今晚中国杯开战，国足将面对贝尔率领的威尔士，这场比赛引动球迷们的关注原因有二，炙手可热的球星和现今国足在球场上的精进。这场比赛贝尔能出场多少时间是关键点，此外针对他的防守和他每一次触球都会是焦点。再就是国足球员面对这样强大的对手，是否能开启进攻端的优势，如果能打进一球就等同于赢球了。防守端更需要注重质量和尺度，避免大动作粗暴犯规成为赛后被鄙视的点。





热身赛的终极目的是看进攻和配合，球员之间的化学效应，防守端的卡位和主帅布防和协防上的安排。此外下半场里皮的换人也是左右本场比赛的一个要点，至于首发的安排也能折射主帅对于目前的国脚们的信任度。





今夏的俄罗斯世界杯有诸多强队无缘成为遗憾，意大利、荷兰、威尔士、土耳其都是球迷最喜欢的球队，但是却无法在今夏登上世界杯的赛场。这是难以弥补的遗憾，同时也将是这些球队弥补不足和做出改变的关键期。在对阵国足的比赛中也可以洞察该队的变化，以及主帅是否会启用新鲜血液。





威尔士的激情和血性的确是球迷们所欣赏的，贝尔的飘逸和灵动更是引动球迷眼球的所在，但是在世预赛期间球队高开低走最终遗憾出局，这其中最大的问题就是进攻哑火。小组赛前8轮3胜5平保持不败，打进12球，仅失5球，失球数是小组内最少，当时位列D组次席，爱尔兰落后威尔士1分。1比1平塞尔维亚也和贝尔停赛，伍德伯恩和罗布松卡努均因伤缺席有关，0比1不敌爱尔兰则是唯一一次机会被对手捕捉到洞穿了威尔士的球门，当时亨德里克传中，麦克林禁区中路推射破门，而失球只求的威尔士却无力还击，只能1球小负出局。





对于威尔士来说参与中国杯需要找回的是进攻端的犀利，所以国足防守不稳的话恐怕会大比分输球。贝尔本赛季为皇马出战20场比赛打进9球，送出1次助攻，40次射门，22次射正，最能困住他的是每个赛季所遭遇的伤病困扰，否则联赛数据会更为漂亮。





里皮执教国足之后，也经历了世预赛的出局，所以目前力求球队开启进攻端的效率，因此本场的焦点则要放在武磊、郜林、韦世豪等进攻型球员的身上。两位边路快马能撕开对手防线之后，锋霸才可能斩获进球。





本赛季中超开战上海上港前三轮全胜，对阵是升班马大连一方、上海申花和广州富力，球队8比0升班马、2比0申花、5比2富力，后面两场比赛更见实力。球队三战共打进15球，仅失2球，武磊打进7球居功至伟，所以对阵威尔士的比赛球迷们期待武球王能祭出俱乐部一样的出色发挥。



