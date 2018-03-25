近期的热身赛中葡萄牙2比1逆转了埃及，C罗伤停补时连入两粒头球再成焦点，埃及的防线则让萨拉赫的努力化为乌有，实力对比上明显各有利弊。葡萄牙致胜靠的是球星的效率，而埃及的防线最后时刻出错也的确不该，接下来所需要的是主帅进一步强化各自的球队。全场比赛葡萄牙射门17比5，射正5比2，角球7比0，但是C罗的进球都不是角球机会制造，也足见这个优势数据背后的可悲。

对于英超球迷来说本场比赛中萨拉赫的表现是本场的焦点，因为这位悍将是本赛季利物浦的绝对大腿。不过萨拉赫近期被卷入转会传言中，因为皇马有意在世界杯结束后将埃及梅西纳入阵中，利物浦则想提前续约这位核心，好保证球队的实力，便于下赛季冲击联赛冠军。埃及梅西将面对双向选择，是走是留还待时间论证。

英超曾经是曼联、利物浦和阿森纳的三足鼎立，但是近些年三强都不同程度的遭遇冷雨，都曾无缘欧冠，甚至靠近降级区。阿森纳和利物浦更是先后送走队长和功勋大将，导致球队距离奖杯越来越远。本赛季不得已放走库蒂尼奥，接下来则不能再度让萨拉赫离开。

本场比赛中萨拉赫是延续了自己的进攻效率，开场不久他接队友直塞球后，高速插上带球杀入禁区，葡萄牙门将出击将球拿到。应该说这次的进攻机会被化解是对因为手门将注意力和判断到位，才没能让埃及梅西形成攻门，否则球门可能更早被破。

埃及队上半场多数时间是在加固防守，但是进攻端也并没有完全没有威胁。球队随后赢得了几次定位球机会，第一次开出的定位球到禁区内引发了乱战，一度被认为是在打橄榄球，但是双方均没有斩获进球。第二次定位球是通过多人传球配合后由萨拉赫传中，可惜被对手解围了。在明白对手意图是掐断自己和队友的连线之后，萨拉赫开始更为果断的选择自己射门，随后来自左边队友的两次直塞球都给到了萨拉赫，后者利用速度高速插上一脚弧线球威慑对手门将。这场比赛的前半段时间萨拉赫经常在右路拿球，但是都是被多人盯防的，葡萄牙人认为只要防死这一个点，球队就不会有失球的危险，但是事实证明还是差了一环，因为萨拉赫近期的状态的确无解。

随后的比赛中萨拉赫带球后，分球给队友却始终没能形成有威胁的射门机会，反而是葡萄牙开始了一小段的进攻潮。这个时候萨拉赫开始利用个人能力断球后展开进攻，只是连续传球后，并没有队友将球交还到萨拉赫的脚下，因此球队的威胁度自然减弱了。上半场后半段埃及获得一次任意球机会，萨拉赫将球开到禁区中路，可惜裁判吹了埃及球员犯规，没能制造威胁。必须承认的是上半场两队实力比对上葡萄牙机会更多，萨拉赫竭力也只能静等良机。

埃及队上半场多数时间是在加固防守，但是进攻端也并没有完全没有威胁。球队随后赢得了几次定位球机会，第一次开出的定位球到禁区内引发了乱战，一度被认为是在打橄榄球，但是双方均没有斩获进球。第二次定位球是通过多人传球配合后由萨拉赫传中，可惜被对手解围了。在明白对手意图是掐断自己和队友的连线之后，萨拉赫开始更为果断的选择自己射门，随后来自左边队友的两次直塞球都给到了萨拉赫，后者利用速度高速插上一脚弧线球威慑对手门将。这场比赛的前半段时间萨拉赫经常在右路拿球，但是都是被多人盯防的，葡萄牙人认为只要防死这一个点，球队就不会有失球的危险，但是事实证明还是差了一环，因为萨拉赫近期的状态的确无解。

随后的比赛中萨拉赫带球后，分球给队友却始终没能形成有威胁的射门机会，反而是葡萄牙开始了一小段的进攻潮。这个时候萨拉赫开始利用个人能力断球后展开进攻，只是连续传球后，并没有队友将球交还到萨拉赫的脚下，因此球队的威胁度自然减弱了。上半场后半段埃及获得一次任意球机会，萨拉赫将球开到禁区中路，可惜裁判吹了埃及球员犯规，没能制造威胁。必须承认的是上半场两队实力比对上葡萄牙机会更多，萨拉赫竭力也只能静等良机。

下半场葡萄牙加强了进攻，同时也对萨拉赫进行更严密的盯防，所以后者拿球很难有射门的机会。很多时候强势进攻的一边很容易出现错漏，弱势的一面只要做足防守还能觅得良机，萨拉赫的进球正是因为埃及在中路的争顶成功形成了一次进攻机会。当时萨拉赫接球后护住球传给埃尔赛义德，后者传球到禁区弧顶，萨拉赫直接起脚射门将球打进，两人的默契度十足。埃及三人传球配合就撕开了对手的防线，的确是得益于对手锐意进攻造成防线上人员不足所导致的。而事实证明萨拉赫只要有绝佳的机会就不会让球迷失望，进球后悍将也曾制造了一些机会，可惜队友中少有能破门的射手，所以此后主帅想保证1比0的胜局，选择在比赛的第78分钟将功臣换下了。但是如果他能早早知道伤停补时会失球的话，想必不会将最具威胁的萨拉赫换下。

目前的萨拉赫在俱乐部已经打进28球，领跑者英超射手榜，为球队出战41场比赛命中36球,效率的确惊人。近期更有人认为他将成为本赛季英超最佳球员，如此高的评价难怪皇马对他也动心了。如果银河战舰将他纳入阵中的话，那么本场热身赛的3球都是皇马战将斩获，美好的前景在望自然是喜不自胜了。只是克洛普想建造属于自己的霸业的话，是不会轻易放人的，所以这笔交易的难度不小。



