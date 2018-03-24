英格兰客场1比0拿下荷兰，科曼执教橙衣军团首场比赛就吃到败仗，这一点对于球迷来说也是心塞的事情，好在球队并不会参与今夏的俄罗斯世界杯，主帅可以用更多的时间来磨合阵容，找出优势和不足。英格兰国脚本赛季在联赛表现不俗，因此也燃起了今夏对于世界杯的更多期待，而热身赛首场就赢球对于球队也是有很多利好的。

近期对于瓜帅的执教能力有许多溢美之辞，这其中对于他提升了诸多国脚的实力更是赞赏多多。本场比赛为英格兰建功的是曼联的林加德，他打进了国家队的处子球，还帮助球队取胜实力强劲的荷兰的确堪称关键先生，而对于将他点化的穆帅也应该有赞扬声。

本赛季林加德建功无数，在联赛中为曼联出场29场比赛，打进8球，送出4次助攻，29球次射门，17次射正，的确是本赛季红魔的一柄利器。从爵爷时期其实就看重了他的未来，穆帅对于他的使用和信任也是很坚决，加上刻苦的训练，林加德本赛季的确优于任何一个赛季。哪怕队中纳入大笔引援的球星，但是他在一些比赛中的关键性无可替代。

林加德是起初被一些人看低的球员，因为体能的问题，打多半场比赛还可以，随后体能下降就会出现一些失误。但是这样的球员为什么主帅会信任，最主要的原因是因地制宜，战术体系中需要他这个特点的球员，更为重要的就是踢球的态度和努力的程度决定的。穆帅一向是喜欢听话和努力的球员，参见切尔西的伊万诺维奇和随主帅而来的马蒂奇，被放走之后仍然可以再度纳入，这期间的努力是很多人想不到的。

林加德的脚下技术是到位的，同时还有速度的优势，在曼联队内和马塔的化学效应比较明显，在国家队和斯特林也有了火花，这是一个好的迹象。而且林加德回防和回抢也是很积极的，这一点也是穆帅和英格兰主帅同样喜欢的一个重要点。自然如果说斯特林是可以自己突破后形成进球的球员的话，那么林加德所需要的就是队友的妙传才可以制造威胁，所以他的身边必须有一位队友是具备传威胁球的人，且彼此默契足，能提出穿透力的配合，这样的进攻效率还会更高一些。

事实上本赛季在英超效力的英格兰国脚中有几人的发挥都比较惊艳，这其中包括效力曼城沃克、斯通斯和斯特林，前者的防守是很稳健的，所以英格兰主帅敢于尝试三后卫体系，这样更便于球员进攻端有更多斩获。斯通斯从原来屡屡犯错，到本赛季愈来愈稳健，这两者的进步的确是本场英格兰零失球的一个重要因素。

斯特林是速度和突破见长，的确是可以制造更多进攻机会的球员，自身也有一定的得分能力。本场破门的林加德则是大赛级的球员，因为在英超的一些强强对话中也曾祭出关键性的表现。如果说过去称林加德为大腿是有一些讽刺的味道的话，那么本场后这样称呼的确是有前瞻性的。

斯特林本赛季在联赛打进15球，各项赛事20球刷新个人纪录，本场比赛前他为英格兰出战的35场比赛打进2球。林加德出战7场打进处子球，在世界杯开战前爆发也是有诸多利好的，也可能这波进球风就此兴起了。法国欧洲杯上英格兰就是拜防守漏洞所赐造了最大的冷门，所以防线稳固也是对于进攻端最大的支持。

就本场比赛来看开场阶段依旧是斯特林最为活跃，他先是传球帮助张伯伦外围射门敲山震虎，随后在左路突破到禁区后分球给林加德，可惜后者的射门还是偏了。应该说上半场是彼此试水，英格兰的进攻威胁要多一些，尤其是斯特林的出镜率较高。

下半场开场不久英格兰就进球了，这粒进球第一是球队进攻不断施压相关，上半场表现不错的罗斯左路传球，张伯伦门前包抄却错过了，这个时候荷兰的德弗里犯错了，他解围不彻底送出了机会，好在林加德抓住了这次良机将球打进。这粒进球是在第59分钟打进的，施压了对手，同时也给自己的防守增加了压力，毕竟领先后要面对对手的反扑，所以这一场比赛是攻防均得到了验证。

其实从数据上看英格兰是不占优的，双方射门是英格兰11比13，射正3比6，角球4比3，越位3比1，对手失球后也有点太急于进攻了，所以越位次数较多。不过也有人认为英格兰是热身赛都强势，一到正赛就会松懈和无力，所以对于球队来说接下来还需要在攻防两端做得更好才行。