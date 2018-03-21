



曼城本赛季可谓是顺风顺水，但是近期国家队比赛日却发生奇怪的事情，因为科特迪瓦国家队教练组这次热身赛召入的曼城球星亚亚图雷仍没到球队报到，这样无厘头的事情或许和在曼城的际遇相关。因为悍将表现不佳和沦为替补，今夏世界杯之后离队已经是必然的，或许悍将是利用这个时间寻找下家去了，当然也有破罐破摔的嫌疑，而不遵守规则则会让更多的俱乐部对他失去兴趣。





科特迪瓦曾经的领军人物是德罗巴，之后就是亚亚-图雷，后者曾三度为科特迪瓦队出战世界杯，虽然小组都没出线，但是依旧被主帅和球迷认同。但是近两个赛季在曼城的亚亚图雷并不被重用，所以实力的发挥也会有所下降。不过国家队的问题是不会影响到本赛季的曼城，接下来球队就剩下欧冠和联赛的比赛，阵容的轮换没有太多的问题，亚亚图雷状态不佳则会被弃用。





目前的曼城队内很团结，球员们都寄望接下来为球队斩获联赛冠军和欧冠奖杯，除了阿奎罗、德布劳内、席尔瓦等绝对主力的强势发挥外，队内的悍将京多安也是瓜帅账下得力的干将。近期后者公表示本赛季自己的目标就是欧冠杀入决赛并帮助球队夺冠，并且认为欧冠对手是谁都不重要，言外之意是无论碰到谁球队都有足够的胜算。





曼城此前最好的欧冠战绩是4强，而京多安则曾在效力多特蒙德时期冲进欧冠决赛，那是2013年多特在决赛中遭遇拜仁，当时球队1比2不敌拜仁错过了搓手可得的奖杯。大战欧冠经验上京多安是要优于其他队友，目前欧冠8强对垒中罗马和塞维利亚很难晋级到下一轮，所以悍将说接下来的对手是谁都一样也是因为皇马，巴萨，拜仁实力都很接近，球队只有全力拼战即能有再进一步的可能。不过京多安或许忽略了利物浦的威胁，因为两回合的比拼任何可能都存在。





回看京多安在曼城联赛两次对阵利物浦中的表现，首次5比0大胜对手的比赛中，京多安并没有获得出战的机会，队内建功的是阿奎罗、热苏斯以及萨内，马内红牌下场是另类的卧底。第二次和利物浦对碰的比赛中，京多安是获得首发机会的，他打满全场有3次射门，1次射正打进1球，传1次威胁球，4次过人，5次抢断2次抢断成功，1次解围，2次被犯规，表现不错。





值得一提的是曼城那场比赛的第二粒进球也和京多安相关，当时他和队友踢墙配合后射门被对手封堵后，皮球偏转被贝纳尔多寻机补射建功，伤停补时京多安又接阿奎罗传中球打进一球，所以悍将的表现的确是可圈可点。或许就是这一点让他对拿下利物浦很有信心，因为即便红军4比1领先，但是曼城依旧能在22分钟扳回两球，如果再多一些时间则可能战平对手，攻强守弱的确是利物浦最大的弊端。





不过随后曼城对阵阿森纳的比赛中京多安表现一般，打了多半场比赛悍将只传出1次威胁球。随后战切尔西的比赛中京多安也没射门，只有1次过人，2次抢断，1次解围，1次犯规的数据。曼城最近的两场比赛中京多安都没得到更足的信任，对阵巴塞尔的次回合的比赛中，他首发出战有2次射门1次射正，下半场第66分钟就被主帅换下。此后联赛客场2比0斯托克城的比赛中，京多安只是在伤停补时前替补登场，可以看出京多安近期的状态也不是绝对稳健的。接下来国家队热身赛还可以看曼城悍将的表现，只是欧冠开战最需要摒弃是轻敌，这一点京多安也需要明白。



