



欧冠抽签之后，曼城和利物浦将在4月开战，所幸的是瓜帅的球队有一场比赛延期了，所以球队有更多的时间备战随后的大战。积分榜上曼城16分领跑英超，比利物浦多21个积分，而红军和第二的曼联的分差是5分，和第三的热刺有1分差距，和身后的切尔西有4分差距。这预示着如果曼城因为欧冠分心而在联赛失分的话，只是晚一些登顶而已，而利物浦如果因欧冠而在联赛失分的话，球队很可能落到联赛第五位，这显然是红军无法接受的，而已经在欧冠出局的切尔西和热刺则可能因此获利，更为顺利的拿到下赛季欧冠资格。





以克洛普的性格是绝对不会舍弃欧冠而一心联赛争4的，他更希望的是双线都赢球，欧冠拿下曼城晋级，联赛越过热刺位列第二这个较为安全的位置，但是事实上做到这点很难。从赛程上看利物浦在打曼城之前，要先主后客打对阵沃特福德和水晶宫的比赛，后者急需抢分晋级，而战罢保级队后就要打欧冠主场对阵曼城的比赛，所以这场联赛也很关键。如果能合理轮换拿下对手的话则有利于欧战，反之则会导致主场无法获得满意的比分。





水晶宫近7场比赛不胜，战绩是2平5负，但是即便如此球队本赛季曾主场2比3阿森纳、2比2埃弗顿、2比1切尔西、客场0比1不敌热刺和利物浦。除了被双曼大比分零封外，对阵其他豪门不是小负就是拿1分和爆冷取胜强队，所以利物浦在这场比赛中是不能派遣更多替补出战的，而这样的话迎战曼城则会有疲劳作战的隐忧。





利物浦在战罢曼城后，就将客战埃弗顿，随后就是次回合欧冠的生死战，这三场比赛要在6天内完成，对于双方来说都是魔鬼赛程。利好的是打完这组艰难的赛程后，利物浦要面对三支中游球队可以得到缓冲，随后就是客战切尔西的比赛，所以克洛普当务之急是在这个小魔鬼赛程中做足应变措施，起码不要再度大比分落败曼城就好。





曼城近期有足够的休整时间，4月1日才客战埃弗顿，但是这场比赛之后也要经历魔鬼赛程，三场比赛同样是6天时间，欧冠两回合战利物浦，中间还有主场迎战曼联的比赛，欧冠次回合之后还要客战热刺，应该说曼城比利物浦的赛程更难。10天打4场比赛，对阵的是排名联赛第2、3、4位的球队，瓜帅同样要面对新的考验。但是度过这道难关之后，球队对阵的都是中游球队。





如果曼城这期间的联赛两场比赛都失分的话，曼城的领先优势就可能缩小到10分，因此曼城提前夺冠的时间会靠后一些。但是综合来看球队还是有势可依，那就是联赛之前储存的积分优势和阵容的厚度，所以瓜帅更可能全力备战欧冠两回合对阵利物浦的比赛。





其实在此前曼城经历过短期三场比赛都是强强对话的考验，结果是联赛杯3比0阿森纳夺冠，联赛再给枪手来了个3比0，随后主场1球小胜切尔西。这三场比赛是在9天完成的，多数主力是连续三场出战了，但是这样的赛程也导致瓜帅在随后欧冠主场迎战巴塞尔的比赛中进行了多人轮换，球队因此1比2不敌对手，所以前车之鉴瓜帅也需要更好筹谋。





曼城5比0拿下利物浦的比赛中热苏斯和萨内各进两球，阿奎罗也命中一球，克洛普那场比赛是完败。当然这和马内第37分钟吃红牌下场也是相关的，少一人作战的确很难，上半场德布劳内送两次助攻更为关键。克洛普下半场用张伯伦换下萨拉赫也是一种新的尝试，但是很明显是错误的尝试。萨拉赫上半场1次射门且射正，还传1次威胁球，4次过人。可下半场替换他登场的张伯伦只有9次传球，1次抢断成功，1次解围，1次犯规，进攻端没有任何威胁，所以球队惨败和红牌以及主帅用人都是相关的。





两队首次交战曼城射门13比7，射正10比3，曼城打进5球，角球8比3。第二次交锋的数据有变化，曼城射门11比16，射正4比7，中柱2比1，角球6比5，客战整体数据比对是曼城不占优，但是4次射正命中3球效力也很高，利物浦7次射正命中4球同样很少看到，也算是超常发挥了。





克洛普在主战曼城的比赛前让萨拉赫得到了休息，这场比赛后者的发挥很到位，再就是张伯伦的表现很惊艳。而曼城则轮换了6人，瓜帅这场比赛是有一些轻敌了。利物浦这场比赛抢开局到位，球队在第9分钟进球，张伯伦两次送助攻的确关键，而德布劳内在客战中没有进球和助攻，的确是受限了，应该说克洛普掐住了曼城的致命点。即便阿奎罗送1次助攻，京多安传射建功，萨内和贝纳尔多都命中1球，但是球队依旧落败了。





这场曼城联赛首场败仗中，德布劳内的数据是1次射门且射正，5次过人，1次抢断，1次解围，1次被犯规，关键性减弱。张伯伦2次射门，2次射正打进1球，送1次助攻，传3次威胁球，6次过人，1次抢断。萨拉赫6次射门3次射正打进1球，送出1次助攻，传2次威胁球，3次过人，2次被犯规。两次交战两队的核心球员的表现完全不同，所以结果就是各有胜负。





经过这两场比赛之后，相信瓜帅和克洛普都会更好的运筹，好在欧冠淘汰赛中拿下对手晋级4强。先要接受考验的是曼城主帅，在11打11的情况下，在客场比赛中如何拿下利物浦显然是一个新课题。利物浦攻强守弱，主场一旦先进球的是曼城，那么球队的压力就会增加，所以抢开局依旧是重点。



