本轮双蓝会最终以切尔西0比1不敌曼城结束，本赛季两次交战都是0比1落败，瓜帅也算是复了上赛季被双杀之仇。其实强强对话任何结果都是可以接受的，只是切尔西束手束脚的过程和换人的迟缓令人难过。切尔西一直都是血性十足的球队，但是本场比赛没有了这种气质，阿扎尔也显得很无奈，前面三核打无锋阵在上半场就显露无力，但是下半场迟迟不做调整难以理解。





切尔西的下一轮只是对阵水晶宫并不是欧冠客战巴萨，其实主帅根本不需要在对阵曼城的比赛如此保守。哪怕是下半场一开始又是小将克里斯滕森出错导致失球后，主帅依旧没做任何调整，导致被动挨打的现象持续了更多的时间，这样做让本轮比赛成为伤士气的一战，甚至比被曼联逆转战更伤锐气。





本场比赛上半场数据显示曼城射门8比0，射正1比0，角球3比1，场面是比较难看的，但是曼城机会也不多，当时人们认为蓝军保守也可能是为了下半场发力，毕竟榜首球队要备战接下来的欧冠对阵巴塞尔的次回合的比赛。但是下半场突然失球后，孔蒂依旧没做出任何改变，其实他该第一时间派上莫拉塔或吉鲁做出改变，这样也能给球员一个信号，就是本场不能输。令所有人都没有想到孔蒂在78分钟才做出第一个换人调整，吉鲁没换下全场比较低迷的佩德罗，而是换下了威廉。随后的两个换人名额是第82分钟埃莫森换下佩德罗，第90分钟用莫拉塔换下了阿扎尔，这样的时间选择换人的确令所有人都倍感无语。





孔蒂的保守成全了曼城和瓜迪奥拉，本场比赛主队射门12比1，射正3比0，角球5比1。孔蒂做出第一个换人至比赛结束这段时间，曼城有1次射门，切尔西有2次射门机会，1次角球机会，这说明如果早早的做出调整，还是可以制造更多的威胁的。必须提及的是本场比赛少有的反击机会都是在佩德罗的脚下被终结了，摩西错失一次绝佳的射门机会，当时威廉和阿隆索都有跑位，但是他不传球而是自己射，结果打了高射炮。再之后是威廉得到机会却在对手球员都回防到位的情况下选择传球，结果再度错失良机，以威廉的脚法是可以射门的。如此多的错漏导致球队没办法在客场拿一分回家。1球小负从比分上看的确不算什么，但是从比赛过程来看就很难以接受。





虽然比赛输了，主帅孔蒂的确有指挥不当之处，但是事实上本轮落败和坎特突然伤停也有关，主帅如此安排也有提前演练客战巴萨的想法，曼城因为有欧冠的比赛所以也没太多的拼命，部分时间也有点陪练的感觉，对于瓜帅和曼城球员来说3分足以。





本赛季坎特很少缺阵，而且基本都打满全场，本赛季第一次被换下是在欧冠第一比赛日切尔西主场6比0卡拉巴赫的比赛中，他在第63分钟被巴卡约科换下，当时球队已经3比0领先对手。随后就是联赛杯5比1拿下诺丁汉森林的比赛中没有出场，这两场比赛的确是因为对手太弱了，所以才给与坎特足够的休息时间。





本赛季坎特曾伤停几场比赛，联赛第8轮他伤停，切尔西1比2水晶宫，当场比赛副队送乌龙大礼，巴卡约科头球建功，扎哈最终进球全取三分。随后欧冠主场3比3战平罗马，球队2球领先的情况下末尾接受平局结果。再就是联赛第9轮球队4比2险胜沃特福德，因为球队在领先一球之后丢了两球，随后才如梦初醒打进3球最终获胜。

之后联赛杯第4轮切尔西主场2比1埃弗顿，随后切尔西客场1比0力克伯恩茅斯，阿扎尔打进唯一进球，再就是欧冠无坎特的切尔西0比3惨败罗马。在坎特伤停之后，球队的战绩是3胜1平2负，赢球的场次也不是稳赢，由此可见坎特对于球队的重要性。





值得一提的是当坎特复出后，球队就在主场1比0绝杀曼联，坎特的威力的确可以确保球队的胜率。此后坎特没有出战的是联赛切尔西主场2比1险胜伯恩茅斯，足总杯第3轮切尔西客场0比0战平诺维奇的比赛。在足总杯切尔西主场点球大战5比3取胜诺维奇晋级的比赛中，坎特替补登场。坎特本轮前没有出战的比赛是足总杯1/8决赛切尔西主场4比0大胜赫尔城，当场比赛吉鲁传射建功。