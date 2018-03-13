进入英超末尾冲击阶段，每一轮结束后都会有球队有忧患意识，除了面临降级的球队外，英超除了曼城之外的5大豪门都必须在联赛中保持胜率才行，否则都可能在赛季末错失下赛季欧冠资格。近期的英超内战双红会赛后有一件大事情，利物浦名宿卡拉格朝球迷吐口水被录了视频,虽然本人道歉但是依旧成为焦点被放大，他本人承受了相当大的压力，同时也给输球的利物浦雪上加霜，因为输不起才会失去了理智。





穆帅近期公开表示欧冠比打利物浦重要，其实并非如此，狂人在双红会中用了很多心思，赢球后曼联稳居第二位，和跻身第三位的热刺有4分的优势，而利物浦则落到第四，好在只比热刺少一分。切尔西赢球后在第五，和利物浦有4分差距，蓝军随后会直接面对热刺和红军，孔蒂只要带队拿下对手就可以直接缩小分差。而这两场比赛对于利物浦和热刺来说同样重要，因为联赛第二和第五的之间的分差都不多，身后的球队每一轮都有超越前者的可能。





这其中热刺的压力减轻了，因为欧冠出局后，球队只专注于国内的比赛，这是球队完全可以兼顾的。目前曼城和利物浦已经在欧冠晋级，曼联和切尔西则需要在本周中打欧冠次回合的生死战，一旦出局也可以全力拼联赛，但是如果晋级的话，面对更强的对手则需要分心，这样的话联赛失分的情况会增加。但是任何球队都不会主动放弃欧冠，所以接下来的英超四强还可能面对更多压力。





利物浦目前仅仅剩下联赛和欧冠的比赛，其他球队则还有足总杯分心。红军本赛季的确不够稳定。从4比0虐杀阿森纳后，球队主客场均有爆冷失分的现象。球队曾在三线作战中遭遇4场不胜，也曾经历3连平的尴尬，三个对手中还有两弱旅，这样的战绩的确令人不解。联赛中打中下游球队的比赛中有6场不胜，对阵争冠集团的比赛战绩则是2胜4平3负，不胜的场次也比较多。唯一值得炫耀的是拿下了曼城，赐予了对手联赛首败。





进入2018年之后红军曾爆冷不敌斯旺西和西布朗，对阵后者的比赛是足总杯，红军主场作战却2比3输球出局。这场败仗之后是联赛对阵升班马的比赛，克洛普也并不需要留力，所以利物浦输球是无规律的。近期欧冠主场0比0平波尔图的确是为联赛客战曼联留力，但是结果却客场1比2不敌红魔，克洛普的确需要反思了。





从曼城爆冷，瓜帅赛后说球队只顾得传球却忘记传球是为了转换为进球。克洛普的球队其实也是一样，一味的进攻，却属于防守，让曼联在短时间内就两球领先了，这不是豪门球队该有表现，因为数据优势不等于胜局，客战还是需要稳一些，6分战可以平，但是绝对不可以输球。





本赛季萨拉赫的确是威风八面，但是在对阵曼联一战中却哑火了。全场比赛只有1次射门，传1次威胁球，1次过人和3次抢断的数据，犯规方面1次犯规1次被犯规。曼联球员并没有野蛮粗暴的犯规，但是他却陷入了低潮中，这就说明红军大腿受限了。加上欧冠的0比0平局，对阵曼联是对手送乌龙球，可以说红军两场比赛无进球，这一点对于崇尚进攻的克洛普很讽刺。





这场比赛中萨拉赫在开场不久和队友传球配合，但是队友的下底传中却被拜利踢出边线，很明显红魔球员了解利物浦的进攻意图，所以第一时间化解了危机。随后好不容易由阿诺德将球分到禁区内，但是萨拉赫在前场还是被对手的斯莫林先一步将球铲除了底线。角球开出也因为后点没有人而错失机会。其实这段时间的利物浦很让人觉得陌生，基本没有像样的配合形成威胁。





在利物浦无法形成威胁的情况下，曼联觅得良机斩获了进球，阿诺德被过掉也是很狼狈的。失球后到第二次失球，萨拉赫只有一次抢断成功后传球给队友，但是也没能形成射门机会，反而是曼联再下一城，萨拉赫也从神坛掉落了。再之后萨拉赫开出的定位球没威胁，回防断球后造马蒂奇犯规，随后的进攻拼到禁区前沿，但是萨拉赫的横拨却被对手再度解围。





以上就是萨拉赫在这场关键战中缩影，虽然不是消极怠工，但是总感觉有力气无处使，而且在进攻的选择上和传球上都会被对手看出意图，所以未曾达到真正施压对手的效果。唯一可以在赛后说的是萨拉赫禁区内被对手连拉带拽的却没倒地，很显然红军大腿不想轻易摔倒赌一粒点球，也可能是不想被判假摔所以坚持不倒地。