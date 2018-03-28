热身赛阿根廷1比6惨败西班牙，因为此前西德大战是1比1握手言和，而阿根廷也曾2比0力擒意大利，所以此一战也暴露了阿根廷的不足和主帅部署上的问题。所幸的是梅西这场比赛在看台观战，球队并没有全力出战，这一点也成为惨败的遮羞布。但是梅西本人在球队丢了第6球之后就选择了离开看台，当时比赛才进行到第73分钟，这一点也揭示了梅球王当时内心的失望。





回看近两场比赛阿根廷的首发，门将位置卡巴列罗首战打满全场，本场惨败则是在上半场第22分钟替换受伤的罗梅罗出战，当时球队已经1球落后。其他人员上两场都首发的有布斯托斯、奥塔门迪、塔利亚菲科、比格利亚、洛赛尔索、伊瓜因，本场比赛罗霍、马斯切拉诺、巴内加、梅萨则替换法齐奥、帕雷德斯、兰奇尼、迪马利亚登场，阿根廷却没想到轮换四人就酿成了惨败。





诚然意大利和西班牙是有差距的，但是两者的实力对比也不足以成为失6球惨败的主因。对阵意大利的替补球员是巴内加、梅尔卡多、帕文、佩罗蒂，对阵西班牙替补的是梅尔卡多、帕文、巴勃罗佩雷斯、阿库尼亚和马丁内斯，这其中四人都是下半场开始不久就被换上了，但是阿根廷却依旧难以阻止惨败，最大的症结就是主帅战术不对路，应变失败。





回看阿根廷的失球，开场第12分钟是伊涅斯塔利用个人能力反抢成功，阿森西奥得球后送直塞球，科斯塔抢点破门，布斯托斯和罗梅罗慢了半拍。此后罗梅罗因伤下场，科斯塔的杀伤力更强大，而阿根廷的防守则有脆弱之感。因为开场5分钟就破门是乘对手立足未稳，而第12分钟破门则说明对手防守端的无力，而不仅仅是开场慢热。





阿根廷是在上半场第22分钟对门将进行了调换的，5分钟后球队就再度失球，这次失误是刚替补登场的门将开出的球门球被西班牙的科克在前场抢断后形成的进攻机会，阿森西奥传中助攻伊斯科再下一城。当时禁区内有阿根廷6名防守球员，但是却没人能有效的化解危机，让西班牙两人轻松的完场传球，相比下来个人认为门将的错漏反而是其次。





阿根廷唯一的进球是角球机会奥塔门迪头球建功，比分改写为1比2，其实这个时候如果扎进篱笆的话，下半场也可能扳平比分的，只是没想到经过了中场休息之后居然能丢了4球，这的确是阿根廷耻辱的记忆。





下半场开始西班牙率先做出人员调换，科斯塔被阿斯帕斯换下，而阿根廷这边却按兵不动，这一点也成为赛后阿根廷主帅被质疑的焦点。下半场阿根廷的第一粒失球是在第52分钟的时候，当时伊涅斯塔中场挑传，替补登场阿斯帕斯形成单刀机会，他趟过卡巴列罗后到禁区右路回做，帮助伊斯科破门。阿斯帕斯一个人吸引了所有防线球员，中路的伊斯科破门极其的轻松，西班牙主帅的替补奇兵的确足够高效和关键。





失球后阿根廷依旧不做调整，所以3分钟再度失球，当时蒂亚戈中场断球后连线伊斯科，后者横敲阿斯帕斯，替补奇兵再送助攻1次，蒂亚戈推射建功，如此奇兵的确是令人叹服的。1比4落后的情况下阿根廷主帅用帕文换下了马斯切拉诺，此后连续派遣梅尔卡多、马丁内斯、佩雷斯登场，但是收效甚微。





真正的冠军级球队就是在失球后，尽早的做出改变，好尽快的扭转不利面，而失两球后就要尽量减少大败的可能，而选择稳住防线伺机寻找机会，而阿根廷则不具备这些特质。更令人不解的是阿根廷后面的两粒失球更匪夷所思，因为当时德赫亚开出门球，阿根廷后防集体愣神中，成就了阿斯帕斯单刀破门的绝佳表现。而且1分钟后再度失球，这次是奥塔门迪后场传球被伊斯科抢断后传给阿斯帕斯，后者横做助攻伊斯科上演帽子戏法的好戏。





可以说阿根廷的防线是成全了伊斯科和阿斯帕斯的神勇，后者更成为造4球的关键先生。梅西的背影可以感觉到他的无奈，如此不堪的防线和临场指挥的确很难在世界杯上有更多的期待。

这场比赛在赛后也引发了热议，因为梅西此前曾认为自己欠阿根廷一座世界杯的奖杯，而今夏的俄罗斯世界杯是这一代球员最后的争冠机会，而这场比赛后更多的人认为阿根廷和队友们欠梅西一座世界杯。





因为目前的阿根廷阵容头重脚轻很难跻身世界杯前列，伊瓜因单刀机会的把握能力差，阿奎罗伤病和英超赛程导致他无法正常发挥。迪玛利亚已经过了最鼎盛的士气，迪巴拉则更需要团队支持，无法独力威胁对手，伊卡尔迪则有一些不思进取。后防线部分主力老化无法承担大任，奥塔门迪在曼城神勇，但是国家队却频频出错，罗霍则丢了自信，所以今夏如果阿根廷无法夺冠的确不该更多指摘梅西，因为这套阵容的确难以创造奇迹。



