欧冠1/4决赛抽签仪式在今晚开启，八强分别是西甲的皇马、巴萨和塞维利亚，英超双雄曼城和利物浦，意甲两强尤文图斯和罗马，拜仁是德甲的唯一。抽签前各方预测不断，塞维利亚和罗马则成为8强战的大礼包，诸强都希望自己能抽到礼包更顺利的晋级4强。





通过之前欧冠抽签的结果，拜仁不可能再遇到大礼包，因为之前德甲老大已经抽到了小组第一中最弱的贝西克塔斯，再送礼包就有点太厚此薄彼了。拜仁最可能遭遇的和他们有更多关联的球队，比如连续两次问鼎欧冠的皇马，或剑拔弩张的曼城，因为拜仁曾遭皇马淘汰，得给予复仇的机会，曼城主帅瓜迪奥拉则曾执教拜仁。





拜仁上赛季1/8决赛对手就是英超球队阿森纳，随后8强战被皇马淘汰，所以最为可能再度遭遇银河战舰一雪前耻。因为皇马本赛季欧冠战绩和表现都不错，但是联赛却一度低迷，近期才回暖。皇马战大巴黎的两回合轻松晋级第一是因为首回合主场之利，第二则因为内马尔伤停了次回合的比赛，所以晋级战有水分，拜仁全力冲击或许可以淘汰对手。





虽然拜仁和曼城有一些关联，但是瓜帅的球队本赛季失分强势，绝对是欧冠争冠球队，所以德甲独苗如果遭遇这个强敌的话，很可能早早回家，那么四强战就没有德甲的球队了，因此拜仁遭遇皇马的几率的确是最大的。





皇马已经连续蝉联两届欧冠冠军，本赛季止步4强也是可以接受的，否则一旦杀入决赛再度登顶的话，那么欧冠就成了齐达内多年的囊中之物了，这显然不是欧足联所希望的，因此8强对阵中一定会给皇马强劲对手。除了拜仁外就是国家德比对手巴萨，因为三支西甲球队晋级8强，淘汰两支球队是最佳，作为大礼包的塞维利亚是不可能晋级到4强的，所以皇马碰巴萨确保有一支西甲球队晋级也是完美的。





巴萨方面除了遭遇皇马外，就是要碰英超的曼城，因为瓜帅缔造的宇宙王国曾经是欧冠问鼎次数最多的球队，而今新的宇宙队也逐渐形成，那么这两队对碰的话关注点也许不逊色西班牙德比战。之前巴萨战切尔西两回合的比赛梅西和苏亚雷斯当为焦点，而如果对阵对梅西足够了解的瓜帅带领的曼城，悬念则会增加，师徒大战无论谁获胜都有足够的话题在赛后热议。





上赛季1/8决赛给曼城摩纳哥也算是大礼包，但是后者青春战队最终却淘汰了处子赛季的瓜帅所带领的曼城，所以给英超榜首球队拼塞维利亚或罗马就等于送晋级机会，倒不如将大礼包给上赛季无缘欧冠的利物浦，看看能爆冷淘汰穆帅的曼联的塞维利亚能够拿下克洛普率领的利物浦。两队实力较为接近的比拼势必也会有意外的收获，克洛普激情派的足球值得期待。





尤文上赛季晋级8强后遭遇的是巴萨，结果是意甲老大笑到了最后，随后拿下黑马摩纳哥晋级决赛。不过本赛季和巴萨对碰的机会不大，因为之前的欧冠小组赛两队也同在一组，再度在1/4决赛相遇也会审美疲劳，所以尤文倒是也可能遭遇塞维利亚，让利物浦和罗马一较高下。





因为这次抽签是完全自由的，没有任何回避，所以也可以更宽泛的做出一些预测。自然抽签的结果也可能让尤文和罗马自我消耗一下，最终尤文晋级四强。西班牙德比上演，最终巴萨晋级，这样意甲和西甲球队都有一支球队晋级四强。拜仁和曼城一较高下，最终瓜帅晋级，利物浦和塞维利亚对碰后笑到最后。这样四强则是尤文、巴萨、曼城、利物浦，半决赛尤文对阵曼城，巴萨对阵利物浦，决赛则是曼城和巴萨一战决出冠军，最终新宇宙队拿下宇宙队堪为圆满的结果。





不过因为本赛季欧冠小组赛利物浦就曾和塞维利亚同组，所以这组不需要再度碰撞的话，就让曼城对阵塞维利亚，拜仁对阵利物浦，最终4强则是尤文、巴萨、曼城、拜仁，这样的四大联赛都有一支球队杀入4强，也是不错的结果。半决赛曼城淘汰拜仁，巴萨淘汰尤文，决赛依旧是两支宇宙队对碰，或许这样的对碰才最圆满。





目前欧冠射手榜前50位排名中，c罗打进12球排第一，队友本泽马2球，球队进攻点多在C罗一人身上，其实这一点也很容易被对手所限，因为限制一人就可能导致银河战舰哑火。排名射手榜第二的是塞维利亚的本耶德尔打进8球，同样是一枝独秀。





射手榜第三是利物浦的菲尔米诺打进7球，马内和萨拉赫也都打进6球。抛开已经被淘汰的球队的射手们，随后是巴萨的梅西打进6球，库蒂尼奥5球。曼城斯特林和阿奎罗各进4球，热苏斯和斯通斯各进3球，京多安2球，相比之下英超双雄的火力点多，且进球数都不少。



