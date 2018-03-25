近期是国际比赛日，梅西和内马尔都伤停，所以打进2球的C罗成为焦点，但是和对手阵中的埃及梅西相比，C罗身边的球员实力要优于对手，这其中除了两位老将的大力辅助外，贝纳尔多也成为一个焦点，因为本赛季这位悍将在曼城的表现也极其出色，接下来的世界杯也可能有更多的贡献。





C罗在对阵埃及的比赛中打进2球，帮助球队2比1完成逆转，赛后他的个人的国家队进球数位列史上第三，本赛季的C罗开始低效，近期大发神威。个人进球数已有22球，位列西甲射手榜第二，只比梅西少3球。欧冠赛场和国家队比赛中也有极好的表现，因此人们对葡萄牙今夏的前景也是颇为看好。





这场逆转战结束后C罗也会感念队友的支持，因为贝纳尔多的大局观和对于进攻端的帮助也是很明显的。比赛开场不久他就在左路起高球传中找到C罗，后者一脚爆射打高了，如果射术再精一些，这次进攻也极其可能是一粒进球。因为C罗的射门起到了敲山震虎的作用，所以随后双方陷入中场的缠斗中。





必须承认的是埃及的防守在一段时间限制了葡萄牙的进攻，贝尔纳多接队友的传球也第一时间被断球，随后因为进攻受阻他放倒了埃及球员送给对手定位球机会，可以看出悍将是在竭力的为球队制造机会。在埃及一段进攻潮后，贝尔纳多拿球传中到点球点附近，席尔瓦头球射门为球队赢得了角球机会，可惜布鲁诺的头球顶的太正被门将没收，这段时间贝纳尔多的出镜率较高，而C罗则相对减少，原因是对手试图将两者的连线阻断。





随后还是贝纳尔多两次传中和将球分到禁区，可惜队友都没能有起脚射门的机会，而且角球机会不少，也都没能头槌建功的关键先生，球队高点的得分能力还是C罗最强，只可惜受限于对手的干扰。这段时间C罗和其他核心球员都没有拿球射门的机会，所以葡萄牙只有攻势，而没有真正的威胁，但是贝纳尔多却依旧活跃。





上半场中段贝纳尔多连续两次传球找到C罗，第一次是他从右路传球给到c罗脚下，后者在大禁区右侧打门被防守球员拦挡下来。再之后依旧是贝纳尔多在右路得球后直接将球给到在大禁区前沿右侧的C罗脚下，后者横传中路，队友被防守球员放铲，葡萄牙因此获得禁区内的任意球机会，可C罗的射门打中了人墙。可以看出贝纳尔多和C罗的联系还比较多，可以在对手严防下精准传球到最具威胁的核心脚下，这功力和努力都该被认同。





上半场末尾贝纳尔多利用战术角球的机会传中，队友蹭了一下，罗兰多头球攻门将球打进，但是裁判判罚球员越位在先，这次机会最为可惜，越位也是毫厘之间。随后还是贝纳尔多制造了埃及队一次犯规，可以说曼城悍将在队内的作用很明显，只是作为输送进攻机会的他无法保证队友的进攻效率，也是很无奈。下半场第68分钟贝纳尔多被换下，主帅也是想在失球后利用换人来挽救败局，并非是悍将无力才被换下的。





葡萄牙最后的两粒进球，第一粒金球是戈麦斯中场反抢后制造的机会，他传球给热尔松，后者传中助攻C罗头球破门。随后夸雷斯马制造定位球机会，还是后者将球开到禁区的点球点附近，这次机会再度被C罗头球再下一城。球星的作用很明显，此外埃及队体能下降和末尾防守出现漏洞也是其中的原因。此外两位老将的助攻也是葡萄牙的法宝，看来今夏的世界杯这三人依旧是利器，当然贝纳尔多也是一枚暗器，随时也能发威的，因为此前联合会杯的比赛中就表现出色，不仅脚下技术好，而且还是大心脏类型的球员，本赛季得到瓜帅的指点进步也是很明显的。



