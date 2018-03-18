



本周足总杯1/4决赛热刺和曼联都顺利晋级4强，接下来看切尔西对阵莱斯特城的比赛谁能晋级，如果蓝军取胜对手的话，足总杯的对决也是英超三支顶级球队的碰撞。已经在足总杯出局的利物浦在联赛5比0沃特福德暂列第三，这也给热刺和切尔西很大的压力，因为随后联赛开战就是两军对垒，胜负将决定联赛的排名。





热刺已经在足总杯顺利晋级，球队并没有受到凯恩伤停的影响。切尔西欧冠客场0比3不敌巴萨出局之后，双线作战的客战遭遇5连败，所以本场足总杯的客战也需要终结这个低迷纪录。球队上一次客场赢球是1月20日客场4比0布莱顿，随后联赛客场1比2阿森纳、1比4沃特福德、1比2曼联、0比1曼城、0比3巴萨，虽然输球多是在强强对话中，不过也能折射球队客战的低效。





巧合的是曼联、热刺和切尔西都刚从欧冠出局，足总杯也成为三支球队本赛季唯一争冠的赛事，因此任何球队都不会放弃，也包括近期战绩不佳的切尔西主帅孔蒂。这场比赛对于蓝军来说更重要，因为出局的话注定本赛季颗粒无收，但是和下轮联赛对阵热刺的比赛相比，两场比赛同样重要。因为如果联赛再输的话恐无法拿到下赛季欧冠资格，即便赢球也只能缩小和热刺的分差，目前两队分差为5分，所以孔蒂近两场比赛的部署也很关键，如何合理轮换获得两连胜极其的重要。





从孔蒂入主切尔西之后，蓝军和莱斯特城交战的比赛也是各有胜负，本赛季两次交战切尔西1胜1平保持不败。首次交战是在联赛第四轮切尔西客场2比1拿下狐狸城。当成建功的是莫拉塔和坎特，后者面对旧主破门很关键。莫拉塔伤愈之后没有赢得孔蒂的绝对信任，很多比赛中他沦为替补，因此西班牙主帅近期开的国家队大名单将他排除在外，这也让球员很难受。因为此前对阵莱斯特城发挥出色，所以本场比赛孔蒂可能给莫拉塔首发出战的机会，吉鲁留力备战热刺。





值得一提的是2比1拿下莱斯特城的比赛中，中莫拉塔破门的是阿兹皮利奎塔，当时后者右路斜传球，蓝军神锋头球破门，下半场吕迪格助攻坎特低射破门。而唯一一粒失球是阿兹皮利奎塔和库尔图瓦先后出错才导致的失球，所以本轮杯赛切尔西是有望晋级的，前提是球员别犯错送分即可。





本赛季主场0比0莱斯特城的比赛中卡希尔上半场受伤被克里斯滕森换下，球队久攻不下导致上半场没能破门。下半场客队的奇尔维尔吃到第二张黄牌被罚下场导致狐狸城全线防守，切尔西因此只能接受0比0的平局。那场比赛切尔西的表现还是令人失望的，阿扎尔和莫拉塔的表现都不好。因为此前欧冠出局的比赛中库尔图瓦的表现很糟糕，所以本场比赛可以派遣替补门将出战，阿扎尔和库尔图瓦可以轮休一下，好在对阵热刺的比赛中发威。





切尔西对阵莱斯特城这两场比赛中的数据很说明问题，客战中切尔西射门16比8，射正6比2，角球9比2，扑救1比4,对手门将发挥很出色。主场迎战狐狸城的比赛切尔西射门17比14，射正7比1，角球6比3，射正的次数极多但是却一球难得，状态不佳之外这也有运气不济的成分。





孔蒂重用吉鲁也是因为他无伤病，且对英超对手很了解，此外就是身体优势上和科斯塔相似，不过这样的做法其实很自伤，因为在对阵巴萨的比赛中吉鲁首发只有1次射门，20次传球，1场解围，2次犯规，1次被犯规，进攻端的真正威胁很小。如果是更了解西甲和巴萨的莫拉塔首发登场或许会有不同的表现。虽然后者也替补登场打了23分钟的比赛，但是那时候切尔西已经0比3落后，而且主帅随后还将阿扎尔换下了，这样莫拉塔即便在场上，得到的支持也极其有限。





事实上莫拉塔才是球队的第一锋霸和未来可以指望的，吉鲁在阿森纳的时候已经沦为替补奇兵，孔蒂的确不该将他当首发球员来用，最合理的是两位锋霸合理轮换。此外因为吉鲁和莫拉塔都是擅长头球的球员，孔蒂强打中路的话两位都不可能有更多进攻机会，边路传中还是能洞穿球门最佳利器，尤其是对阵莱斯特城这样的球队更该使用，因为这样会事半功倍。



