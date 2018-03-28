



热身赛德国0比1不敌巴西的确很冷，因为在没有内马尔的情况下巴西可以在热身赛中复仇德国，的确是世界杯前提升士气的一战。或许有人会说本场勒夫是练兵所以派遣的是德国二队，由此也看出他对目前的桑巴军团有看轻的嫌疑。而实际上勒夫派出的首发阵容中也不乏实力派，只是发挥不佳罢了。

事实上德国主帅本场比赛进行多人轮换出战巴西，也不是放弃比赛，更不想终结德国队的22场不败纪录。他本场派遣的阵容也是志在不败，却没成想意外落败了，这或许也是轻敌的代价，也可以说成是不想在巴西人面前露出目前的实力，更可能说此前1比1平西班牙一战消耗了战斗力。以往冠军球队也有因为对荣誉缺乏追求而沉沦的，或许对热身赛松懈也是可能出现的现象。

对于德国队的支持者来说这场比赛是令人失望的，因为下半场可以调整阵容的扭转败局的，但是德国队在进行了人员调整之后依旧只能接受0比1输球，这也说明主帅和球队都无力扭转败局。巴西队的热苏斯是在上半场第37分钟打破僵局的，随后这样长的时间无法攻破对手球门，德国队进攻的确是被限制了。

回看近两场比赛的首发阵容，对阵西班牙一战德国首发是特尔施特根、胡梅尔斯、博阿滕、基米希、赫克托、厄齐尔、克罗斯、赫迪拉、德拉克斯勒、穆勒、韦尔纳。本场对阵巴西的首发则有7个人员上的变动，特拉普、普拉滕哈特、吕迪格、京多安、格雷兹卡、萨内、戈麦斯得到首发机会。两场都首发的则是博阿滕、基米西、克洛斯、德拉克斯勒，可以看出主帅也是想让这几位核心球员带领同样不错的替补阵容来验证一下含金量和应变能力的。可是令勒夫没有想到的是一旦失球后就没有办法进球了，这一点才是本场最难以释怀的一点。

本场的下半场勒夫派遣聚勒、维尔纳、布兰特、施廷德尔、瓦格纳替换博阿滕、京多安、格雷兹卡、萨内和戈麦斯登场，巴西队则只在第73分钟用科斯塔换下了库蒂尼奥。两位主帅的用心不同，结果却是巴西主帅所需要的。这场比赛起码证明勒夫想演练的阵容是失败的，本场坐在替补席没登场的球员有鲁迪、赫迪拉、赫克托、胡梅尔斯、金特尔、特尔施特根、莱诺，可以看出主帅从替补阵容中能使用的球员也是有限的，只是在这样冠军级的较量中采取这样的态度应战，也可能在赛后受到各界的质疑。勒夫究竟是浪费热身赛机会，还是因为某些原因弱视巴西。

从全场比赛的过程来看，在曼城强势的萨内在德国队的比赛中得到的支持不足，所以没能发挥自身的真实实力。本场比赛中他拿球反击突破后倒地，裁判也没有判罚。而且同为曼城队友的京多安居然传球失误，哪怕萨内和戈麦斯连先后制造的得分机会，京多安居然能踢呲了。

如果说曼城双将无法建功是因为状态不稳的话，那么戈麦斯建工心切陷入越位陷阱则是心态的问题。本场比赛他脚下获得的机会比队友都多，队友传中球戈麦斯爱抢点慢半拍被破坏，格雷兹卡的传中球，戈麦斯头球再度被解围，随后依旧是格雷兹卡的传中球，戈麦斯这次射门打偏，应该说这三次机会都极好，前两次被席尔瓦抢先一步化解险情，后面这次则是自身的射术不精。