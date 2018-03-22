近期是国家队比赛日，但是英超内战依旧存在，这是各方对于曼联主帅穆里尼奥的抨击。起因依旧是欧冠出局和早前国内杯赛爆冷出局，以及直接批评卢克肖导致的问题。此外就是大笔资金纳入的博格巴陷入低迷中，各方认为这都是主帅的责任，并拿出曼城近两个赛季在大笔投入后的成功，而同样注入大笔资金的曼联却依旧可能四大皆空。
其实曼城和曼联在瓜帅和穆帅没有继任前，在战绩和阵容上本来就不同，联赛的战绩也不同。2015/16赛季曼联联赛排名第五，曼城联赛第四握手欧冠资格。2014/15赛季曼城第二、曼联第四，2013/14赛季曼城夺冠，曼联落到联赛第七的位置。爵爷后的两位主帅的战绩的确令人不满，除了主帅的问题和英超的残酷，球队自身的阵容也存在很多的问题，所以穆帅继任后的难度也大过瓜帅执教曼城。
曼城近两个赛季的转会力度很大，买的人也更为到位，这是俱乐部吸纳人才完全采用了主帅的想法才能形成的利好面，更为重要的原本的核心球员依旧给力。比如席尔瓦、阿奎罗、德布劳内等核心球员，后面纳入的斯特林、萨内、京多安也逐渐融入球队，实力得到提升，所以曼城的成功也绝非只是主帅的运筹，和其他方面也是相关的。
执教近几个赛季从未失去过欧冠资格的球队，和执教一支曾经每个赛季都是夺冠热门，到赛季末连前四都无法保证的球队，各种的滋味或许只有主帅最明白，而常人其实也可以想象后者会更难一些。因为自信心被打击之后，并不能完全重塑信心。
曼城从未染指欧冠奖杯，所以球迷的耐心度和对欧冠的渴望，让他们对瓜帅四大皆空的赛季依旧可以容忍，因为他们明白球队重塑是需要时间的。而曼联曾数次站在欧冠之巅，联赛冠军更多，这样的情况下球迷对于新任主帅的要求就会变得严苛一些。这其中包括很多媒体和名宿也都是曼联的支持者，他们更多的站在曼联球迷的位置来对主帅横加指责的，而并没有站在理性和公允的角度去判断一名主帅对于球队的改变。
曼联纳入的球员中博格巴是穆帅希望得到的球星，但是从意甲到英超需要的是适应和磨练，再就是顺应主帅的战术思路和要求。而博格巴虽然和巴神不完全相同，但是个性中是有相似之处的，所以会将个人的状态不佳归咎于穆帅希望他兼顾防守上，这无形中增加了外界对曼联主帅的质疑。
事实上职业球员是会认真的执行主帅的战术安排的，俱乐部如此，国家队也是一样的。莫耶斯和范加尔之前的战术部署并不保守，不是一样遭遇低迷的战绩，所以拿战术安排来否定曼联主帅的确是有点过分，殊不知在英超征战不因地制宜的话的确可能导致惨败的恶果。
穆帅和瓜帅以及克洛普都不同，因为后面两位是不惧怕下课和战绩欠佳的，因为他们都认为自己的战术安排和攻势套路更为重要，至于球队是否夺冠和拿到欧冠资格，并不是第一位的，当然如果兼顾是最佳。其实温格也是一样，坚持自我导致阿森纳多年无冠，但是帅位却没任何动摇，这就是三位名帅可以唯我独尊的优势。穆帅无论执教切尔西、皇马还是曼联都承受很大的压力，无冠就是失败，输球就是元凶，这些压力也让主帅在一些比赛中选择了保守策略，这也是事实。
除了博格巴是穆帅心仪的球员外，本赛季其实引进卢卡库之前，曼联是想纳入格里兹曼或莫拉塔的，但是结果是前两位无缘，所以纳入了小魔兽这位曾被穆帅从切尔西送走的球员，也许并非主帅第一人选。姆希塔良的纳入显然是失败的例子，和曼城今夏新援没的比。
曼城夏季纳入的沃克、门迪、贝尔纳多等球员已经成为球队绝对的主力，并不断建功。曼联纳入的卢卡库和马蒂奇也表现不俗，只是两个赛季整体的引援上不及曼城到位，对手已经成功的完成的换血，而曼联队内却依旧存留着很多短板和屡屡出错的球员，需要加大力度进一步补强到位才行。
穆帅的个性是刚直不阿，同样在曼联也不会委曲求全，如果本赛季末无法给与球队冠军，且得不到足够的支持的话，他依旧会离开，哪怕现在的下家没有之前那样多，但是按照个性是不会屈从改变的。而如果现今的曼联再度换帅的话，恐怕还会陷入低谷，所以还是耐心等待一个赛季才好。
值得一提的是近期格里兹曼公开表示世界杯前决定自己俱乐部的前途，在留下和离开做最后的决定。此外还提到主帅西蒙尼曾让自己减少防守而全力进攻，但是他个人却认为球队赢球才是最为重要的，所以比赛中还是会不自觉的去防守，来确保漏洞减少，以期待球队最终赢球。很显然曼联最为钟意的这名球星很适合穆帅的战术体系，如果可以将其纳入的话，自然可以帮助球队取得更多胜局。又如果曼联目前的主力球员也能如格里兹曼一样力求攻防兼顾的话，那么红魔下赛季剑指冠军也是可能的，而穆帅的所谓危机也就自然消除了。
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