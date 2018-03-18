足总杯1/4决赛热刺3比0斯旺西，曼联主场2比0布莱顿，马蒂奇一传一射一扫此前的低迷，卢卡库打进第一球也扬眉吐气了，两人的庆祝动作都十分的夸张，也是在宣泄欧冠出局的情绪，继而提升球队的士气。这场比赛前切尔西的两位球员帮助穆帅摆脱质疑，的确是此役的绝对功臣。因为欧冠出局之后英媒体对于穆帅的指责很多，更是挖出世界杯穆帅要到俄罗斯参与解说一事大做文章，所以本轮足总杯的比赛只要晋级就能摆脱纷扰。





曼联的支持者其实最关注的是球队能否夺冠，上赛季穆帅为球队斩获欧联杯冠军同时跻身欧冠，本赛季如果能在足总杯夺冠也可过关。本赛季曼联主场战绩不俗，只有两场败仗，都是以1比2的比分不敌曼城和塞维利亚，只是欧冠不敌西甲劲旅有点冷门。





布莱顿本赛季对阵强队的战绩不佳，被豪门零封的场次居多，球队先后0比2曼城、热刺、阿森纳和切尔西、0比1曼联、1比5利物浦、0比4切尔西。唯一爆冷的比赛是主场2比1拿下阿森纳，所以本轮足总杯0比2出局也是必然的。不过曼联能因此重拾信心，的确更利与球队随后的比赛。





本场比赛曼联在数据上并不占据优势，这样的情况下却能晋级也会引发热议。曼联射门8比17，射正2比6，2次射正全部命中，这样的高效率的确惊人。其他数据上角球5比5，红魔还击中1次立柱。本场比赛曼联攻防俱佳，对手6次射正无一命中也和防守以及门将的神勇发挥相关，本场比赛罗梅罗获得首发出战。下轮联赛开战要到本月末，曼联将主场迎战刚被热刺拿下的斯旺西，球队取胜无忧，这样可以更好的备战随后客战曼城的德比战。





这场足总杯的比赛前人们认为博格巴或许会首发继续找找状态，因为欧冠比赛中他的表现是很低迷的，尤其在防守端的表现不佳。但是穆帅却没给这员大将出战的机会，或许也是因为想储存能量备战随后的大战，同时让爱将回避质疑声。毕竟大笔资金纳入的强援一旦成为出局的主因，那么赛后势必要承受更重的压力。

本场比赛马夏尔、马塔、麦克托米奈、卢克-肖和罗梅罗获得首发机会，事实证明虐菜战的话这些球员可堪重用。桑切斯和博格巴在替补席得到休息时间，接下来的联赛可首发出战。





对于曼联来说最能指望的还是卢卡库，桑切斯的发挥明显和预期是有差距的，而小魔兽和球队磨合时间长，起码虐菜能力可以信赖。加上此前对阵切尔西表现出色，自信心也提升了不少，所以穆帅可以给与更多的重担。





本轮晋级战的上半场开始的威胁基本都是卢卡库，当时马塔传球给卢卡库，后者分球给马夏尔威胁球门。随后来自瓦伦西亚的传中球，卢卡库头球继续施压对手，虽然这次出了底线，但是马蒂奇很快抢断成功后分球给瓦伦西亚，后者再送传中球，这一次卢卡库垫射打高了，否则曼联会更早的先声夺人。之后对手明显加强了对卢卡库的防守，林加德传球给魔兽被对手抢先解围，随后卢卡库上抢被判犯规，再之后角球机会头球顶高。





在进球前两队是陷入了僵持阶段的，只是曼联的机会明显多于对手，而且球队打得很耐心，所以才能伺机洞穿球门。当时依旧是马蒂奇带球和队友配合后，卢卡库拿球突破被解围，但是他在外围继续拿球再度被解围，这次卢克肖得球再和马蒂奇做配合，后者将球开到禁区助攻卢卡库头球破门。





进球后卢卡库遭遇包夹，但是球队还是会有不少的机会找到他这个点，这样的战术也让对手频频回防，在进攻端施压曼联的机会减少了。半场末尾的进球同样是马蒂奇中场拿球后分球给拉什福德，后者造犯规赢得定位球机会，阿什利杨开球马蒂奇头球建功。可以看出两粒进球都是头球，也是别出心裁，曼联赢得比较轻松。





对阵弱旅可以提升信心，但是想彻底回暖则需要在最后的比赛中按下曼城才行，本赛季曼联对阵强队的胜率并不高，所以末尾冲刺则需要为己正名才起，起码要保证联赛不掉队才能分心足总杯争冠战。



