



欧冠大战皇马以总比分5比2淘汰巴黎圣日耳曼，连续8个赛季杀入8强，这两回合的比赛c罗都发挥出色，凭借他强势的发挥皇马也会在本赛季更接近想要的奖杯。对于连续两个赛季问鼎欧冠的皇马的来说，联赛拿到欧冠资格，本赛季欧冠能更进一步就是最好的结果，毕竟联赛和巴萨的差距太多，而球队本赛季在欧冠的表现一直都没让球迷失望过。





不过和大巴黎的两回合的交战中，相比主场的完胜，客战中对手少一人作战的确是帮助了银河战舰淘汰对手。欧冠赛场一直有一道隐形的屏障在阻挡大笔投入资金成为霸主的球队，这其中切尔西、曼城和大巴黎都不同程度的遭遇打压。从赛程和抽签对手来看，切尔西总遭遇如日中天的巴萨和带有克星味道的大巴黎，比赛中的判罚中切尔西和大巴黎吃到红牌的几率略高。而曼城则是遭遇死亡之组的次数较多，所以早期的欧冠成绩极其的糟糕，只是在瓜帅入主后曼城的特殊待遇减弱了，目前已经顺利进入欧冠8强。





曾经切尔西少一人作战依旧淘汰了巴萨，但是这样的神奇并不是任何球队可以效仿的，而且在大战中一旦少一人作战就可能丢失胜局，这也是几乎铁定的定律。因为巴黎首回合占据优势却被皇马3比1拿下，所以巴黎坐镇主场的比赛中心态很急切，这或许和内马尔伤停也有关系，因为失去了大腿的队友们也会质疑自己能否在主场艰难晋级，而这样的心态成为了左右比赛的绊脚石。





虽然大巴黎在欧冠赛场曾两度淘汰切尔西，但是也有被蓝军送回家的时候，更为重要的是对阵巴萨的欧冠比赛让大巴黎很受伤，因为在上赛季同样是1/8的决赛中，巴黎主场4比0大胜巴萨，但是次回合却能1比6惨遭淘汰，这样的遭遇的确很伤士气，而且会埋下隐患，那就是心态失衡。





本赛季的大巴黎拥有了内马尔，后者的强势表现也令更多的人们看好巴黎本赛季的前景，但是首回合打皇马的比赛中再度暴露了内球王的不足，因为他没有C罗的稳健。那场比赛内马尔的个人数据是2次射门1次射正，传3次威胁球，15次过人，1次抢断成功，2次犯规，4次被犯规，上下半场的表现完全不同，球队输球也就成为必然，何况还有队友洛塞尔索送点球。





事实上从两队首回合的比赛和赛果就可以断定了次回合的结果，因为巴黎在欧冠次回合的比赛中表现多数是不及首回合的，这和心态相关，和首回合的战绩也是有关的，只能说大巴黎外战学费还没有交够。

首回合的比赛中巴黎射门12比17，射正4比8，角球4比11，数据全面落后。次回合的比赛中巴黎射门8比22，射正3比6，皇马还击中3次门框，角球7比8，数据还是多数不及对手。当然这和下半场第66分钟维拉蒂被主裁罚下也有关系，少一人作战还1球落定的确增加了进攻端的难度。





维拉蒂是比较容易被出牌的球员，但是本场比赛也有点冤枉，因为当时他被卢卡斯-巴斯克斯和科瓦契奇夹防后倒地，因为没有得到合理的判罚而和裁判争取，因为情绪过激而被出示第二张黄牌罚下的确不该。如果主裁更为冷静一些，且不想成为左右比赛结果的人的话，这张黄牌可以改为口头警告。

即便压力很大，但是大巴黎还是通过角球机会由帕斯托雷打进一球，不过1比1的结果末尾也是输，所以随后再失一球也是必然的结果，因为首回合的落差要求球队必须加强进攻，而这样的情况下只有两种结果就是输球或不胜。参见波尔图对阵利物浦的次回合比赛，同样首回合大败，导致次回合受限被淘汰。





对于大巴黎来说每个赛季都不需要担心没有下赛季欧冠资格，所以本赛季出局后可以期待下赛季再度发力。内马尔本赛季伤病缠身，加盟大巴黎的次赛季才是他大展拳脚的机会，随着梅西和c罗年纪增大，内球王迟早可以带领巴黎登顶欧冠，只是前车之鉴必须注意才行。



