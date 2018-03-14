德甲第26轮战罢高居榜首的还是拜仁，位居第二的则是沙尔克04，多特蒙德被压在第三的位置，这样的格局相信是赛季初所有人没能预料到的。本赛季的沙尔克04的确有过一段时间低迷，但是更多的时候则是稳健，刚结束的联赛球队客场1比0小胜美因茨，稳居第二的位置。接下来多特蒙德还有欧联杯的比赛需要分心，想超越沙尔克有难度。





众所周知的是沙尔克的核心格雷兹卡将在夏季免费加盟拜仁，他的强势效应也因此减弱了不少，一些比赛也被放置替补席，主帅也在突发时间后帮助球队找到了解决的办法，队内也有新的大腿祭出了神奇的发挥，这位就是卡利朱里。在客战美因茨的比赛就是他打进一球，帮助球队全取三分，本赛季的一些比赛中他也是绝对的关键先生。

美因茨本赛季表现不佳，但是也曾在客场2比2逼平莱比锡、1比1平门兴、3比1勒沃库森、1比1狼堡。球队目前排名德甲倒数第三位急需为保级而战，所以本场比赛也是很竭力的想从沙尔克身上拿分，所以德甲蓝军能零封对手也证明球队本轮的发挥出色。





这场比赛中沙尔克射门6比16，射正2比4，角球6比5，沙尔克打进1球，对手则是屡屡射门却未曾进球，所以卡利朱里的这粒客场进球才更关键。每个赛季的末尾的几轮联赛中，面对任何对手都不可能轻松，这就需要主力球员把握每一次进攻机会。本场打满全场的卡利朱里有3次射门2次射正打进1球，4次过人，8次抢断5次成功，4次解围，1次犯规和被犯规，可以说攻防两端都很关键。球队仅有两次射正球门，也就是说沙克尔其他球员的射门都没射正，这也足见本场比赛中卡利朱里的高效。





博格斯塔勒也是沙尔克阵中重量级球员，但是本场比赛中只有1次射门，4次过人，1次抢断，2次解围，4次被犯规。对手给与他的防守压力是比较大的，所以这个时候就需要其他球员站出来解决比赛，而这个关键先生只有卡利朱里。





迪桑托本场首发出场无射门，只传出2次威胁球，下半场第77分钟被换下，主帅对于他的表现不是很满意。其实这位悍将也曾经是被寄予希望的，但是每个赛季都有进步，但是幅度却不大，这也是一个令沙尔克主帅头疼的问题。相比之下卡利朱里则是稳定的提升中，本赛季为球队建功无数。

本轮比赛的上半场开场不久迪桑托因为犯规送对手定位球机会，而随后不久卡利朱里就接队友麦克肯尼传球在大禁区外右脚射门敲山震虎。客战中开场的气势很重要，否则无法形成射门机会则会消磨球队的锐度。这次射门之后不久还是卡利朱里威胁球门，这一次是来自迪桑托的传球，悍将继续在大禁区外起右脚射门威胁对手。





上半场双方陷入彼此限制之中，都没能斩获进球，下半场上来美因茨加强了进攻，球队连续施压沙尔克的球门，就在这个当口卡利朱里建功了，真可谓是及时雨。这粒进球是在下半场第55分钟产生的，来自本特莱布的传球，卡利朱里大禁区外右脚射门将球打进，帮助球队1比0领先对手。这粒进球后沙尔克的进攻增多，迪桑托传球给戈雷茨卡，后者大禁区左侧射门被封堵，这次机会赢得角球，博格斯塔勒大禁区右侧尝试右脚射门稍稍偏出了球门，否则沙尔克可以更早的锁定胜局。





经此一战可以看出沙尔克的本特莱布也是很不错的球员，本场比赛除了送出1次助攻外，还在领先后加强防守，虽然因此吃到黄牌，但是也抑制了对手的进攻。此外末尾吃到黄牌的还有迪桑托，为了保住这1球领先的赛果，所有球员也都很竭力。但是随后的比赛还是应该尽量避免吃牌，一旦累积黄牌停赛，主帅在用人方面则会有困难，毕竟球队的阵容厚度不足。



