欧冠最终晋级8强的是曼城、利物浦、尤文、巴萨、皇马、塞维利亚、拜仁、罗马，西甲三强都晋级也有一些意外，因为皇马和大巴黎对决很多人都更看好拥有内马尔的巴黎，塞维利亚也走出了此前客战英超球队不胜绩的尴尬纪录，所以本赛季的西甲依旧是欧冠效率最高的联赛。意甲两强杀入8强和签运相关，但是若论夺冠的可能性，罗马笑傲的可能性极低。英超5大豪门从小组赛晋级曾被寄予期待，除了切尔西对阵巴萨不被看好外，其他四强曾被预言能全部晋级，而今只有曼城和红军过关，内中的原因则是多方面，这其中赛程的困难是最致命的。





今年是世界杯年，前英格兰主帅曾公开表示如果想英格兰夺冠，英超必须有冬歇期，否则多少年也不可能夺冠。虽然这种言论过于武断，但是也折射出英超残酷的赛程给与球员们的压力和伤病困扰。事实这个因素也影响群雄在欧冠的战绩，就拿本赛季淘汰赛期间5强的赛程来说，强强对话的6分战每支球队都有，这些都导致球队无法专注欧冠大战。





切尔西欧冠平巴萨后，就连续客战曼联和曼城，近6场比赛中有5场比赛都是6分战和生死战，阵容厚度不足的蓝军输球也是有前因的。曼联客场平塞维利亚后主场迎战切尔西，欧冠主场开打前迎战利物浦，这是联赛第二和第三的争冠，两队都消耗了一些体能，红魔主帅也会面临很难的选择，毕竟任何一支球队都不可能在短时间两场强强对话中祭出完全不同的首发阵容，轮换多人都可能惨败对手。





利物浦在欧冠客场5比0波尔图之后的两场联赛都是对阵弱旅，但是欧冠次回合后则要打曼联，因为球队如果拿下红魔的话就能升到第二的位置，所以主帅克洛普才会在欧冠次回合中有所保留，球队才会在主场意外的被波尔图逼成0比0平。同样曼城在4比0大胜巴塞尔之后，打了联赛杯的决赛，球队3比0拿下阿森纳登顶。在欧冠次回合开打前先后对阵阿森纳和切尔西，主力阵容连场首发疲惫自然存在，所以瓜帅才会在欧冠次回合多人轮换，而这样的做法则导致球队主场1比2不敌巴塞尔，这是欧冠最大冷门，同样是受限魔鬼赛程。如果红蓝两军不是在首回合大胜对手，次回合也有出局的可能。





热刺在首回合战尤文前就主场迎战阿森纳，淘汰赛首回合客场2比2平尤文图斯，倘若不是连续对阵强队，或许热刺可能在首回合的比赛中拿下尤文，这样的话也不会在次回合出局了。相比之下热刺的赛程不及其他强队魔鬼，但是这一点也是重要的因素。除了在淘汰赛期间遭遇强强对话影响战绩，英超豪门还要分心足总杯的比赛，加上每支球队都有伤病的情况，所以才会在欧冠淘汰赛中无法祭出足够出色的发挥。





曼城次回合输在轮换阵容后防线盯防漏人，亚亚图雷的状态下滑得比较厉害，如果瓜帅能预判到这样的赛果，也不会进行那样多人的轮换了。热刺的两粒失球都是尤文反越位成功后制造的威胁，球队重攻轻守的问题始终都存在。而且尤文主帅在60分钟就开始连换两人，就是这些奇兵最终致胜了，而热刺主帅则在74分钟才做出换人调整，当时球队已经是1比2落后，主帅慢半拍显然是输球的一个因素。





同样是1比2输球，但是曼联和曼城以及热刺不同，因为红魔是连续失球后末尾才打进一球挽回颜面，球队出错的是拜利失误和定位球防守无力。马蒂奇本赛季也是球队的功臣，但是欧冠次回合的比赛中他的位置却成为对手屡屡突破的所在，可谓成也萧何败也萧何。





波尔图和利物浦一战因为首回合5比0的比分，双方都知道这个格局不会改变，所以克洛普轮换5人，波尔图更是轮换10人，所以0比0平局收场也是正常的赛果。比赛中马内击中1次立柱，红军运气不济，否则可能是1球小胜。切尔西和其他四强不同的是次回合是客战，而且主场的比赛让巴萨打进一球，整体上都不占优势，加上球队三人先后出错导致失球太多无力挽救，出局也是情理之中。



