国际比赛日，群雄都在展露自身的实力和年轻球员的潜力，而曼城则在筹谋夏季的重大引援了。近期外媒体爆出瓜迪奥拉下一个目标是皇马的伊斯科，曼城可以出7500万英镑将其纳入阵中，这的确是令人动心的金额，而且曼城现在的实力也的确会更接近欧冠奖杯，这样的机会的确是任何球员都会动心，相信伊斯科也会认真的思考。

现在的转会市场除了有足够的资金外，还有一个特质很重要，那就是主帅的魅力和实力，很多球员都希望在瓜帅手下踢球，而且英超的激烈性也会让喜欢挑战的球员加入。事实上此前穆里尼奥重新回到英超就希望将伊斯科纳入阵中，曼城更是两次遭到悍将的拒绝。此前的婉拒理由应该是球队的实力并不能令悍将动心，而今曼城和巴萨一样是本赛季最多胜局的球队，且几乎已经将联赛冠军收入囊中，这些都可能使伊斯科动心。

伊斯科本赛季为皇马出战28场比赛，打进5球，主场3球，客场2球，送出5次助攻，26次射门，射正15次，目前联赛已经打了29轮，悍将的效率不错。曾经伊斯科认为自己并没有获得齐达内的足够重视，这一点也可能是今夏出走的一个原因。

瓜迪奥拉在入主曼城后的引援都是对路的，他的眼力的确被俱乐部高层所认同，球员方面也为自己加盟到如此强大的球队而更努力的踢球。至于瓜帅冬季错过的桑切斯、马赫雷斯，个人认为前者错过是好事，因为阿奎罗的效率明显高于桑切斯，而且悍将目前在曼联的表现也证明他的价值没有想象中那样强大。

马赫雷斯的实力是有的，只是他无故消失了几天的做法不太理智，如果效力曼城之后也这样做无纪律的事情，则是瓜帅所难以接受的。目前马赫雷斯已经归队参与比赛，平复了心境之后的他可能继续为狐狸城效力，而曼城或许会对他失去想法。

因为此前曾爆出伊斯科也很希望瓜迪奥拉踢球，所以这笔引援的成功率占80%。近期西班牙热身赛1比1平德国的比赛伊斯科首发出战，在这个世界杯冠军级的较量中悍将的发挥很关键。上半场德国的赫克托在外援凌空抽射很具威胁，此后基米西后场拿球就遭遇伊斯科的逼抢，后者回传队友再度遭遇伊斯科和因涅斯塔的夹抢，对手进攻不顺畅威胁度就降低了。

在德赫亚化解对手射门后，西班牙的进攻伊斯科和伊涅斯塔以及阿尔巴传球配合，球队进攻依旧在自身的节奏中。随后伊斯科右路内切后横传球给到席尔瓦脚下继续施压德国门将，再之后伊斯科中场拿球继续组织进攻，最后科克想传球给罗德里戈被对手破坏了。罗德里戈和伊斯科传球配合也很多，两人的默契度不错，伊斯科接队友传球后选择在左路内切，可惜再度被断球，但是他很快就反抢后横传禁区，伊涅斯塔险些就形成射门。此外伊斯科还曾一脚直塞球打队友身后，罗德里戈担心越位，前插不果断错失了这次机会。随后后者和伊斯科传球配合，球队不断利用传球来形成围攻，只是可惜末尾伊斯科的射门被判越位位置回撤。

面对攻防到位的德国，伊斯科的表现不错。伊斯科的优势传球和盘带俱佳，视野宽阔，而且具备西班牙球员的创造力优势，这些都是瓜帅所希望的。本赛季在西甲征战也有稳定的发挥，或许瓜帅正是看中了这一点才对他青睐有加。穆帅也曾是伊斯科的伯乐，如果悍将加盟曼城的话，随后对阵曼联出战也会有更多的内容。

本赛季曼城三次拿下阿森纳，客战曼联也2比1拿下对手。巧合的是目前英超准备重组的阿森纳以及志在下赛季筹谋联赛冠军的曼联也都对伊斯科展开攻势，薪金方面无论加盟到任何一家豪门球队都会大幅度的提高，就看伊斯科本人如何定夺了。



