切尔西主场2比1拿下水晶宫，全队整体状态是不错的，只是末尾还是丢了一球令球迷失望，所幸是这场胜仗结束了双线作战的3场不胜和联赛的两连败，能保有争夺联赛第四的机会，孔蒂的帅位就会有所动摇。这场胜局对于下周中欧冠客战巴萨的比赛也是有利的，主帅和球员的压力都会减轻，欧冠只要不惨败就至于再度更换主帅，球队也会更专注争夺联赛前四的位置。





对于孔蒂来说联赛可能在客战曼城的比赛中留力，但欧冠次回合的比赛则会不遗余力，因为在这样的大战中意大利人更想证明自己。切尔西之前和宇宙队的恩恩怨怨也会增加球员们客战拿分的信心。这场对阵水晶宫的比赛也可以说成主帅救赎战，他在人员上做了4个位置的调整，的确有茅塞顿开的感觉，事实上不变化的确可能制约球队整体的发挥。当然这场比赛也需感谢威廉再度破门，昔年帮助穆帅度过难关，本赛季同样在帮助孔蒂度过最艰难的时期。





虽然威廉持续高效，但是本场比赛如果不轮换的话也可能有险情的出现，因为疲劳和士气受到影响的时候必须做出调整。本轮比赛坎特伤愈首发，吉鲁、卡希尔和扎帕科斯塔得到首发机会，上一场的德林沃特、摩西和吕迪格则得到休息时间。卡希尔首发有点久违的感觉，表现还是很稳健的。扎帕科斯塔的发挥是很到位的，事实上他的能力的确可以和摩西合理轮换，这样的话可以迷惑对手，球队进攻端的威胁也会更多元化。





本场比赛扎帕科斯塔打满全场有5次射门，3次射正，1次过人，2次抢断,2次解围，2次犯规和被犯规，36次传球成功率77.78%，比赛中他很活跃，且在上半场制造了水晶宫球员的乌龙球，的确是胜局的绝对功臣。当时阿扎尔传球扎帕科斯塔接球直接射门被门将扑出后，皮球打到对手球员膝盖上转入球网，这粒进球的确有运气的成分，但是和扎帕科斯塔的果断也是相关的，2比0的领先优势的确很关键。本场比赛阿扎尔有很多射门的机会，但是有一些自己可以射门的机会他依旧是选择传球，这一点也是球队能多点开花的一个重要原因。





上半场末尾还是扎帕科斯塔和阿扎尔连线制造威胁，对手门将再度勉强扑球，阿扎尔补射进球被判越位，否则半场就3比0领先的话，下半场可以给坎特和阿扎尔更多的休息时间。阿扎尔本场打了88分钟的比赛，2次射门1次射正，传6次威胁球，8次过人，5次被犯规，52脚传球成功率90.38%。主帅不敢将他过早换下也是因为下半场再没有进球入账，所两位核心也并没有更多休息时间，孔蒂换人迟缓的习惯的确很难彻底克服。





本场的上半场数据显示切尔西射门16比2，射正7比0，打进2球，角球7比1，数据上是占据绝对的优势，由此可见国内战弱旅的确是可以派遣一些替补登场的。下半场数据显示切尔西射门11比7，射正4比2，角球5比3，对手下半场获得了一些机会，这也是因为切尔西迟迟无法再度扩大比分的原因，而且和水晶宫提前调整阵容相关，下半场开场扎哈登场后局面不同这也是事实。





切尔西的换人是第72分钟，莫拉塔换下了击中立柱的吉鲁，但是因为过于急躁也没能有所建树，反而是在比赛末尾吃到一张黄牌很不该。切尔西失球是在第90分钟，这说明切尔西在这个时刻比较松，当时库尔图瓦开球给到阿兹皮利奎塔脚下，但是却被索罗斯抢断后传给扎哈，后者一脚直传给范安霍特单刀机会，所以这粒失球也是在给球队提个醒，对阵巴萨一战这样的低级错误不容再犯。





虽然吉鲁本场比赛7次射门2次射正，传4次威胁球，1次抢断，数据上的确不错，还险些破门，但是欧冠客战是否继续使用他首发还是存在疑问的。孔蒂很可能还打无锋阵，毕竟首回合战巴萨这个阵型还是险些取胜了对手的。加之威廉本场又再度建功，主帅很可能再次尝试首回合的打法。唯一可能改变的原因是怕巴萨已经吃透了这个打法，所以孔蒂也会进行改变，利用吉鲁和莫拉塔的空中优势来博晋级机会。两位中锋相比个人认为孔蒂会更相信吉鲁的稳健，不过莫拉塔除了近期脾气太暴躁外，事实上他对于巴萨的了解是优于队友的，就看孔蒂最终如何选择了。