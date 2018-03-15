



欧冠1/8决赛次回合切尔西客场0比3不敌巴萨出局，多人出错是被淘汰的主要因素，这其中门将的低迷令人难以想象。开场过早失球导致主帅部署的策略被迫要进行改变，两回合三次击中立柱，切尔西的运气也不佳，否则主场可以赢，客场则可平局收场。再就是阿隆索在禁区被皮克放倒却没判罚点球，慢镜头显示这是绝对的点球，但是赫宁附体的本场主裁却没做出正确的判罚，所以切尔西最终输球也是必然的。对于切尔西来说，接下来需要做的反思自己防线的错漏为何如此多，再就是全力拼联赛前四的位置，保证下赛季欧冠资格。





进入2018年切尔西强强对话中的战绩3平4，所以冰冻非一日之寒，如此低效率的蓝军客场输给巴萨就不是稀奇的事情，这一点也是切尔西必须面对的。这其中三次对阵阿森纳2平1负，比分是2比2，0比0和1比2,0比0的这场比赛是主场。此后主场1比1巴萨，客场1比2曼联，0比1曼城，0比3巴萨，本赛季此前欧冠客战中还曾0比3不敌罗马。只是那场比赛和近期对阵曼城的比赛都有一个借口，那就是因为无可替代的坎特都伤停了这两场关键战，但是没有受到核心缺席这样影响的大战也平局和输球就该好好反省球队的问题了。





上赛季切尔西大杀四方，但是此前是温格的3比0敲醒了孔蒂，随后球队才豪取13连胜，本赛季阿森纳一直是阻碍切尔西第一克星，孔蒂也因为三战枪手不胜而锐气大减。和本场对阵巴萨的比赛相比，此前客战曼城的比赛更为不堪，因为从比赛的部署可以感觉到主帅对曼城的惧怕，保守的策略让阿扎尔这样的天才球星在球场上显得很尴尬，这样的主帅如何能挽留住队内的诸多炙手可热的球员。





如果非要找借口的话，那就是切尔西近期遭遇了魔鬼赛程，这是之前看到本赛季赛程后第一时间得到的结论，那就是在赛季末会出现滑坡期。蓝军在欧冠首回合战罢巴萨后，就连续客战曼联和曼城，只有一场联赛战弱旅的缓冲之后，就要打次回合客战巴萨的比赛。这样的赛程也是其他英超豪门所没有经历的，所以孔蒂的球队战绩不佳也有这个方面的因素。





在巴萨最为强势的宇宙时代，切尔西就是梅西和他的球队无法轻松越过的山，巴萨只有在11打10的情况下才能从蓝军身上拿分，更有赫宁帮忙才能被护佑过关，即便随后登顶，冠军奖杯上也有胜之不武的字样。但是本赛季梅西和他的球队做到了，梅西两回合打进3球，打破了对阵切尔西无进球的尴尬记录，巴萨也较为轻松的拿下不减员的切尔西。





当一个时代过去，任何一支球队都会有变化，切尔西曾经引以为傲的钢铁防线已经成为过去，本场比赛门将被穿两次小门，库尔图瓦的无力让球队客战更加艰难。球员方面小法是最低迷的一员，上半场失球后全队都是拼命，但是始终不见小法的身影，他的妙传更无法看到。平常的比赛中小法只会在下半场体能透支的情况下显得无力，但是本场比赛始终慢悠悠的踢球，和球队完全不在一个节拍上。





第二粒失球也是小法的失误导致的，给了昔年最护自己的梅西绝佳的进攻机会，或许当时小法以为自己还是巴萨阵中的一员，因为如此低迷的表现的确无法理解。因为上半场虽然2球落后，但是切尔西却制造了不少机会，数据上基本持平，射门次数上多于多收，所以切尔西还希望小法能在下半场中醒来祭出神奇的秒传，可惜事与愿违。但是这样低效的小法主帅却让他打满全场，而在球队丢了第三球之后不久就换下了阿扎尔，有提前鸣金收兵的主帅，球队如何能有血性气质。





对阵巴萨的两回合孔蒂只做了一个调整，吉鲁顶替佩德罗首发，悍将身体的强硬和寸土必争的强悍感觉是优于莫拉塔的，但是也没有太多威胁，相信赛后孔蒂也会重新思考两位锋霸的使用问题。下半场阿兹皮利奎塔传球撕开防线到禁区，可惜的是当时禁区内没莫拉塔，否则可能就是一粒进球。

虽然巴萨换人中有一个是被动换人，但是领先比分的情况下，球队在第56、61、67分钟的时候已经用完了三个换人名额，而第67分钟蓝军才用扎帕科斯塔和莫拉塔换下摩西和吉鲁，当时已经是0比3落后。主帅想用两个换人扭转3球真是不易，更为不能理解的是换人后5分钟孔蒂就用佩德罗换下了最有威胁的阿扎尔，提前收兵的架势已经在本赛季上演无数次了。或许有人会认为这样是出于保护，但是更多的人包括球场上的球员都会认为这是任命了的做法。





蓝军第三粒失球再度和克里斯滕森联系在一起，因为当时苏亚雷斯拿球，他本来该第一时间将危机化解，但是他再度选择后退防止对手突破，但是苏亚雷斯却选择了传球给梅西，后者就利用这次妙传建功锁定了胜局。近期克里斯滕森总是在大战中屡屡出错送分，但是孔蒂依旧没给队长卡希尔更多机会，至于一直被养伤的路易斯更是不可能有机会，所以年轻球员交学费也屡屡让切尔西品味苦涩。



