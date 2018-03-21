



最近一段时间将开启国际比赛日，各大豪门球队阵中的国脚的表现也将成为重点。对于切尔西来说更希望这些热身赛不要增加伤病即可。因为球队在联赛的现状已经到了必须追分的时刻，而防线上的问题却让主帅很头疼，尤其是对阵巴萨的两回合丢了4球令人失望，曾经的钢铁防线令梅西苦恼，而本赛季则成为后者炫耀的资本的确不该。





因为近期爆出卢克肖和曼联主帅失和，所以引发了蓝军将在夏季纳入这名强援的传闻，而事实上则无可能。切尔西目前的防线人员是充足的，除非路易斯或卡希尔离队才可腾出空间，队长离队可能性不大，路易斯即便离开，孔蒂也一定希望纳入其他自己喜欢球员，而不会纳入被穆帅弃用和质疑的卢肖克。





本赛季孔蒂启用了年轻的克里斯滕森作为球队的后防线主力球员，但是小将在对阵巴萨和一些6分战的比赛中出现低级失误，因此直接到导致球队失分，主帅和小将本人也承受了很大的压力。但是近期克里斯滕森公开表示自己会避免继续犯错，且私下里得到了前功臣队长特里的提点，因此会将错误当成成长的历练，并在接下来的所有比赛中力求每一场都不会再犯错。

由此可见即便是离开了切尔西，特里还是会对队内的事情用心，虽然特里也曾在为蓝军效力的时期出错，但是更多的时候是稳健和血性，乃至于他离开之后，球队防线的得分能力降低了，失误却在不断增加。卡希尔也是曾经和特里并肩作战的一员，队长的优势和血性气质也是他需要传承的一面，虽然他的状态今非昔比，但是球场上的力拼到底依旧是在传承切尔西的精神。接下来希望孔蒂信赖的新生代球员也可以更快速的成长，好在随后的赛程中有更为稳健的发挥。





克里斯滕森也是丹麦队国家队成员，接下来的热身赛也能得到更多的磨练。每支球队都需要更新换代，切尔西中前场的改变已经到位，接下来就是后防线重塑曾经的稳健和刚强了。此前主帅提拔的球队新鲜血液中有阿克、查洛巴、索兰克等人，而今坐稳队内主力的只有克里斯滕森，这说明他的实力和努力还是被肯定的。





切尔西近几年送走的球员不少，其中包括目前英超最为火热的德布劳内和萨拉赫，租借到德甲的巴舒亚伊也处于疯狂进球的模式中，虽然墙外香的球员如果留队未必能有如此出色的发挥，但是得到历练之后自然会有更为强势的发挥。克里斯滕森当初租借到德甲门兴也曾有足够出色的发挥，在2015年门兴3:1胜拜仁的比赛中，克里斯滕森获得了全场最高的8.3分，数据是100%成功抢断率、7次解围、5次拦截、4次阻挡射门，所以现今的问题不会阻碍他的进步。





曾经切尔西球迷心中有几位年轻才俊都该纳入主力队进行培养，其中包括特劳雷、克里斯滕森、阿克、肯尼迪、小阿扎尔、祖马，后者遭遇伤病前就已经有坐稳主力的倾向，只是目前这些人当中转会离开的不少，仍然租借在外的不多。如果今夏路易斯离开的话，召回祖玛也是完全可以的，毕竟年轻化很重要。此外孔蒂最希望的博努奇如果能纳入也是最好的选择，再就是左翼肯尼迪好好提高能力的话也可以和阿隆索轮换，新纳入的强援埃莫森也可以和西班牙人分担这个边路的任务。

综上所述即便目前效力曼联后卫卢克-肖从小就是切尔西球迷，而且是英格兰本土球员，但是孔蒂仍然不太可能将其纳入蓝军阵容中。曾经的卢克肖也极其接近加盟切尔西，只是最终还是加入到红魔阵中，最制约悍将的是他此后所遭遇的伤病，而现在已经摆脱了伤病后，悍将是有望利用转会开启新的职业生涯，最可能接近的球队是热刺，因为该队主帅一直对卢克肖比较看重。



