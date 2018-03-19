足总杯4强产生，曼联将对阵热刺，凌晨晋级的切尔西将对阵南安普顿，对于拼到加时赛才晋级的蓝军来说这个签不错，球队有望杀入决赛迎战红魔和热刺的胜者，主帅孔蒂的压力也因此减轻不少。这场比赛莫拉塔获得首发机会，半场结束接威廉直塞球单刀赴会将球打进，悍将打破球荒之后也可以给与球队更多胜局，接下来的对阵热刺一战还需西班牙人首发。

本场比赛前西班牙世界杯热身赛大名单中科斯塔替代了莫拉塔，虽然主帅称这不代表后者将无缘今夏的世界杯，但是对于蓝军锋霸来说仍然是有一些影响的。孔蒂将巴舒亚伊租借出去之后，更信任的是新纳入的吉鲁，而莫拉塔则被放在替补席，看似是伤愈之后的保护，实则是主帅想尝试更多的打法，而且对无锋阵依旧有点执迷不悟的感觉，所以莫拉塔可以说是主帅试验田的牺牲品。所幸的是孔蒂本场比赛的首发安排正确，才能给与莫拉塔再度正名的机会。

2018年的首球进球也的确让莫拉塔等待了很久，事实证明选择边路传中的确比中路突破更容易制造进球，在终结了客场5连败之后，球队不可重蹈覆辙。目前的切尔西足总杯必须争冠，联赛争四大战更为激烈，队内两位前锋都是头球能力大于脚，所以无法制造更多的单刀机会，就必须坚持两个边路突破后直接传中的打法。

这场比赛开场依旧是有一些混乱的，莫拉塔也并没有得到足够的支持，不过这和他的跑位也有关系。比赛中阿扎尔突破到禁区左路，莫拉塔本来该直接进入禁区等队友传球，但是他却突然分边了，这让阿扎尔制造的良机被浪费了，球队并没有形成射门机会。从半场数据可以看出蓝军并不占优，那是因为球队进攻很多时候无法形成射门，本场比赛阿扎尔和威廉都没有更多起脚射门，前者是习惯传球，后者则是没绝对的好机会，所以射门次数不多，但是并不代表制造的机会少。

上半场第29分钟莫拉塔才得到第一次射门机会，当时球队抢断后大范围转移球到摩西脚下，后者传球给威廉，大腿选择了边路传中，莫拉塔在前点头球攻门，只是略微顶高了。随后摩西继续在右路拿球，横向转移后继续边路起球打后点。威廉之后前场拿球直塞到禁区，莫拉塔底线几乎零角度的情况下依旧选择了打门，可惜击中了立柱。虽然没能破门，但是这种打法显然是很奏效的，蓝军找到了进攻的良方，所以威胁度增加了。

切尔西第一粒进球是在莱斯特城错失反击机会后形成的反击机会，威廉带球后送直塞球，莫拉塔摆脱防守后直接面对门将推射建功。威廉近期的表现可谓大腿级的，即能进球，也能助攻，本场比赛明显的更希望助攻莫拉塔破荒，这样的球员的确是孔蒂该重视的。

上半场切尔西4次射门都是莫拉塔施射，孔蒂的战术部署也是有针对性的，而莫拉塔本人也是做了一些改变的，他偶尔回撤拿球，跑位也比较灵动，即便倒地也不再第一时间去找裁判申诉，避免了因为情绪激动而吃黄牌的恶果，做足了准备，调整好心态之后进球自然到来了。

下半场切尔西依旧从边路传中到禁区，莫拉塔小角度射门威胁球门，但是随后锋霸就没得到更好的射门机会了。下半场失球前蓝军给了对手太多的进攻机会，但是自己反击机会也没拿到，这显然也是战略性的失败，孔蒂保守策略再度出现了问题。本赛季1球领先后不能稳拿3分的比赛不少，这和领先之后有点退守找反击机会也是相关的。

此外球队下底传中不走高球，而选择走地面也是一个问题，事实上多一些45度传中找高点才能有更多的进球产生。本场阿兹皮利奎塔还有一次传球直接找莫拉塔，看来两人的连线依旧是有可能制造进球的，可惜的是其他队友不都是这样的，所幸的是本场威廉数次给莫拉塔机会很是难得。阿隆索首次被西班牙国家队征召，本场的发挥很活跃，也曾利用传中球给莫拉塔制造射门机会。