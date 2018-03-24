今晨世界杯热身赛有一场冠军级别的对拼，结果是德国1比1战平了西班牙，不过双方都延续了自己的不败纪录，也算是各得其所。这其中德国队不败场次延续到22场，而西班牙新帅洛佩特吉同样延续了执教期间的不败神话。不过或许令人没想到的是罗德里戈开场5分钟就先声夺人，而穆勒则是站出来解决问题的关键先生。

西班牙、德国是最近两届世界杯的冠军球队，西班牙崇尚进攻，讲究的是传控，而德国队则是攻守兼备，但是更引以为傲的还是防线的牢固和压制，但是本场比赛却是各尝苦涩滋味。因为牢不可破的德国战车在第5分钟就被洞穿了，当然因涅斯塔的秒传是前提，罗德里戈过掉胡梅尔斯的射门也是极其的果断，导致被勒夫信任的新门神特尔施特根也无力拯救这次失球。可以说这次进球是内战，因为巴萨核心助攻瓦伦西亚锋霸洞穿了巴萨门神的十指关。若回想诺伊尔之前的无数次神扑救，就能明白现在新老门神的差距。

穆勒的进球是平时训练所得，也展示了德国战车的进攻端的犀利，他用世界波破门让双方再度进入同一起跑线，只是随后大家都没能把握机会，所以也只能握手言和。这场的比赛的第一粒进球是西甲内战，比赛中的暗战则还是英超对抗，因为两队阵中的核心球员席尔瓦和厄齐尔分别效力英超的曼城和阿森纳，两人本场比赛中的表现自然也是英超球迷关注的焦点。

比赛刚开始不久厄齐尔就接队友传球，但是还不等他组织进攻，皮克就补防到位，楞是将球解围出边线。随后是席尔瓦在右路拿球后面对包夹只能回传给皮克，队友随后的传接球出现的失误，所以这一次也没能形成有效的进攻。两位中场核心还没能给与进攻端支持，因涅斯塔已经利用直传球撕开了德国队的防线，助攻队友破门了，在前两位的面前，老将更果决，也难怪西班牙主帅依旧最信任因涅斯塔。

失球后的德国队加强了进攻，厄齐尔接基米西的传球，面对因涅斯塔成功摆脱后将球给到博阿滕脚下，这次进攻最终有德拉克斯勒凌空抽射威慑西班牙的球门，也体现了德国中场核心的作用。随后是球队定位球机会，厄齐尔站在球前只是给队友克罗斯做掩护，可是这次机会球到禁区就再度被皮克解围了。

之后是席尔瓦拿球后直塞球找到刚刚建功的罗德里戈，只是这一次胡梅尔斯及时回防将球拦截了，否则这次机会也是可能再度轰开德国队的球门的。德国防线球员纠错比较及时，所以避免了再度出错，但是这样也浪费了席尔瓦的妙传。接下来西班牙一度形成连续进攻的模式，席尔瓦再度拿球后带球到门前，可惜调整后这球趟大了，所以被门将没收，如果第一时间选择射门或许还有意外之喜。随后是一次越位拿球，由此可见曼城核心是太想进攻了，所以陷入到德国队的越位陷阱中。再之后是席尔瓦开出定位球，被博阿滕头球解围了，不过这次机会还是经过传球配合后由席尔瓦形成攻门，只是可惜被门将化解了。

很显然席尔瓦比厄齐尔更活跃，而德国中场核心这段时间被隐形了。厄齐尔再度出现是德国队进球前，当时他右路拿球横传球找到克洛斯，但是这次进攻最终被席尔瓦和卡瓦哈尔的围抢断球了。如果不是后者解围球没开远的话，就不会送出德国球队快速进攻的机会，更不可能给厄齐尔建功的良机了。因为就是这次解围不彻底给了赫克托拿球后进攻机会，厄齐尔得球后分球给回队友，后者传球给克洛斯，随后赫迪拉接球助攻穆勒抽射建功。可以说英超双核的确是定时炸弹，因为在这样的大战的确随时可能点燃球场上的火力点。

下半场因涅斯塔被换下，席尔瓦的担子更重了一些。下半场反击机会席尔瓦内切后选择横传禁区，可惜被对手解围。德国队反击机会，厄齐尔推射打茨了，也是建功心切才会出现的失误。随后席尔瓦两度组织进攻，最终都被德国防线化解。科斯塔被换上后，来自阿森西奥的传球，中路的科斯塔没碰到，而在后点的席尔瓦形成射门打在了边网。这一次进攻也让德国人很是后怕，所以主帅随后派上了席尔瓦俱乐部队友萨内，而西班牙主帅随后就将席尔瓦换下了。