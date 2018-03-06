近期密集的赛程对于曼城来说是考验，但是不断拿下强队并且斩获一座奖杯后的蓝月亮球员处于兴奋中，所以并不存在体能不足的影响，何况欧冠对阵巴塞尔的比赛还是主场作战。因为曼城首回合4比0拿下对手握有绝对优势，这一点也让对手主帅在赛前就认定自己的球队极难翻盘，所以瓜帅只要合理的轮换阵容即可。此外可以适当的考虑一下随后联赛客战斯托克城的比赛，因为和豪门球队相比，英超的保级队的主场比赛更为艰难一些。





本赛季已经有三位曼城的对手主帅盛赞瓜氏蓝月亮的强大了，温格在两度被曼城3比0拿下之后坦言曼城比其他豪门更厉害，孔蒂在对阵榜首球队前也赞赏瓜迪奥拉的球队。现今欧冠即将开打，巴塞尔主帅更是认为曼城没有弱点。很显然以上这些都是极高的评价，并不是为了赛前麻痹对手，而是真心的认同。





其实曼城也不是完美的，只是巴塞尔首回合主场的无力让他们没有了翻盘的机会，但是这场比赛主队也可能是小比分获胜，也可能有平局的产生，就看客队主帅是不是还想为荣誉而战。





曼城此前的两个对手是伦敦双雄，但是近两场联赛的比赛两队都没能在下半场给对手施加更多的压力。阿森纳是大比分落后无力回天，曼城也适度收着打好备战对阵切尔西的比赛。蓝军是主帅换人迟缓，导致球队在坎特伤停的情况下没有能力施压对手，所以曼城球员都得到了足够的缓冲时间，因此短期的魔鬼赛程并不会妨碍球队的发挥。





综上所述曼城欧冠的压力不大，但是最需要注意的是伤病的产生，所以瓜帅可能在本论欧战中让更多的主力得到一些休息的时间。因为小比分平局都可以晋级到下一轮的，就没必要让首发承担更多赛事。





曼城此前的联赛杯的阵容是布拉沃、沃克尔、达尼洛、奥塔门迪、孔帕尼、费尔南迪尼奥、京多安、德布劳内、席尔瓦、萨内、阿圭罗首发出战，联赛战阿森纳的比赛中埃德森替换布拉沃，贝纳尔多替换费尔南迪尼奥出战。对阵切尔西曼城拉波尔特替换孔帕尼，津琴科替换达尼洛，主帅的担心还是防线的部署，所以本场比赛可能轮换的还是后防线。此外上一场替补登场的热苏斯和福登也许会得到首发的机会，毕竟前场的球员已经三场比赛连场首发了，未雨绸缪还是轮换一下更为稳妥。





曼城上一次客战巴塞尔的首发和对阵切尔西的阵容有4个人员上的不同，客战中孔帕尼、德尔夫、费尔南迪尼奥、斯特林首发出战了，如果不是有伤病困扰的话，这四人也可能出现在本轮比赛的首发中。曼城在首回合建功的是阿奎罗、京多安和贝纳尔多，后者如果首发的话有望连场进球。客战巴塞尔的比赛中曼城先是通过角球机会建功，随后斯特林下底传中机会帮助贝纳尔多破门，后面两球都是通过传球配合后完成进球的，所以本轮比赛定位球机会也是轻松制敌的一个利器。





在对阵切尔西的比赛贝纳尔多的确是关键的一员，上半场他就曾接奥塔门迪的直传球形成传中机会，虽然被解围，但是球队随后开边线球席尔瓦持球突破继续施压对手门将。随后接萨内传球后选择横传中路，但是却失误了，不过这不妨碍他在威廉突破失误后拿球进行反击继续传中施压对手。上半场曼城通过传球很耐心的围攻对手，贝纳尔多就在其中，上半场中段终于觅得一次射门良机，当时他接阿奎罗传球略作调整起左脚扫射可惜打高了。上半场比赛最后阶段贝纳尔多长传转移交给萨内，可惜队友停球失误了。





事实上在对阵切尔西的上半场比赛中曼城真正的威胁不多，曼城射门8次仅有1次射正，所以贝纳尔多下半场开场就破门就太关键了，自然席尔瓦的传中也很精准，否则球队也可能只能拿到1分，因为下半场球队只有5次射门2次射正。相信瓜帅也会认同贝纳尔多的出色表现，欧冠会继续给其再建建功的机会。



