近期是国家队比赛日，但是英超内战依旧存在，这是各方对于曼联主帅穆里尼奥的抨击。起因依旧是欧冠出局和早前国内杯赛爆冷出局，以及直接批评卢克肖导致的问题。此外就是大笔资金纳入的博格巴陷入低迷中，各方认为这都是主帅的责任，并拿出曼城近两个赛季在大笔投入后的成功，而同样注入大笔资金的曼联却依旧可能四大皆空。

其实曼城和曼联在瓜帅和穆帅没有继任前，在战绩和阵容上本来就不同，联赛的战绩也不同。2015/16赛季曼联联赛排名第五，曼城联赛第四握手欧冠资格。2014/15赛季曼城第二、曼联第四，2013/14赛季曼城夺冠，曼联落到联赛第七的位置。爵爷后的两位主帅的战绩的确令人不满，除了主帅的问题和英超的残酷，球队自身的阵容也存在很多的问题，所以穆帅继任后的难度也大过瓜帅执教曼城。

曼城近两个赛季的转会力度很大，买的人也更为到位，这是俱乐部吸纳人才完全采用了主帅的想法才能形成的利好面，更为重要的原本的核心球员依旧给力。比如席尔瓦、阿奎罗、德布劳内等核心球员，后面纳入的斯特林、萨内、京多安也逐渐融入球队，实力得到提升，所以曼城的成功也绝非只是主帅的运筹，和其他方面也是相关的。

执教近几个赛季从未失去过欧冠资格的球队，和执教一支曾经每个赛季都是夺冠热门，到赛季末连前四都无法保证的球队，各种的滋味或许只有主帅最明白，而常人其实也可以想象后者会更难一些。因为自信心被打击之后，并不能完全重塑信心。

曼城从未染指欧冠奖杯，所以球迷的耐心度和对欧冠的渴望，让他们对瓜帅四大皆空的赛季依旧可以容忍，因为他们明白球队重塑是需要时间的。而曼联曾数次站在欧冠之巅，联赛冠军更多，这样的情况下球迷对于新任主帅的要求就会变得严苛一些。这其中包括很多媒体和名宿也都是曼联的支持者，他们更多的站在曼联球迷的位置来对主帅横加指责的，而并没有站在理性和公允的角度去判断一名主帅对于球队的改变。

曼联纳入的球员中博格巴是穆帅希望得到的球星，但是从意甲到英超需要的是适应和磨练，再就是顺应主帅的战术思路和要求。而博格巴虽然和巴神不完全相同，但是个性中是有相似之处的，所以会将个人的状态不佳归咎于穆帅希望他兼顾防守上，这无形中增加了外界对曼联主帅的质疑。

事实上职业球员是会认真的执行主帅的战术安排的，俱乐部如此，国家队也是一样的。莫耶斯和范加尔之前的战术部署并不保守，不是一样遭遇低迷的战绩，所以拿战术安排来否定曼联主帅的确是有点过分，殊不知在英超征战不因地制宜的话的确可能导致惨败的恶果。

穆帅和瓜帅以及克洛普都不同，因为后面两位是不惧怕下课和战绩欠佳的，因为他们都认为自己的战术安排和攻势套路更为重要，至于球队是否夺冠和拿到欧冠资格，并不是第一位的，当然如果兼顾是最佳。其实温格也是一样，坚持自我导致阿森纳多年无冠，但是帅位却没任何动摇，这就是三位名帅可以唯我独尊的优势。穆帅无论执教切尔西、皇马还是曼联都承受很大的压力，无冠就是失败，输球就是元凶，这些压力也让主帅在一些比赛中选择了保守策略，这也是事实。

除了博格巴是穆帅心仪的球员外，本赛季其实引进卢卡库之前，曼联是想纳入格里兹曼或莫拉塔的，但是结果是前两位无缘，所以纳入了小魔兽这位曾被穆帅从切尔西送走的球员，也许并非主帅第一人选。姆希塔良的纳入显然是失败的例子，和曼城今夏新援没的比。

曼城夏季纳入的沃克、门迪、贝尔纳多等球员已经成为球队绝对的主力，并不断建功。曼联纳入的卢卡库和马蒂奇也表现不俗，只是两个赛季整体的引援上不及曼城到位，对手已经成功的完成的换血，而曼联队内却依旧存留着很多短板和屡屡出错的球员，需要加大力度进一步补强到位才行。

穆帅的个性是刚直不阿，同样在曼联也不会委曲求全，如果本赛季末无法给与球队冠军，且得不到足够的支持的话，他依旧会离开，哪怕现在的下家没有之前那样多，但是按照个性是不会屈从改变的。而如果现今的曼联再度换帅的话，恐怕还会陷入低谷，所以还是耐心等待一个赛季才好。