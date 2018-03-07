中超开战恒大当为重点，虽然超级杯上4比1拿下申花，但是联赛首轮主场4比5不敌同城德比对手富力，卡纳瓦罗的球队面临诸多质疑，加上亚冠主场对阵济州联一战又是一度2球落后对手，所以本赛季的恒大注定是要经历一些考验的。所幸的是亚冠这场比赛恒大随后打进5球完成逆转，高拉特的帽子戏法说明悍将本赛季再度满血归来，而郜林不仅造点还送助攻，此外还有长途奔袭险些进球的上佳表现，更证明他依旧是宝刀不老，有这样两位护法，球队的前景还是可以展望的。

从里皮执教恒大开始，球队下半场的血性气质就是最骄傲的所在，如果丢失了这一特性则可能和冠军无缘。不过如果更稳健的话，上半场就可以拒绝险情和失球，球队就可以更轻松的拿下比赛，也只有这样才能减少冷门的出现。回看上赛季亚冠和联赛双线作战的战绩和过程，其实是可以在比较之后得出一个结论的。





上赛季球队在有亚冠分心的情况下曾在主场和富力战成2比2平，客场却1比2鲁能，可以看出球队在每个赛季初都会有失分的现象发生。上赛季恒大亚冠出局后才在联赛不断追分，并重新回到榜首的位置持续到最后。本赛季球队自然志在亚冠能触及奖杯，所以战绩不稳的话则可能顾此失彼。上赛季两次对阵申花的比赛恒大全胜，其中主场3比2、客场3比0握有绝对优势，所以本赛季超级杯大胜对手也并不能证明什么。





本赛季抛开热身赛战绩不说，目前亚冠和国内比赛的5场比赛的战绩是2胜2平1负，其中4场比赛丢了10球，打进14球，唯一零失球的比赛0比0平局收场的确难言强势。亚冠三场比赛首战主场1比1布里兰，随后客场0比0大阪樱花，主场5比3逆转了济州联，亚冠的开局也不是很好。接下来联赛主场战长春亚泰后将打亚冠客战济州联的比赛，客战的压力会更大。





本轮亚冠逆转战的利好是提升了士气，球队打进5球还有两次击中立柱，进攻火力的确足够强势。第一粒进球是角球机会阿兰破门，的确是极其关键的一球，否则下半场依旧还是2球落后会更难破门，一旦对手全线防守则会更加困难。下半场的恒大是多点开花致胜的，这其中郑智中路的直传球助攻于汉超单刀破门，这是堪称手术刀般的传球。郑智对于恒大来说依旧是至关重要的一个点，只是随着年纪增加和体能上的问题，这个点也将是本赛季的一个隐忧，一旦悍将伤停，这个位置需要有人胜任才行。





本场比赛郜林也是极其关键的一员，因为他随后凭借身体优势和经验赢得点球也是扭转乾坤的一个关键点，应该说这一点激发了全队进球的欲望。末尾还是郜林分球助攻高拉特建功，随后古德利直塞球帮助高拉特吊射破门锁定胜局。必须承认的是高拉特的高效率，而多人助攻也说明卡纳瓦罗的恒大化学效应足够到位。





这场逆转战的惊喜是高拉特的效率，郜林的无私和体能，郑智的大局观，末尾阶段郜林还能全速出击差点破门的确是所有人都没想到的。不过这些也许只是在主场才能看到，一旦远征客战，这样的优势则会打折扣，这就需要防线扎紧篱笆才能稳赢。

目前的恒大中前场确实厉害，但是上半场球队后场的问题也的确不少，加上广州德比和本场的丢球，两场比赛丢了8球的确太多了。本场的第一粒失球是对手的郑多煊持球进攻，李学鹏动作太慢被对手突破后射门造恒大门将脱手，陈成昱补射建功，恒大两名球员防守不当酿成落后局面。第二粒失球是张成林防守犯规送对手定位球机会，对手就利用这次机会再度破门，防守的错漏是失球的根本，接下来客战防定位球也需要更加到位，再就是禁区内的盯防也需要注意才行。



