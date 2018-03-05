曼城主场1比0再度拿下切尔西，赛后瓜帅的表情很夸张，这也显露出来他对于拿下孔蒂的蓝军有多么兴奋，因为这个对手曾在上赛季双杀自己执教的曼城，处子赛季颗粒无收的瓜帅承受的压力似乎是其他人所无法想象的，所以在今晨完成复仇后才会那样的溢于言表。如果说本赛季首次交锋德布劳内在斯坦福桥完成绝杀是对旧主的一种复仇的话，那么本场比赛贝纳尔多打进唯一进球就是对主帅最好的回报，因为当初瓜帅用4300万英镑买入他的确也被认为是乱烧钱，而现在来看这笔引援真值。





本赛季贝纳尔多在联赛中已经为球队打进4球，送出3次助攻，15次射门8次射正，在一些关键的比赛中的表现也是很惊艳的。本场比赛下半场刚开场悍将就帮助球队进球，当时阿圭罗传球，席尔瓦接球传中助攻贝纳尔多将球打进。当然库尔图瓦失去重心也是失球的一个因素，那是因为这次射门太突然了，所以蓝军门神未能防御到位。





本场比赛贝纳尔多有3次射门1次射正，4次过人，2次抢断成功，在这样的强强对话中能保持高效率的确不易。在切尔西的严密防守下，曼城本场射门13比3，射正3比0，射正的次数极少也是受制于对手的全线防守。曼城其他两次射正球门的球员是同样有3次射门的席尔瓦，以及有5次射门的萨内，这样的数据在曼城也不多见，所以能斩获一粒进球的球员也的确是超能力的发挥。本场比赛中德布劳内和阿奎罗只有1次射门无射正，对手的布防的确有效的限制了两位核心的发挥。





曼城本轮除了全取三分外，体能上的消耗也不多，这的确有利于接下来欧冠主场对阵巴塞尔的比赛。或许谁也不会想到伦敦双雄给与曼城的压力都不大，所以近两场比赛的下半场都适度的留力了，这对于曼城在欧冠的比赛更加有利。





本轮比赛首发的安排上瓜帅只做了两个人员上的变动，拉波尔特和津琴科替换孔帕尼和达尼洛首发出战。如此安排也是出于谨慎，主帅希望尽可能的取胜对手，便于球队更早的提前拿到联赛冠军，这样的话就可以全力冲刺欧冠了。





本赛季曼城主场只有1场平局，其余多线作战的主场比赛均取胜对手，如此高的主场胜率也能证明本赛季曼城具备冠军相。球队本赛季不胜的场次有6场，战绩是3平3负，客场2平3负，所以接下来客战需要当心一些。事实上曼城还有一项主场数据值得一提，因为球队近6次联赛主场对阵卫冕冠军都赢了，这项纪录的保持者是利物浦，本轮后两队同时保持着这项英超纪录。不过随后的几个赛季或许曼城无法刷新这项数据，因为本赛季联赛冠军基本在握了，接下来也可以持续雄霸英超。





本场比赛后很多人都在质疑孔蒂的用人和换人策略，但是从比赛过程中可以发现蓝军有效的限制了阿圭罗的射门机会，因为这位悍将此前4次在联赛中对阵切尔西的比赛中打进5球，堪为第一克星，但是本场比赛只有1次射门。不过有得必有失，在没派上高中锋后，阿扎尔面对的防守最多，所以也影响了他的发挥，裁判对于他的倒地更是熟视无睹。本场比赛扎球王只有3次过人和数次被犯规的数据，而本轮之前他却是曼城的第一克星，因为他在各项赛事近7次对阵曼城的比赛中制造了8粒进球，具体是打进4球，送出4次助攻，所以本轮比赛的两位主帅的确有暗战在进行，只是一些人没看到罢了。



