国足0比6惨败威尔士，成全了贝尔的帽子戏法，也让新任威尔士主帅吉格斯长须了一口气，因为赛前对阵里皮执教的国足，或许前曼联大将是不敢想到可以如此轻松的大胜的，如此胜局也让他执教初期就被称赞，自然是喜不自胜。相反的国足主帅里皮赛后没有说任何话，而是不断的抽烟，可以看出老帅的失望程度，或许在这段思考后里皮也会有了新的策略，也或许国足再让他失望一次的话，也可能促使他做出离开的决定。毕竟对于这位久经沙场的世界名帅来说金钱绝对不是他最看重的，而在执教生涯的末期他更不想被耻辱纪录包围。





事实上任何球队都会经历惨败，但是如果输在士气不振、不肯去争取、态度不端正上，或则球员们根本不看重国家队荣誉的话，那么这支球队就可能是无救了，这样的情况下老帅是不会选择继续执教下去的。里皮是2016年10月拿起国足教鞭的，这期间也经历了一些比赛，但是如本场比赛中这样输球的确是出乎主帅意料之外的。





和威尔士球员全场竭力表现相反的是本场里皮信任的首发球员只是想当绿叶，或许他们更希望坐在看台看贝尔表演。即便开场就失球也没有立刻紧张起来，更好的做足防守，或许这一点也是里皮伤心的一个重要点。





本场的惨败贺惯和王燊超的狼狈和无力是最为明显的，开场阶段对手门将开大脚，贝尔长驱直入速度占优的确是乘其不备，但是频于防守却不敢果断出脚也是实力和反应的不足。一次失球赶紧弥补是来得及的，可惜的是上半场屡屡出错送分，这就让信任这两人的主帅很是难过。贝尔的第二粒进球命中的时候，他身后只有一名防守球员拼命追赶，其他的都无力阻止，这一失球是挫伤锐气的一球。

第三粒失球黄博文很令人失望，因为大战经验更为丰富的他并没有第一时间化解险情，所以下半场开启他和防线两大漏勺一起被换下了。和上半场的4粒失球相比，下半场一次反越位成功，和贝尔形成的单刀机会，都是有一定偶然性，球队还在进攻端击中1次立柱，相比之下是比上半场要好一些。对于中国球迷来说或许国足能打进一球的话，才能真的被抚慰。而在国足球员们内心或许只是将这场比赛当商演了，并没有多么在乎胜与败。





里皮半场做出5个人员上的调整，贺惯被刘奕鸣换下、王燊超被李学鹏换下，黄博文被何超换下、于大宝和郜林被赵旭日和于汉超换下，恒大两位大将明显是令人失望的，尤其是郜林可能会无缘随后的国家队比赛。





本场比赛被寄予希望是韦世豪和武磊，后者在失球后先是前场逼抢，随后接队友左路传球起脚射门打高，二次进攻中回撤拿球被对手防守球员识破并破坏。隋后武磊再度拿球也希望和韦世豪配合后形成威胁，可惜后者突破被破坏。接着韦世豪伺机给武磊制造射门机会，但是他的直塞球没转换为进球，原因是武磊低射的力量不足。其实上半场最好的两次机会武磊都错失了，倘若能打进一球的话一切都不同。再之后武磊接队友起高球后，被防守球员解围，再度拿球右路下底传中再度被门将没收。就是这次机会没把握之后国足丢了第三球，对手的传球轻松撕开防线，国足的防守球员永远都是慢半拍。





下半场经过了换人调整之后，武磊断球后传球到禁区再度被化解。此后倒是和于汉超形成配合，新上场的于汉超倒是为球队赢得了本场的第一次也是全场比赛中唯一的一次角球机会。这次角球开到前点，韦世豪勾射打偏了，但是起码是有制造了威胁。随后韦世豪还曾拿球后选择横敲，武磊跟上的射门再度打偏。好不容易国足有点攻势，但是却被对手反越位成功再进一球，这粒进球的确是对手实力的体现，边路球员造越位失败是元凶。





下半场于汉超和李学鹏配合后选择射门击中了立柱，这一次进攻是本场最暖心的时刻，起码是最接近进球的一次进攻会。因为从贝尔下半场被换下之后，国足的进攻就没威胁到对手。最后阶段韦世豪左路内切后被防守所困没有起脚射门的机会，国足只能接受0比6惨败赛果。全场射门国足5比16，射正2比5，角球1比5，对手有5次越位，国足击中1次立柱。接下来国足要在3月26日15点35对阵乌拉圭和捷克的输家，如果能在接下来的比赛中斩获进球，就算是对于中国球迷和主帅最大的回报，否则中国杯颗粒无收的确会成为国足的耻辱记忆。



