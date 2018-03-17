



本周英超四大豪门都延迟了比赛，豪门中只有利物浦如期进行联赛的争夺。热刺从欧冠出局后，只有足总杯夺冠才能终结多年无冠的宿命，所以热刺主帅会全力拼国内的杯赛。球队在足总杯1/4决赛中是率先开战，在凯恩因伤缺席的情况下，球队3比0拿下斯旺西杀入半决赛的确是可喜的，因为这一战轻松取胜可以更好的备战随后联赛中对阵切尔西的大战。





和英超其他豪门不同的是热刺主帅认为球队不需要大笔资金投入来更快速的斩获冠军，球队十年的冠军荒可以继续依靠目前的阵容来实现，足总杯就是球队本赛季的终极目标。目前摆在热刺面前的问题是凯恩的伤势，球队最强射手是在4比1拿下伯恩茅斯的比赛中受伤的，目前脚踝受伤的他最早可以在4月初参与训练，基本是注定缺席对阵切尔西的比赛。因为对阵蓝军是6分战，所以主帅急需要在足总杯的比赛中找出凯恩的替代者。





主帅寄望在随后比赛建功的球员有阿里、孙兴慜、略伦特和拉梅拉，这其中对于阿里的偏爱和信任更多一些。但是热刺主帅没有想到足总杯一战埃尔克森发挥出色，他分别在第11分钟和第64分钟打进两球，这两球是先拔头筹和锁定胜局的进球堪为本场的关键先生。接下来战蓝军，这员悍将也可能起到关键性的作用。





也许是为了备战对阵切尔西的比赛，而且上轮联赛也遭遇小伤，所以阿里在足总杯的比赛中第78分钟才替换拉梅拉登场，并没有祭出多么神奇的发挥。本轮比赛前小将已经为热刺打进10球，送16记助攻，21岁的他在英超这样残酷的赛场中能祭出这样的数据，的确已经不错了。

热刺本场比赛并没有派遣略伦特和阿里首发出战，后者下半场第73分钟替换小卢卡斯出场，可以看出主帅也是在筹谋接下来的比赛，可喜的这样的排兵布阵也拿到了想要的结果。其实现在英超的形势，曼城和利物浦要分心欧冠和联赛难度要更大，所以热刺和切尔西必须更多的拿分缩小和前列球队的分差，因此下一轮联赛的关键性不言而喻。





就本场比赛来看，三粒进球埃里克森两球，拉梅拉打进一球，两人都很关键。但是前者的第一球是来自拉梅拉的传球，这一妙传更为关键，所以拉梅拉是本场最佳。而且在凯恩缺席的情况下，这两人的化学效应能持续发威也能帮助球队如愿连胜。





事实上上半场中段也是拉梅拉和特里皮尔的连续传球也撕开了对手的防线，最后分球给埃里克森再度射门，可惜被门将化解，否则球队会更早扩大分差。半场结束前拉梅拉的进球和游龙戏凤一般，因为当时西索科传球给拉梅拉后，后者面对斯旺西的双人包夹任然一脚射门射入死角，对手门将也猝不及防，可以说这粒进球消磨了对手的锐气。





球队的第三球是戴尔、小卢卡斯、埃里克森配合完成的，这也是本场的一个惊喜，不过对阵弱旅半场已经2球领先，这场顺风球也注定好打，所以本场拉梅拉的表现才是主帅最满意的一员。此外战切尔西的比赛中孙兴慜也是极其有力的一柄利器，本场比赛韩国人有一粒进球被吹了。

在上轮客场4比1大胜伯恩茅斯的比赛中，孙兴慜梅开二度，赛后这位悍将4场比赛打进7球堪为热刺第二攻击手。在对阵伯恩茅斯的比赛中孙兴慜参与了比赛中的两粒进球，阿里传射建功，奥利耶送出2次助攻，埃里克森送出1次助攻。通过近两场比赛的过程可以看出近期热刺这4员大将的威力，每场比赛不同的悍将神发挥也有利于球队更多的连胜。



