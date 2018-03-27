凌晨葡萄牙0比3不敌荷兰的确是很冷，因为C罗近期的强势人人皆知。从比赛中的过程中可以看出荷兰是做足了对C罗的防守的，只是没想到除了C罗，葡萄牙阵中的其他的人都没站出来解决问题，这一点是令葡萄牙的支持者更为失望的一点。本场比赛葡萄牙轻敌也是输球的症结，荷兰竭力求新帅执教首胜的战意更强，这一点也是左右比赛的关键点。

即便0比3落后，依旧有疯狂的三位球迷强吻和拥抱C罗，人气爆棚并不会因为输一场比赛而有所下降，不过C罗的内心一定更担心世界杯期间葡萄牙的前景。必须承认的是世界杯前有这样一场比赛也会警醒球队，避免在世界杯期间重蹈三连平的覆辙，毕竟欧洲杯的奇迹可遇不可求，世界杯豪强林立自然不可能再度过关斩将夺魁。

本场比赛前C罗已经连续8场在俱乐部和国家队的比赛都有进球，本场没能进球则有多方面的因素。巧合的是德佩和C罗都曾是曼联7号，赛前这两人就被认为是本场的焦点。本场比赛德佩打破僵局，C罗却最终没能破门，主帅也在第68分钟就将后者换下了，原因是第61分钟队内的坎塞洛两黄被罚下，这样的情况下主帅选择接下来进行练兵模式，让C罗下场休息保存实力，所以0比3输球也不会被更多指责。

这场比赛葡萄牙射门12比6，射正7比4，控球率60%比40%，角球更是多达7比0，数据占优却在前61分钟没能破门也的确需要总结。从比赛一开始C罗拿球被放倒造犯规，随后再度拿球进攻再度遭遇防守选择传球，可惜这球传大了，一开始就给C罗施加压力，掐断后者和队友的连线的目的很明确。

更为重要的是C罗的臂膀夸雷斯马也因为严防而受伤在场边接受治疗，以上这些都是额外因素。但是必须承认的是失球是因为球队失误导致的，当时坎塞洛和布鲁诺传球配合失误送荷兰反击机会，范德比克助攻德佩抢点铲射破门，这样的进球方式的短平快的典范，也很节约体能。

失球后C罗也曾尝试下底传球到禁区，但是荷兰后防及时解围了，角球机会也没威胁到球门，再度组织则被德利特拦截再次拿到反击机会。如果不是因为维纳尔杜姆射了高射炮，这次机会还可能再度破门。葡萄牙虽然想尽快的扳平比分，奈何对手回缩防守，所以进攻难以形成威胁。

荷兰不仅仅回缩防守，还不断加强对C罗的防守，后者利用个人能力送出直塞球给到戈麦斯，再传门前却再度被阿克拦截，这员小将本场很活跃，防守的稳健度值得称赞。荷兰的防守重点就是C罗和夸雷斯马，所以这两人一旦拿球就会被放倒，只是荷兰的犯规并没有吃到黄牌，这一点也让对手的防守更无忌惮。

在葡萄牙失球前其实有机会进球的，当时夸雷斯马脚后跟传球给到C罗，后者强行突破遭遇双人包夹被阿克放倒在地，但是裁判却不做任何判罚。也是这次判罚之后荷兰就再下一城，德利特右路传中到门前，巴贝尔处在无人防守的空档利用头球破门。很明显葡萄牙球员受到一些判罚的影响，没能将注意力放在防守上，漏人导致二次失球，的确很难扭转局面。

此后C罗拿球无法觅得射门和突破的机会，选择传球给队友也会遭遇抢断，其他球员的传球配合同样无法很顺畅的通过中场传到禁区制造威胁。上半场末尾荷兰对断球后形成反击，坎塞洛回防放铲吃到第一张黄牌，也为下半场被罚下埋下了伏笔。而奇怪的是荷兰球员上半场多次放倒C罗和夸雷斯马却没吃到一张黄牌，这一点也间接的左右的本场比赛的走势。

荷兰的第三粒进球是戈麦斯回防放倒了德佩送对手机会了，定位球开出后巴贝尔头球摆渡，范迪克抽射建功。这粒进球的确显露功力，葡萄牙定位球的防守也有不足，相反自己那样多的定位球和角球机会却都被对手化解，也说明本场比赛荷兰在攻防两端都更到位。

必须提及的是这场强强对话的下半场裁判出示了三张黄牌，但是因为当时场上的比分已经变为葡萄牙0比3，所以此后才对荷兰出牌的确不会对客队不利了。本场主裁在第56分钟给了泰特一张黄牌，此后在第61分钟罚下坎塞洛，杀死了比赛的最后一丝悬念，最后一张黄牌则是在第72分钟给德容恩黄牌。上下半场的执法明显不一致，或许这位主裁也是想打压风头正盛的C罗才如此执法，又或许他是葡萄牙的绝对支持者，希望用赐予败仗来让这支葡萄牙更竭力。

值得一提的是这场败仗和葡萄牙主帅桑托斯对阵容进行的轮换也是相关的，作为练兵的热身赛自然希望看到更多球员的表现，而这样的安排也让C罗此前的苦主荷兰乐了一次，因为此前的两次对阵荷兰的比赛中C罗打进3球是橙衣军团的绝对可信。荷兰主帅科曼本场祭出532阵容，就是为C罗量身制定，有效的限制了最炙手可热的球星也算是让科曼的首场胜仗更有意义。



