广州恒大本赛季亚冠受阻曾遭遇两场平局，中超首轮爆冷不敌富力，随后则延续了上赛季的强势效应，球队在主场1比0拿下建业之后豪取联赛和亚冠的4连胜，中超积分榜位列第三。相比此前三场胜仗，本场比赛1球险胜也证明专治各种不服的河南建业依旧难缠，一球致胜的恒大拥有强大的阵容主场赢球也不足喜。





恒大此前三连胜的比赛是两场亚冠和一场联赛，三战共打进12球，仅失3球，联赛主场5比0长春亚泰、亚冠客场2比0济州联，连续两场零失球也证明球队的状态不错。拿下济州联后恒大出线无忧也能更好的备战对阵建业的比赛，但是即便这样还是没能轻松致胜则说明球队依旧存在问题，只是和其他中超球队相比，面对一周双赛的考验，近期的成绩单的确是不错的。





河南建业是中超有血性的球队，但是本赛季前三轮1胜2负战绩并不理想。首轮联赛球队主场0比4天津权健令人无法理解，第二轮主场1比0拿下天津泰达算是止住了颓势，但是客战憾负恒大也有一些不该。如果不是在限制阿兰的方面做得不到位的话，球队的确是可能从恒大身上拿到1分的。本场比赛建业失球是在上半场第27分钟，随后没有再失球，防线的稳固还是必须肯定的。

本场的看点是两位门将的比拼，因为此前伤停刚刚复出的门将曾诚曾是建业队中的一员，他的缺阵也让球队先后失分。更为重要的是三场比赛均丢3球场场都有失球，这显然不是人们印象中的恒大，原因就是主力门将的缺阵。曾诚复出后恒大三连胜也再度证明门神的作用，而本轮对阵旧主的表现也见成为赛后焦点。





谁都知道恒大升超之后就连续夺魁，强势的效应令群雄敬畏，但是和建业的12次交战中球队也曾3场不胜，战绩是9胜2平仅1负。爆冷输球的比赛是在2015赛季第4轮的比赛中，当时恒大客场1比2爆出最大冷门。主场迎战建业的比赛中也曾吃到1场平局，这也说明客队有克星的味道。





本场比赛赛后数据显示恒大射门23比8，射正5比2，角球10比4，此外赢得点球机会高拉特还击中了1次立柱，门将位置的压力建业这边要承受更多。本场比赛建业门将吴龑有功，开场不久球队后场传球失误导致阿兰形成单刀，门将封堵被判罚点球，但是这次机会恒大并没有把握住。而其他的时间内吴龑的表现可圈可点，才能避免被大比分拿下的后果。





吴龑和曾诚的数据显示前者1次解围1次犯规4次扑救，曾诚则只有1次解围和2次扑救，很明显客队门将被考验的次数更多，表现很不错，而且高拉特的点球吴龑也判断对了方向，而且这球没罚进吃了黄牌也是值得的，否则开场8分钟就落后的话局面会更为被动。随后建业的失球是因为自身的定位球没形成威胁后，恒大赢得反击机会，古德利左路突破后内切分球给阿兰，后者一脚抽射将球打进，这也是建业防线出错所致。





进球之后恒大加强进攻，吴龑也化解一些险情，包括建业球员中场被阿兰逼抢，也只能回传门将，也是吴龑直接大脚将球开到中场找到队友钟晋宝形成进攻的机会。能在客场小负对手其实在某些层面已经是满意了，毕竟恒大阵容厚度足够，而且锋线两位外援都有极其出色的发挥。目前高拉特已经打进9球，阿兰命中8球，近6场比赛连场进球更为关键，他的进球帮助恒大先后拿下申花、富力、亚泰，还包括亚冠两场比赛对阵济州联，应该说他比高拉特更恐怖也更稳健。



