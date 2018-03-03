



本周末的英超只有一场强强对话，曼城将在主场迎战切尔西，虽然主队只有3天的备战时间，但是连续大胜阿森纳之后士气正盛，所以此役并不会有太大的影响。切尔西客战有难度，但是球队有足够的备战时间，这一点也是客队的优势。蓝军因为上轮被曼联逆转，本轮联赛必须力拼三分到手，孔蒂的布阵最为关键。





切尔西近两场比赛不胜，欧冠主场平巴萨，客战红魔输球，后防线的问题是最为致命的，可是目前路易斯依旧伤停，主帅想要调整两场都出错的小将克里斯滕森只能派遣卡希尔登场，只是这样做也会有一些冒险，因为蓝军队长的速度可能会成为大战中的短板。除了路易斯外，本场缺阵的还有巴卡约科和阿姆帕杜，这一点也是似曾相识的画面，当年穆帅固执重用伊万诺维奇，却被不断质疑，而后伊万受伤休战几场比赛，而今巴卡约科也遭遇了相同的际遇，不过他无法出战如果球队仍然不能取胜的话，就说明球队的问题不止是巴卡约科的低效。





切尔西主帅在赛前也公开表示曼城近两个赛季的表现很好，并认为极难找到榜首球队的弱点。不过回看本赛季诸强和曼城的比赛，只有切尔西失球数最少，蓝军只是0比1憾负对手，而其他球队则都是失2球至5球以上落败，唯一在榜首球队身上拿分的是利物浦，当场的比分是4比3。





参见上一次英超的双蓝会的过程，其实蓝军想在对手身上拿一分是可能的，只是要想全取三分是有一些难度的。对于客队利好的一点是曼城本轮还需要留力备战主场对阵巴塞尔的比赛，所以部分主力可能替补备战。因为蓝军在对阵巴萨的比赛中险些全取三分，所以本场可能还会祭出那场比赛的多数首发阵容，以期待拿到3分。





目前巴克利已经可以和球队一起训练了，但是本场应该不会登场。后腰位置还是可能派遣坎特和德林沃特组合，因为两人的速度和防御是最为稳的，这样的组合可以抑制上半场曼城的进攻群的冲击。下半场倒是可以早一些派上小法，在无法进球的情况下上魔法的确可以增加进攻效率。





这样的大战上新援埃莫森的可能性不大，所以阿隆索还必须首发，如果继续信任威廉的话，必须做好莫拉塔无法发力的准备，而如果可以多给阿隆索一些进攻机会，并对他这个位置进行协防的话，倒是可以利用他在边路的传中机会助攻莫拉塔的破门。上一轮对阵曼联的比赛就是阿隆索的传中，莫拉塔击中的门柱。阿兹皮利奎塔是本赛季助攻神锋最多的一员，但是强强对话中对手很难给出这样的空档和机会，所以边路传中的机会最为快捷，再就是阿扎尔和莫拉塔的直接连线是最佳的进攻选择。



