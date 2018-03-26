中国杯国足吃到两场败仗，不过和0比6不敌威尔士相比，1比4输捷克一战，球队有更多的尝试和收获。只是不能接受的是下半场4分钟连续丢了3球，这样的崩盘的确说明球队在应对场上问题的能力不足。里皮在对阵捷克的比赛中轮换7人之多，但是却在下半场更换多人后失球，换人策略上也有不足。或许里皮也在为自己这次制定的大名单而后悔，因为上半场球员体能透支严重，球队不得不做换人调整，但是没想到的是被他器重的5名替补人选却不是板凳奇兵。

前一场比赛惨败后，人们担心里皮的耐心消磨多了会选择离开，而那样的话国足谁来拯救？本场比赛里皮使用的铁腕政策，那就是表现不佳都替补，所以替补席上出现了从来没有过的厚度。可惜的是本场比赛不是正式比赛，主帅有多个换人名额，所以里皮才会派遣五名球员替补登场，试图保持1比0的领先优势，但是结果是大比分落败。

对于中国球迷来说，记忆最深刻的是2002年韩日世界杯国足第一次跻身世界杯的赛场，当然那几场比赛也是颗粒无收，只是从那之后国足就没有再度跻身世界杯决赛圈，这的确是一种倒退。而且在国足习惯性的名单中，也少有如前辈们那样的血性精神，高额的俱乐部薪水让他们对国家队的荣誉没那么看重，所以才会有无数次不胜和惨败的赛果出现。

如何能拯救国足，这个话题其实已经很多次成为热议的焦点，有人说培养青训人才，有人说加强对足球的推广，有人说新建更多的足球场，这样的话就能看到国足再度在世界杯决赛圈中出现。而事实上除了以上这些铺垫外，最为重要的就是当下就启用新生代，如果说重用一些已经成名的球星，依旧落得个惨败的结果的话，那么启用年轻军团最次也就是惨败。而年轻人从比赛中吸取的经验和教训却可以帮助他们快速的成长，累积多了之后就可以更快速的完成复兴。

本场对阵捷克的比赛，上半场进球前国足的机会就不少，连续进攻的感觉也很自信，抢开局的部署也很明显，这其中范晓东的单兵抢断造对手吃到黄牌也令对手猝不及防。因为准备不足捷克队出现失误的次数较多，就是对手开场的慌乱给了范晓东建功的机会。这是一次传中机会，于大宝制造混乱，赵旭日将球传入禁区，范晓东小角度破门，这一球的确有石破天惊的感觉。虽然慢镜头回放有越位嫌疑，但是主裁判定有效也是因为是在毫厘之间，可判可不判，因此范晓东这粒进球的含金量是十足的。

从以往世界杯之后，欧洲的一些国家队会选择留下几名主力，其余的全部换血，来期待四年之后的世界杯再度强势回归，成功的范例不少，这样也能让球队更快速的提升能力和效率，毕竟年轻球员才是足球的未来。从本场比赛的上下半场来看，几名经验丰富的球员带领年轻人拼战丝毫不逊色之前被认定的首发人选，所以与捷克的这场比赛也令国足收获多多。

赛后采访到范晓东，希望他谈一下自己的进球，而球员则说进球不值一提，更多的提到球队本场的准备和发挥以及不足，这样的球员才是里皮该器重的一员。有数据显示上半场球员们的跑动距离的确是超负荷了，但是有进球后的兴奋，这些球员中并没有出现体能透支的情况。如果是正式比赛，下半场只有三个换人名额的话，换上得力的替补，球队还能保持1球领先到终场，起码不至于1比4惨败。

这两场比赛都首发的球员有颜骏凌、郑铮、贺惯和于大宝，可以看出主帅并不认为0比6惨败的比赛是防线集体制造，中前场球员的无力也很明显，所以才会轮换7人，以期待有新的突破。颜骏凌本场的第一和第二粒失球都有点不走运，第一球是定位球碰到，球员脚后跟破门出乎所有人意料之外，运气的成分很大。第二球颜骏凌是碰到了皮球的，只是还没等他做动作，对手已经补射破门。如果这两次威胁都能化解的话，或许国足只是小负而已。和国内的门将相比，本场比赛有数次精彩扑救和扑出一粒点球的颜骏凌已经足够关键了，只能说距离世界级门将的距离还有一段，所以不能化解更多的威胁，接下来要做到第二个扑救动作要更为迅捷才行。

本场获得首发的有邓涵文、刘奕鸣、赵旭日、何超、肖智、谭龙、范晓冬，邓涵文下半场边路传球失误送对手二次进攻机会，还是不太稳，后两位的表现是不错的，今后还可以继续尝试让他们承担重任。如果用蔡慧康换下何超是加强中场的控制的话，随后用王燊超换下表现出色也有威胁的谭龙就很不理解，前者因此成为近两场败仗的最大短板，里皮对他的使用也该反省一下了。