛前相关的外媒体给出英超本赛季前4的预测，目前排名靠前的曼联、利物浦和热刺被认为可以稳拿欧冠资格，而切尔西则可能位列第五。而事实上切尔西只要拿下热刺就可以扭转不利面，随后如果还能拿下利物浦的话就有更多的可能，虽然不易，但是并不是完全的处于劣势，起码有直接面对前四球队的比赛机会。

    曼联目前位居第二，比利物浦多2分，红军则比热刺多2分。这也意味着每轮联赛结束，如果排在后面的球队赢球，而前列球队输球的话，积分榜的排名就会改变，所以红魔对阵斯旺西一战也许全力出击拿到三分才行，否则就会被利物浦超越。

英超再度开战曼联主战弱旅取胜无忧备战同城德比需穆帅运筹

英超再度开战曼联主战弱旅取胜无忧备战同城德比需穆帅运筹

    斯旺西虽然目前位列联赛第14位，但是和降级区的领先优势也只有3分，这也让球队会尽力从曼联身上拿分。本赛季该队对阵豪门的战绩是2胜1平8负，球队先后主场3比1阿森纳、1比0利物浦、0比2热刺、0比4曼城和曼联。客场先后0比5利物浦、0比1切尔西、1比2阿森纳、0比0热刺。联赛杯主场0比2曼联，足总杯主场0比3热刺。球队在进入2018年后先后拿下阿森纳和热刺，但是对阵曼联却是没有优势可言，因此本场拿3分不易，但是拿一分的可能性是存在的。
 
    因为曼联本轮主战斯旺西后，下一轮就要打客场对阵曼城的德比大战，所以本场比赛的首发或许也会选择留力，让部分主力得到休息，这样的话本场的悬念也可能会增加一些。本赛季红魔随后的赛程中还有三场强强对话，分别对阵曼城、热刺和阿森纳，尤其是战后面两个对手的比赛是足总杯和联赛一周双赛，所以这三战也成为曼联最重要的比赛。

    近期的国际比赛中德赫亚的表现的确是最亮眼的，林加德第一次被征召就为英格兰打进一粒进球，帮助球队1比0拿下荷兰更是极其的惊艳。法国2比3被哥伦比亚逆转，博格巴打了25分钟的比赛，依旧处于被质疑中，接下来回到联赛则需要拿出令人信服的状态和表现。
 
    值得一提的是此前斯旺西联赛0比4不敌曼联一战，红魔的进球功臣是拜利、卢卡库、博格巴和马夏尔，可谓火力齐发，或许本轮这一战也需要让久未进球的主力球员们找找进球的感觉。曼联对阵斯旺西的数据显示曼联射门17比6，射正8比1，打进4球，角球5比3，的确是占据绝对的优势。

    这次国际比赛日被国家队征召的曼联球员不少，其中包括阿什利杨、林加德、拉什福德、博格巴、马夏尔、桑切斯、林德洛夫、拜利、德赫亚、卢卡库、费莱尼、罗霍、达米安、麦克托米奈、罗梅罗。这其中后两位悍将在比赛遭遇小伤，不过没有大碍，所以球队无伤病影响也有利于球队联赛顺利拿3分，只是穆帅还需要考虑部分主力球员的体能问题。
我的更多文章：
巴西复仇德国非偶然，勒夫三大理由难脱责，世界杯第一热门在倒退
巴西复仇德国非偶然，勒夫三大理由难脱责，世界杯第一热门在倒退
阿根廷惨败原因有三，梅西伤停成遮羞布，斗牛士双将献锐热度增高
阿根廷惨败原因有三，梅西伤停成遮羞布，斗牛士双将献锐热度增高
揭葡荷大战C罗哑火主因，一大因素不可忽略，荷兰战术专治球王
揭葡荷大战C罗哑火主因，一大因素不可忽略，荷兰战术专治球王
瓜帅新目标是穆帅爱将，争夺伊斯科谁更有胜算？曼城三优势可博
瓜帅新目标是穆帅爱将，争夺伊斯科谁更有胜算？曼城三优势可博
中国杯两败一人最低效，里皮变阵有方换人不当，战捷克有意外之喜
中国杯两败一人最低效，里皮变阵有方换人不当，战捷克有意外之喜
瓜帅爱将稳健有余可成葡萄牙基石C罗惊艳不忘队内三杰相助
瓜帅爱将稳健有余可成葡萄牙基石C罗惊艳不忘队内三杰相助
埃及遭逆转无碍萨拉赫火热，皇马挖角克洛普需应对，红军缺之不可
埃及遭逆转无碍萨拉赫火热，皇马挖角克洛普需应对，红军缺之不可
盘点德西大战利与弊，英超双核比拼谁更关键，锋霸抢功科神无力
盘点德西大战利与弊，英超双核比拼谁更关键，锋霸抢功科神无力

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到：
排行榜
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇巴西复仇德国非偶然，勒夫三大理由难脱责，世界杯第一热门在倒退
    后一篇 >切尔西战热刺孔蒂如何全力拼三分阿扎尔和边路快马成本场关键
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　不良信息反馈　电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有