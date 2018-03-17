欧冠1/4决赛抽签结果出来，基本可以确定4强是谁，因为除了皇马和尤文有一拼之外，塞维利亚对阵拜仁想晋级很难，巴萨遇到罗马也等于拿到晋级名额。意甲双雄一定都会认为这样的抽签太过于残酷，因为极其可能全军覆没。只是尤文或许会比罗马好一些，因为球队也想在欧冠对皇马完成复仇，虽然有一定的难度，但是也不是绝无可能的。





联赛内战只有英超双雄，虽然这样的可以确保一支英超球队晋级4强，但是同时也失去了同时晋级的机会，而意甲的尤文和罗马虽然机会很小，但是起码还有希望。欧冠也不乏冷门，上赛季的摩纳哥就是很好的例子，黑马当时在1/4决赛以3比2和3比1的比分淘汰了多特蒙德晋级欧冠四强，所以本赛季罗马和塞维利亚也有可能如愿晋级，只是几率更小一些，因为多特是无法和巴萨以及皇马比的。





欧冠赛场曾经有过4强中有3支英超球队的情况，曼联和切尔西更是差点两次在决赛中相遇，如果不是赫宁制造了斯坦福桥惨案，最终晋级的就是切尔西，那样的话欧冠两个赛季决赛都是切尔西和曼联。或许是为了避免这样的情况，随后的赛季对于英超球队有一些打压存在，曼城初入欧冠就在小组赛遭遇死亡之组，三支强队争夺出线机会，曼城因此连续两个赛季止步小组赛。





从2011/2012赛季切尔西最终登顶欧冠之后，近几个赛季决赛场没有英超球队，12/13赛季决赛是多特蒙德1比2不敌拜仁，13/14赛季是皇马4比1马竞夺冠，14/15赛季是尤文1比3不敌巴萨，15/16赛季依旧是皇马6比4马竞笑傲，上赛季尤文1比4不敌皇马成全了银河战舰连续两个赛季拿到欧冠冠军，同时开创了欧冠历史上连续夺魁的先河。可以看出5个赛季欧冠决赛中没有英超球队，而本赛季则是改写这一局面的时候了，因为曼城本赛季强势人人可见，如果能顺利晋级的话的确是有可能染指冠军的。而如果利物浦晋级的话，是否能杀入决赛还是有很大疑问，因为红军重攻轻守的问题很严重。





必须承认的是这次英超红蓝过早碰面也等于是另类的阻碍，不过两强只要做足自己就好。本赛季两队已经在联赛中有两次碰撞各有胜负。虽然利物浦曾在主场4比3拿下曼城，但是两队首次交战红军曾在客场0比5惨败在曼城脚下，所以两回合的较量瓜帅的球队晋级的希望更大。如果将之前两回合的比赛套在欧冠的话，利物浦出局没有悬念。这次1/4决赛利物浦现在主场迎战曼城，首回合的比赛如果红军可以保证不失球的话，次回合晋级还有希望。倘若主场被对手拿到客场进球的话，那么次回合缴械的几率增加。





这次抽签最为高兴的当属拜仁和巴萨，皇马只要不碰巴萨也有足够的信心，尤文最近在欧冠先后被皇马和巴萨拿下错失欧冠奖杯，本赛季也可以蓄力尽可能的完成复仇。如果接下来1/4决赛先拿下皇马的话，才有可能复仇巴萨，相信尤文主帅会做足针对性，因为此前两回合对阵热刺就是主帅智谋对路最终致胜。





从两次欧冠抽签可以看出两次得到大礼包的拜仁也可能是被保送到决赛的球队，拿下塞维利亚之后很可能遭遇的对手是曼城、皇马或巴萨，这样的话即可以拿下执教过拜仁的瓜帅，也可能拿下皇马和巴萨完成复仇。不过到了四强战是没有大礼包了，拜仁需要自力更生才新。 1/4决赛两回合的比赛将于4月3日/4日和4月10日/11日进行，届时可以验证目前的预测，接下来群雄的在联赛的发挥也将成为重要的依据，出色获低迷都会左右欧冠8强战的赛果。



