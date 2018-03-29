



英超本轮开战，英超四大豪门都是对阵中游球队，这其中利物浦早场客战水晶宫，曼联则在主场一战斯旺西，随后是曼城客战埃弗顿，阿森纳主场迎战斯托克城，唯一的强强对话是切尔西主场战热刺。赛前相关的外媒体给出英超本赛季前4的预测，目前排名靠前的曼联、利物浦和热刺被认为可以稳拿欧冠资格，而切尔西则可能位列第五。而事实上切尔西只要拿下热刺就可以扭转不利面，随后如果还能拿下利物浦的话就有更多的可能，虽然不易，但是并不是完全的处于劣势，起码有直接面对前四球队的比赛机会。





曼联目前位居第二，比利物浦多2分，红军则比热刺多2分。这也意味着每轮联赛结束，如果排在后面的球队赢球，而前列球队输球的话，积分榜的排名就会改变，所以红魔对阵斯旺西一战也许全力出击拿到三分才行，否则就会被利物浦超越。





斯旺西虽然目前位列联赛第14位，但是和降级区的领先优势也只有3分，这也让球队会尽力从曼联身上拿分。本赛季该队对阵豪门的战绩是2胜1平8负，球队先后主场3比1阿森纳、1比0利物浦、0比2热刺、0比4曼城和曼联。客场先后0比5利物浦、0比1切尔西、1比2阿森纳、0比0热刺。联赛杯主场0比2曼联，足总杯主场0比3热刺。球队在进入2018年后先后拿下阿森纳和热刺，但是对阵曼联却是没有优势可言，因此本场拿3分不易，但是拿一分的可能性是存在的。

因为曼联本轮主战斯旺西后，下一轮就要打客场对阵曼城的德比大战，所以本场比赛的首发或许也会选择留力，让部分主力得到休息，这样的话本场的悬念也可能会增加一些。本赛季红魔随后的赛程中还有三场强强对话，分别对阵曼城、热刺和阿森纳，尤其是战后面两个对手的比赛是足总杯和联赛一周双赛，所以这三战也成为曼联最重要的比赛。





近期的国际比赛中德赫亚的表现的确是最亮眼的，林加德第一次被征召就为英格兰打进一粒进球，帮助球队1比0拿下荷兰更是极其的惊艳。法国2比3被哥伦比亚逆转，博格巴打了25分钟的比赛，依旧处于被质疑中，接下来回到联赛则需要拿出令人信服的状态和表现。

值得一提的是此前斯旺西联赛0比4不敌曼联一战，红魔的进球功臣是拜利、卢卡库、博格巴和马夏尔，可谓火力齐发，或许本轮这一战也需要让久未进球的主力球员们找找进球的感觉。曼联对阵斯旺西的数据显示曼联射门17比6，射正8比1，打进4球，角球5比3，的确是占据绝对的优势。



