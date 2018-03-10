本周英超强强对话是曼联主场迎战利物浦，这场比赛也是争2大战。因为目前位列第二的曼联只比第三的利物浦多2分，如果输球的话就会落到第三的位置，那样的话第四的热刺赢球的话就能将和曼联的积分差距缩小到1分。而这样的话一旦随后红魔再度出错可能会被抛到第四的位置，这是很危险的。利物浦本轮输球的话也可能被热刺超越，所以对于两支豪门球队来说都需竭力拼战才行，很显然平局也是双方所不能接受的。

值得一提的是本轮是英超第200次双红会，从压力上看穆帅更大，第一主场不容有失，第二大投入不能稳拿下赛季欧冠资格的话，也会影响随后的欧冠比赛。利物浦已经在欧冠晋级8强压力减弱，而曼联还要兼顾下周三主场对阵塞维利亚的生死战，因为首回合0比0战平，主场一旦失球就可能惨遭淘汰。热刺已经从欧冠出局，本轮客战伯恩茅斯爆冷的几率不大，所以完全可以给双红会两队压力。





英超双红会近3次在联赛对阵均是握手言和，所以这一场两位主帅也想要一决高下。利物浦本赛季惨败曼城后赐予对手联赛首败也是血性十足，曼联近期主场拿下切尔西也提升了士气，所以本轮比赛有诸多的看点。两队本赛季第一次碰面0比0平局收场，但是场面上曼联很被动，如果不是门神德赫亚数次神扑，对手也没更好的把握进攻机会，红魔很可能输球回家。





那场比赛的数据显示曼联射门6比19，射正1比5，角球3比7，数据上的落差也很大。最近关于穆氏曼联只会摆大巴的说法一直居高不下，本场比赛也可以成为穆帅的正名之战。穆里尼奥和克洛普一位擅长防守反击，一位则是激情派的进攻型的坚守者，矛盾大战也成为必然。两人此前有8次交手，克洛普3胜4平1负具有心理优势。





近期卢卡库在对阵切尔西的比赛中传射建功，球队自然寄望他的能延续这样的强势，但是回看本赛季客战红军的表现的确难言强势。他那场比赛中的个人数据是1次射门1次射正，2次过人，2次解围，1次犯规，11次传球成功率63.64%。其实小魔兽的进攻效率不高是因为球队处于被动中，对手并没有对其包夹和犯规，但是他也并没有得到队友的更多支持，无法进球则是必然的结果。





在主场对阵切尔西的比赛中两队射门10比14，射正5比7，角球2比3，这样势均力敌的数据下红魔进攻的机会更多，卢卡库也就祭出了神级发挥。全场比赛小魔兽有5次射门机会，3次射正命中1球，送出1次助攻，传1次威胁，1次过人，1次犯规，22次传球成功率77.27%，数据很明显，建功也是必然的。曼联主场战绩要优于客战，所以本场比赛拿分的机会还是有的。





有趣的是对阵切尔西的进球是卢卡库本赛季对阵前8球队第一次破门，那场比赛前也曾被认为是英超第一软柿子前锋，所以本场比赛能够再度在强队面前进球也很关键。因为要兼顾下周欧冠的比赛，本场比赛战术选择还是稳守反击，这就需要卢卡库把握较少的进攻机会。





曼联目前伤病情况比较严重，本场比赛费莱尼、埃雷拉、罗霍、菲尔琼斯、布林德、马夏尔都因伤无法出战，上一场对阵利物浦首发中有埃雷拉、琼斯、马夏尔，穆帅还需要部署这三人的替代者。拉什福德倒是可以替代马夏尔出战，但是另外两个关键位置则需要好好运筹，毕竟曼联不足的就是防守，球员老化和低迷是很明显的，预测穆帅会启用之前对阵切尔西的首发阵容。



