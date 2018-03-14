凌晨欧冠激战曼联主场1比2不敌塞维利亚的确令人意外，因为穆帅很擅长打一战定胜负的比赛，但是却从主场出局的确不该，这场比赛也在揭示穆氏曼联的问题不少。塞维利亚此前客战英超球队的战绩是3平3负，说明该队的客战能力不足，但是本轮欧冠却从红魔手中拿到首胜，说明球队针对性上做得很到位。巧合的是热刺被淘汰也是主场1比2不敌尤文，再加上曼城主场1比2爆冷不敌巴塞尔，利物浦主场0比0波尔图，英超四强主场集体低效也是令人唏嘘的事情。





必须承认的是曼城和利物浦爆冷失分是因为首回合大比分拿下对手，手中握有优势，也想分心接下来的比赛，加上轮换人数多，才造成了冷门的出现。但是晋级是根本，两强也仅仅是留力了。热刺输在主帅欧战经验少，球队一味进攻却忽略了尤文防线的老辣以及主帅的换人谋略高人一筹这一点，所以主场饮恨等于是交了学费。





穆帅的红魔欧冠出局的原因有三，第一是所有曼联球迷所认同的，因为球队先后拿下利物浦和切尔西，体能消耗和压力都会波及到欧冠这场生死战。不过这只是借口，因为穆帅早就说过欧冠比打利物浦更重要，说明他已经做足了准备，所以意外出局还是应对不利和其他方面的问题。





第二是进攻无力的问题，半场比赛显示曼联射门6比10，射正1比1，角球3比1，射门次数上不及客队这一点也是有一些意外的。卢卡库和拉什福德以及桑切斯都首发出战，但是上半场形成的威胁的确有限，就是这样的情况一直持续到下半场，久攻不下才被对手攻破球门。卢卡库全场5次射门只有1次射正打进一球，传1次威胁，而进球的时间则在第83分钟，这显然是回天无力的时间段，早一些的话或许会扭转败局。拉什福德4次射门0射正，还2次威胁球。桑切斯3次射门1次射正，三人表现都很低效。





第三是防守的无力和错漏多，强强对话除了比进攻端制造的机会和球员把握机会的能力外，就是要比谁先出错，而这场比赛曼联出错了。第一粒失球是在体能下降比较严重的第74分钟，红魔先是中场右路被断球，对手快速反击后准确传球，这个时候拜利偏偏盯人不到位，导致塞维利亚第72分钟刚换上的本-耶德尔先拔头筹。这次盯人失误和对方刚上场是有关的，但是作为有经验的大将出这样的错误的确不该，此外穆帅在换人上不及对手。





因为红魔第60分钟就派博格巴替换费莱尼登场，马夏尔和马塔也在第77分钟替换林加德和瓦伦西亚登场，但是这三人并没有建功和出色的发挥，穆帅也只能无奈。马塔打了13分钟的比赛只传1次威胁球，博格巴1次射门无射正，马夏尔13分钟的时间内只传1次威胁球。





进攻无力，防线出错，这也是输球的根本，换成曼城也同样会输。如果说第一粒失球是因为球员出错所导致的，那么第二粒失球则是致命的一球。塞维利亚是利用角球建功的，其实上半场角球就曾制造威胁，但是曼联防线很明显并没有重视定位球的防守，才会导致失球后4分钟再度失球。数据显示下半场曼联射门11比11，射正2比5，角球2比2，下半场对手进攻效率明显加强了。





穆帅从不缺少下半场扭转乾坤的壮举，本场的换人的意图也很明显，就是加强进攻扭转败局，可惜的是第78分钟2球落后，留给曼联的时间的确有限，球队能利用角球机会扳回一球也算是护住了主场的颜面。只是这场败仗之后，球队联赛争冠希望小，剩下的也就是争夺足总杯的冠军，这对于连续两个赛季大笔投入的曼联来说是无法接受的结果，下赛季将成为穆帅搏命争冠的赛季。



