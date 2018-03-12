



英超上周最佳阵容曼联人数较多，主要是因为球队连续拿下了切尔西和利物浦，穆帅的压力也因此减轻。不过周中又要打欧冠主场对阵塞维利亚的生死战，球队还不能真正的轻松。上周最佳的球员有斯莫林、马蒂奇、拉什福德，还有主帅穆里尼奥。





通常获得最佳的主帅随后都会遭遇低迷期，红魔随后欧冠主场迎战劲旅塞维利亚，随后要继续一周双赛，英足总杯主场对阵布赖顿霍夫后，联赛继续主场对阵斯旺西，随后就要客战曼城，这场6分战同样关键。很明显这又是一段小魔鬼赛程，球队依旧需要全力面对，否则杯赛出局可就只剩下联赛第二的位置了。





穆帅在球队对阵利物浦的比赛中的确针对性到位，但是依旧有人认为穆帅打法保守，并不能和瓜迪奥拉相比。从本赛季的前景和战绩曼联的确无法和曼城相比，本赛季也很可能颗粒无收。不过曼联原来的战绩和低效也是众所周知的，到本赛季目前这样的战绩和排名的确是有很大提升，因此不能全面否定穆帅对于曼联的贡献。目前的足坛请来任何一位主帅也未必能保证联赛第二的位置，且处子赛季能斩获奖杯。





穆帅一向抗压能力强，他近期公开表示自己执教曼联输一场就挨骂，战绩和排名以及最佳教练都无法左右这样的待遇，所以做足自我就好。虽然穆帅次赛季总能大爆发，但是执教曼联的次赛季却未必能将冠军收入囊中，但是这也是因为本赛季的曼城太过出色了。





对阵利物浦一战可以说曼联的运气极好，当然卢卡库的确也延续之前的强势效应，而在不多的机会中拉什福德把握机会的能力也不错，但是拜利送乌龙球之后球队也有多次险情出现，倘若被对手扳平的话，压力则会比英超任何一个对手要更大。穆帅之前执教诸强都是次赛季发威，但是依旧难保穆三年的宿命，如果执教曼联的次赛季爆冷无缘下赛季欧冠或颗粒无收的话，下赛季的压力则会更大。





利物浦崇尚进攻，但是对阵曼联却没能更早的进球，而加强进攻则给了曼联空间和射门机会。比赛中的第一球是德赫亚开大脚撕开了防线，卢卡库的头球准确的找到了拉什福德，这粒进球的确是出奇制胜，自然阿诺德被过掉后的狼狈也是失球的原因，克洛普重攻轻守的弊端再度吞下了苦果。曼联的第二球是运气球，因为当时范戴克铲球后皮球却偏转了，这给了拉什福德再度施射的机会。





曼联2球领先的情况下还是被马内左路传中造乌龙球，拜利的无厘头处理也的确很低级，由此可见红魔球员的紧张心理。这场比赛的数据曼联不占优势，射门5比14，射正2比2，角球1比13，还有3次越位，而利物浦没进球的确是运气不济，数据全面被动的曼联能笑到最后也得益于主场的造势，换成客场则可能平局收场。





值得一提的是本场大战博格巴却没出场，如果说是为了备战欧冠则没有太大的说服力，内部存在的问题还是积蓄中，或许到了一个点才爆发。赛后更有一些言论认为没他在场上，曼联没有人粘球，球队反而更有优势，这样的话如果落到博格巴的耳朵势必会更早的爆发内战，这一点也是球队最大的隐忧。





欧冠首回合曼联对阵塞维利亚的比赛中如果没有德赫亚的神奇，球队很难拿一分回家，次回合的比赛如果还是0比0的话，加时赛和点球大战都会消耗球队的更多体能，这样的话不利于随后的比赛。那场比赛因为埃雷拉受伤博格巴才博得登场机会，但是登场后却有矛盾出现，因为当时马塔传球给博格巴，后者远射偏出，一边的桑切斯却抱怨博格巴没传球给自己，由此可见曼联内部的矛盾是存在的。





目前的曼联或许最可依靠的就是卢卡库，不过在对阵利物浦的比赛中小魔兽只有1次射门送出1次助攻，在对阵塞维利亚的比赛中只有2次射门0射正，威胁度更是打了折扣，所以寄望次回合小魔兽建功很不靠谱，因为塞维利亚的防线要比利物浦更好。唯一指望的只有德赫亚拒绝失球，曼联阵中还能有关键先生出现。



