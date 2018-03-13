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曼城零封劲旅大脑发威，比肩小白无疑问，瓜帅有望更早收获冠军

(2018-03-13 11:58:52)
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 分类： 聚焦英超争霸
曼城零封劲旅大脑发威，比肩小白无疑问，瓜帅有望更早收获冠军


    在英超群雄近期都不稳定的时候，曼城在联赛还是极其的稳健，凌晨客场2比0拿下斯托克城之后，距离英超冠军奖杯又近了一步。这场比赛席尔瓦梅开二度再成关键先生，避免了球队遭遇两场不胜的尴尬，毕竟欧冠爆冷对于球队的影响还是很明显的，而联赛再度零封对手全取三分的确是振奋士气的一战。

    因为欧冠次回合爆冷，瓜帅也认为自己雪藏了主力是输球的一个因素，所以本场轮换8人，德布劳内、席尔瓦等主力首发出战，热苏斯、萨内和津琴科则连场首发，这也意味着瓜帅想赢球的决心。因为居安思危，球队只有联赛稳定夺冠才更利于球队全力冲击欧冠奖杯。目前英超30轮战罢曼城16分优势领跑，联赛还有8轮，曼联想触及冠军无可能，而曼城想的是提前几轮夺冠。

    本赛季曼城在联赛一直很强势，近期更是拿下很多有能力抢分的劲敌，最近4轮联赛榜首球队分别拿下莱斯特、阿森纳、切尔西和斯托克城，这的确是个小魔鬼赛程，球队全部取胜就可以给随后的比赛减少压力。因为随后的赛程也很魔鬼，曼城本轮后将客战埃弗顿，这个对手曾在主场逼平蓝月亮，瓜帅也需当心。随后球队主场迎战曼联后要客战热刺，这是英超前三位的直接对话，如果能取胜两强的话就可更早的拿到联赛奖杯了。

    斯托克城近6轮联赛4平2负，本场输球也是实力上的不济导致的，对于急需保级的球队来说一分是不满足的，而想要赢曼城谈何容易，所以输球是必然的。赛前瓜帅公开表示德尔夫、费尔南迪尼奥和斯特林都有伤，但是实际上费尔南迪尼奥和斯特林都出现在首发中，由此可见主帅是放了一个烟雾弹，为的是迷惑对手，也让对手在应变上无法做的更到位。

    曼城目前的隐忧是阿圭罗训练中受伤要缺席两周的比赛，不过只要赶上4月8日和4月15日对阵曼联和热刺的比赛就行。曼城多点开花是很明显的，所以大腿即便伤停也无碍球队取胜中游球队。因为对阵布莱顿的比赛延期，所以大腿伤停也不会缺席太多比赛。

    其实对于曼城来说队长孔帕尼是精神领袖，无可替代。更为关键的就是席尔瓦，他是曼城绝对灯塔，即便在瓜帅没入主之前也是绝对的大脑。本赛季虽然受到家里事情的影响，但是只要在球场上出战就能发挥关键作用。

    本场比赛开场10分钟就打破僵局，当时他接斯特林的传中球，在被双人包夹的情况下起脚射门命中，这一球的确有杀死比赛悬念的感觉，因为对手还想全线防守度过上半场的时候就丢球了，士气受挫后极难有还手之力。下半场开场只5分钟席尔瓦就再度扩大分差，当时他传球给热苏斯，后者回传席尔瓦凌空射门球进，这就等于锁定了胜局。全场比赛曼城大脑3次射门2次射正全部命中，这样的高效率的确令人叹服。其他数据上还有传3次威胁球，2次过人，1次抢断，全场93次传球的成功率高达95.70%，的确极其高效的表现。

    从瓜帅入主曼城之后，人们总是习惯于拿巴萨和球队比较，并预测后者是否的能超越前者。而事实上有一些方面曼城已经完全可以比肩巴萨了，因为席尔瓦的能力绝对能比肩哈维，伊涅斯塔，皮尔洛这些中场大师，本赛季如果拿到欧冠奖杯就完成个人冠军的全满贯了。以目前曼城的战绩和强势效率，欧冠奖杯也是迟早的。
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