曼城欧冠虽然以两回合5比2晋级，但是和首回合4比0拿下巴塞尔相比，主场被同一对手2比1逆转令人失望，同时也揭示出球队的弱点依旧存在，而且本赛季主场不败的纪录也被这样的对手所终结，的确有伤球队的士气。赛后瓜帅认为球队只专注于传球，却忘记了传球是为了撕开对手的防线继而威胁球门。其实本场意外爆冷也在揭示曼城的替补阵容并没有想象的那样稳健，球队缺少了德布劳内和席尔瓦这样的核心就会有冷门出现。





曼城的落败成全了巴塞尔，因为本赛季这支球队先后拿下了曼联和曼城，的确是值得骄傲的事情，尤其是客场拿下曼城更有炫耀的资本。其实在本场欧冠前本人就曾提到曼城的隐忧，因为之前球队战阿森纳和切尔西的三场比赛虽然都赢了，但是多数主力在9天中打了三场关键战，的确很疲惫。这样的话本轮欧冠势必要大轮换，而这样就会有平局的出现，但是却没料到会输球。





曼城对阵切尔西的先发是埃德森、沃克尔、拉波尔特、奥塔门迪、津琴科、德布劳内、京多安、席尔瓦、贝纳尔多、阿圭罗、萨内。本轮门将被布拉沃取代，连场首发出战的是津琴科、拉波尔特、京多安、萨内、贝纳尔多，这场比赛津琴科的发挥问题最为明显。其他获得首发出战的达尼洛、斯通斯、亚亚-图雷、福登的表现却差强人意，除了小将外，这些球员都曾是球队主力，状态下滑最为明显的就是亚亚图雷，此外伤愈复出后的热苏斯打进唯一进球，只能算是中规中矩。





中场大脑对于每支球队都是最为重要的，曼城同理。贝纳尔多因为在对阵切尔西的比赛打进制胜球，所以被瓜帅寄予希望。本场比赛他送出1次助攻，1次射门，传2次威胁球，2次过人，1次抢断，算是首发中发挥出色的一员，但是在球队失球之后却没有扭转乾坤的能力，这也说明他距离顶级球员还有距离。





曼城首回合客战巴塞尔射门12比10，射正7比3，角球6比3，打进4球。次回合占据主场之利的曼城射门7比6，射正3比3，角球5比0，只命中1球，对手3次射正命中2球，主力和替补阵容的差距很明显。球队接下来依旧是双线作战，晋级后的对手只会比巴塞尔更难缠，所以瓜帅若想轮换则需要三思。





巴塞尔本轮的第一粒进球是在失球后9分钟打进的，当时祖菲传球找到里维罗斯，后者强突后射门被封堵，但是却被无人防守的埃尔尤努西将球打进，曼城防守漏人是失球的主因。下半场本来是曼城反超比分的机会，但是却受困于对手的严密防守，反而是巴塞尔反超了比分，依旧是埃尔尤努西施压并摆脱亚亚图雷的防守，随后传球给迈克尔朗禁轻松破门。





必须提及的是两队半场数据显示曼城射门6比5，射正均为2次，下半场双方各有1次射门且射正的机会，巴塞尔命中了球门，所以说曼城的控球只是纯粹的控制皮球，而未曾给与客队绝对的威胁。第一粒失球之后热苏斯曾在中路传禁区找萨内，但是被对手破坏。贝纳尔多右侧拿球传球给京多安再找萨内，两人配合后由前者形成一脚抽射并没威胁到球门，反而给了对手反击机会，并造犯规赢得定位球。再之后是巴塞尔中场抢断成功险些再度威胁球门，曼城这边萨内强行传中直接出了底线。





下半场对手防线十分严密，曼城的机会都被对手第一时间破坏。贝纳尔多先是右侧拿到球被解围，随后停球失误，回撤拿球给到津琴科，但是后者传萨内的球再次被破坏。萨内随后想和贝纳尔多连线也失误了，后者定位球也没威胁到球门。反而巴塞尔再度觅得良机完成反超，本场比赛亚亚图雷成为球队败局的最大罪魁，夏季也势必会离开。



